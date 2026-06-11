810 millions de femmes n'utilisent toujours pas l'Internet mobile dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, contre 595 millions d'hommes

Les obstacles persistants liés aux coûts, aux compétences et aux préoccupations en matière de sécurité continuent de freiner l'inclusion numérique des femmes dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure

LONDRES, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'adoption de l'Internet mobile se sont légèrement réduites en 2025 selon le rapport « Mobile Gender Gap Report 2026 » publié aujourd'hui par la GSMA.Toutefois, les progrès restent lents et inégaux. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI), les femmes sont encore 12 % moins susceptibles d'utiliser l'Internet mobile que les hommes. Cela signifie qu'il y a 200 millions de femmes de moins que d'hommes parmi les utilisateurs d'Internet, le nombre total de femmes qui n'utilisent pas l'Internet mobile dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) s'élevant à 810 millions.

Les disparités géographiques persistent

Sur les 810 millions de femmes qui n'utilisent toujours pas l'Internet mobile dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, plus des deux tiers vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, régions où les inégalités entre les hommes et les femmes en la matière sont les plus importantes (26 % et 25 %, respectivement). Les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé ont également tendance à être deux à trois fois plus importantes dans les zones rurales que dans les zones urbaines dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI).

Obstacles à l'accès à Internet

Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, l'accès à Internet se fait principalement par le biais des téléphones portables.Pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de possession de smartphones dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) s'élève à 13 %, environ 210 millions de femmes de moins que d'hommes possédant un smartphone. Les principaux obstacles sont le coût (principalement des appareils), l'alphabétisation et les compétences numériques. Les femmes sont confrontées à ces obstacles de manière disproportionnée, en raison des normes sociales et des inégalités structurelles (leur niveau d'éducation et leurs revenus inférieurs, par exemple).

Claire Sibthorpe, Responsable de l'inclusion numérique à la GSMA, a déclaré : « Bien que les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de téléphonie mobile aient lentement diminuées depuis 2022, le chemin est encore long pour réduire ces écarts persistants et importants en matière d'adoption et d'utilisation de l'Internet mobile. Nous vivons dans un monde de plus en plus numérique, et des technologies telles que l'IA creusent davantage la fracture numérique et les inégalités, ce qui rend d'autant plus nécessaire de garantir l'inclusion numérique pour tous. »

Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de la téléphonie mobile

Entre 2023 et 2030, la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'Internet mobile dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure pourrait générer une augmentation du PIB de 1 300 milliards de dollars. L'accès à l'Internet mobile peut transformer la vie des femmes, en leur permettant de mieux faire face aux chocs économiques, climatiques et politiques.

Plus de 50 opérateurs de téléphonie mobile ont adhéré à l'initiative « GSMA Connected Women Commitment », afin d'accélérer l'inclusion numérique et financière des femmes. Depuis 2016, cette initiative a permis à plus de 90 millions de femmes supplémentaires d'accéder à l'Internet mobile ou aux services de paiement mobile.