A 5ª Mesa Redonda Ministerial do FMF termina com 100 governos e 59 organizações multilaterais, estabelecendo uma estrutura para uma nova era de desenvolvimento de minerais

RIADE, Arábia Saudita, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A 5ª Mesa Redonda Ministerial, que faz parte do Future Minerals Forum (FMF), foi concluída em Riade, marcando um marco significativo na cooperação global em minerais e reforçando a mudança em direção a cadeias de fornecimento de minerais mais responsáveis, resilientes e sustentáveis em todo o mundo.

Em seu discurso de abertura, Sua Excelência o Ministro da Indústria e Recursos Minerais, Bandar Alkhorayef, enfatizou que esta edição representa um momento decisivo para o que se tornou o maior encontro ministerial global desse tipo. Ele observou que a participação se expandiu acentuadamente desde o lançamento da Mesa Redonda e do FMF em 2022, de 32 governos para ministros e representantes seniores de mais de 100 países, ao lado de 59 organizações internacionais, incluindo todos os estados membros do G20. Esse crescimento reflete o crescente reconhecimento de que o fornecimento de minerais é uma responsabilidade global compartilhada que exige soluções coordenadas e inclusivas.

O Ministro anunciou a criação de um Grupo Diretor Ministerial Permanente, encarregado de fornecer orientação estratégica à Mesa Redonda Ministerial e à FMF, monitorar a implementação das iniciativas existentes e propor novas áreas de cooperação. O grupo garantirá uma representação geográfica equilibrada com a adesão rotativa inicial de 19 países para garantir a continuidade e a responsabilidade.

Sua Excelência Khalid Al-Mudaifer, Vice-Ministro da Indústria e Recursos Minerais para Assuntos de Mineração, descreveu o progresso alcançado durante 2025 em três iniciativas principais. Primeiro, o desenvolvimento da Estrutura de Minerais Futuros para dimensionar o financiamento de infraestrutura e alinhar melhor as políticas governamentais, já que o Grupo Banco Mundial foi encarregado de explorar oportunidades para desbloquear financiamento nos sete corredores de infraestrutura prioritários identificados na África e na América Latina.

Em segundo lugar, desenvolver um padrão para a mineração responsável que melhore a transparência por meio da rastreabilidade; e, em terceiro lugar, estabelecer uma Rede de Centros de Excelência na África, Ásia Ocidental e Central e América Latina para desenvolver capacidade técnica, institucional e humana.

Notavelmente, a Sra. Valerie Levkoff, Vice-Presidente de Infraestrutura do Grupo Banco Mundial, apresentou uma nova estratégia de minerais para apoiar os países fornecedores, estendendo-se através do processamento e fabricação regionais, para criar valor local e oportunidades de emprego.

