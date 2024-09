A Adyen dá continuidade ao seu pioneirismo no segmento de pagamentos presenciais com uma série de novos produtos que definem o setor

O SFO1 é o primeiro terminal fixo multimídia proprietário da Adyen

A Adyen é o primeiro PSP a lançar a solução BNPL da Klarna nas lojas do mundo inteiro e inicia a implementação global do Alipay+

O Tap To Pay para Android agora está disponível na Europa, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong , Malásia, Austrália e Nova Zelândia, possibilitando a expansão economicamente viável das empresas nessas regiões

AMSTERDÃ, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Adyen, que é a plataforma de tecnologia financeira preferida das maiores empresas, anunciou hoje um grande avanço no segmento de pagamentos presenciais (IPP), reforçando seu compromisso com a inovação por meio de soluções que definem o setor. Essa atualização completa aprimora a experiência de pagamento para comerciantes e clientes, além de reforçar a posição da Adyen como líder em tecnologia de pagamento.

"A Adyen oferece a melhor solução de pagamento presencial do setor, com um dos mais amplos portfólios de produtos do mercado, desde soluções para dispositivos móveis até terminais fixos, atendendo a qualquer necessidade de negócios - tudo com base em nosso conjunto único de tecnologia. Essa atualização do produto confirma nossa ambição no segmento de comércio unificado", comentou Derk Busser, VP de Produto - Canais de Pagamento da Adyen. "Vemos que nossos clientes ainda valorizam muito os contatos pessoais e continuamos a nos diferenciar no setor de pagamentos para sermos líderes de mercado em soluções omnichannel. Queremos revolucionar a forma como os compradores atuais e futuros vivenciam a 'loja'."

Oportunidades ilimitadas de branding com o terminal fixo SFO1

Hoje, a Adyen orgulhosamente apresenta o SFO1, seu terminal fixo multimídia para Android. Com uma tela de 8 polegadas sensível ao toque, o SFO1 aprimora a experiência de pagamento ao integrar funções de terminais tradicionais com telas voltadas para o cliente. Esta inovação é um novo capítulo na transformação da experiência de pagamento presencial.

"O SFO1 mudará fundamentalmente a interação das marcas com os clientes no ponto de compra", acrescentou Busser. "O conteúdo rico em vídeo permite que os lojistas de moda apresentem a coleção da próxima estação em telas impressionantes e, ao mesmo tempo, ofereçam aos compradores a chance de se inscreverem em programas de fidelidade para receber descontos ou acesso antecipado às roupas anunciadas. Estamos ultrapassando os limites da inovação, garantindo que os comerciantes possam oferecer experiências de pagamento de ponta e personalizáveis na loja."

O SFO1 permite que os negócios empresariais e de plataforma mantenham uma presença consistente da marca e envolvam os clientes dinamicamente, integrando-se perfeitamente aos seus sistemas de ponto de venda (PDV) ou parceiros, reduzindo a desorganização e os custos do caixa.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Adyen na integração do terminal SFO1", disse Amber Hovious, VP de Parcerias da Teamwork Commerce. "Como uma empresa líder em software de PDV e OMS, a Teamwork Commerce sabe como é importante oferecer a mais avançada experiência ao cliente. O equipamento SFO1 é uma ótima maneira de criar experiências envolventes na loja para os clientes, além de ajudar a simplificar as operações."

O SFO1 estará disponível nos EUA e na Europa até o final de 2024.

Primeiro lançamento mundial do Klarna em lojas e ampla implementação do Alipay+

A Adyen está abrindo novos caminhos como o primeiro PSP do mundo a lançar a solução de loja da Klarna no mundo inteiro e inicia a implementação global do Alipay+ em seus terminais. Essa iniciativa cumpre a promessa da Adyen aos lojistas de comércio unificado, oferecendo uma experiência de pagamento consistente tanto na loja física quanto on-line. Com a crescente popularidade dos serviços "compre agora e pague depois" (BNPL) - projetados para atingir US$ 3,98 trilhões até 20301 - e o domínio de soluções de pagamento digital como o Alipay+, a integração da Adyen permite que os comerciantes alcancem um público global maior. Ao habilitar o Klarna e o Alipay+ na loja física, a Adyen permite que os lojistas atendam aos compradores da Geração Z e aos viajantes internacionais, principalmente da Ásia, oferecendo a flexibilidade de escolher o método de pagamento de sua preferência, independentemente do canal de compras.

Tap To Pay no Android em novas regiões

Como a demanda por pagamentos sem contato continua a crescer, a introdução da tecnologia Tap to Pay oferece uma oportunidade revolucionária para empresas de todos os portes. A Adyen foi a primeira a introduzir soluções Tap to Pay em escala global e agora está expandindo seus recursos Tap To Pay no Android para a Europa, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Malásia, Austrália e Nova Zelândia.

A solução Tap to Pay para Android da Adyen transforma qualquer dispositivo Android habilitado para NFC em um terminal de pagamento seguro, eliminando a necessidade do hardware tradicional de PDV. Isso reduz os custos iniciais para os estabelecimentos comerciais e oferece maior flexibilidade na aceitação de pagamentos, seja na loja, em eventos pop-up ou em trânsito. Como líder no setor, a Adyen também é uma das primeiras a oferecer um SDK abrangente e um aplicativo de pagamentos, equilibrando controle robusto com a facilidade de integração.

A Adyen (ADYEN:AMS) é a plataforma de tecnologia financeira preferida das maiores empresas. Ao fornecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, análises orientadas por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições mais rapidamente. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft.

A Adyen melhora e expande continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso normal de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados em comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

1 Buy Now Pay Later Market Outlook (Perspectiva de mercado do Compre Agora Pague Depois), Allied Market Research– 2030

