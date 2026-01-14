La quinta mesa redonda ministerial de FMF concluye con 100 gobiernos y 59 multilaterales, estableciendo el marco para una nueva era de desarrollo de los minerales

RIAD, Arabia Saudita, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La 5ª Mesa Redonda Ministerial, que forma parte del Future Minerals Forum (FMF), concluyó en Riad, marcando un hito importante en la cooperación mundial en minerales y reforzando el cambio hacia cadenas de suministro de minerales más responsables, resilientes y sostenibles en todo el mundo.

En su discurso de apertura, Su Excelencia el Ministro de Industria y Recursos Minerales, Bandar Alkhorayef, enfatizó que esta edición representa un momento decisivo para lo que se ha convertido en la mayor reunión ministerial mundial de su tipo. Señaló que la participación se ha expandido notablemente desde el lanzamiento de la Mesa Redonda y el FMF en 2022, de 32 gobiernos a ministros y altos representantes de más de 100 países, junto con 59 organizaciones internacionales, incluidos todos los Estados miembros del G20. Este crecimiento refleja el creciente reconocimiento de que el suministro de minerales es una responsabilidad global compartida que requiere soluciones coordinadas e inclusivas.

El Ministro anunció el establecimiento de un Grupo Directivo Ministerial Permanente, encargado de proporcionar orientación estratégica a la Mesa Redonda Ministerial y al FMF, supervisar la implementación de las iniciativas existentes y proponer nuevas áreas de cooperación. El grupo garantizará una representación geográfica equilibrada con una membresía rotativa inicial de 19 países para garantizar la continuidad y la rendición de cuentas.

Su excelencia Khalid Al-Mudaifer, viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Mineros, describió el progreso logrado durante 2025 en tres iniciativas principales. En primer lugar, el desarrollo del Marco de Minerales Futuros para ampliar el financiamiento de la infraestructura y alinear mejor las políticas gubernamentales habilitantes, ya que el Grupo del Banco Mundial tuvo la tarea de explorar oportunidades para desbloquear el financiamiento en los siete corredores de infraestructura prioritarios identificados en África y América Latina.

En segundo lugar, desarrollar un estándar para la minería responsable que mejore la transparencia a través de la trazabilidad; y en tercer lugar, establecer una Red de Centros de Excelencia en África, Asia Occidental y Central y América Latina para desarrollar la capacidad técnica, institucional y humana.

En particular, la Sra. Valerie Levkoff, Vicepresidenta de Infraestructura del Grupo del Banco Mundial, presentó una nueva estrategia de minerales para apoyar a los países proveedores, que se extiende a través del procesamiento y la fabricación regionales, para crear valor local y oportunidades de empleo.

