La 5e table ronde ministérielle du FMF s'achève avec la participation de 100 gouvernements et de 59 organisations multilatérales, établissant le cadre d'une nouvelle ère de développement des minéraux

RIYADH, Arabie Saoudite, 14 janv. 2026 /PRNewswire/ -- La 5e table ronde ministérielle, qui fait partie du Forum des minéraux du futur (FMF), s'est achevée à Riyad, marquant une étape importante dans la coopération mondiale sur les minéraux et renforçant l'évolution vers des chaînes d'approvisionnement en minéraux plus responsables, résilientes et durables dans le monde entier.

Ministers from more than 100 governments and 59 international organizations gather for the 5th Ministerial Roundtable in Riyadh, advancing global cooperation on responsible mineral supply chains.

Dans son discours d'ouverture, son Excellence le ministre de l'industrie et des ressources minérales, Bandar Alkhorayef, a souligné que cette édition représente un moment décisif pour ce qui est devenu le plus grand rassemblement ministériel mondial de ce type. Il a noté que la participation s'est considérablement élargie depuis le lancement de la table ronde et du FMF en 2022, passant de 32 gouvernements à des ministres et hauts représentants de plus de 100 pays, ainsi qu'à 59 organisations internationales, y compris tous les États membres du G20. Cette croissance reflète la reconnaissance croissante du fait que l'approvisionnement en minéraux est une responsabilité mondiale partagée qui nécessite des solutions coordonnées et globales.

Le ministre a annoncé la création d'un groupe de pilotage ministériel permanent, chargé de fournir des orientations stratégiques à la table ronde ministérielle et au FMF, de suivre la mise en œuvre des initiatives existantes et de proposer de nouveaux domaines de coopération. Le groupe assurera une représentation géographique équilibrée avec une première rotation de 19 pays afin de garantir la continuité et la responsabilité.

Son Excellence Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre de l'industrie et des ressources minérales chargé des affaires minières, a présenté les progrès réalisés au cours de l'année 2025 dans le cadre de trois initiatives principales. Tout d'abord, le développement du cadre des minéraux du futur afin d'augmenter le financement des infrastructures et de mieux aligner les politiques gouvernementales favorables, le Groupe de la Banque mondiale ayant été chargé d'explorer les possibilités de débloquer des fonds dans les sept corridors d'infrastructures prioritaires identifiés en Afrique et en Amérique latine.

Deuxièmement, l'élaboration d'une norme pour une exploitation minière responsable qui renforce la transparence grâce à la traçabilité ; et troisièmement, la création d'un réseau de centres d'excellence en Afrique, en Asie occidentale et centrale et en Amérique latine afin de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et humaines.

En particulier, Mme Valerie Levkoff, vice-présidente chargée des infrastructures au sein du groupe de la Banque mondiale, a présenté une nouvelle stratégie en matière de minéraux visant à soutenir les pays fournisseurs, par le biais d'une transformation et d'une fabrication régionales, afin de créer de la valeur locale et des opportunités d'emploi.

