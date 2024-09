Adyen leistet mit einer Reihe neuer branchenführender Produkte weiterhin Pionierarbeit im Bereich des persönlichen Zahlungsverkehrs

SFO1 ist das erste proprietäre Multimedia-Terminal von Adyen

Adyen ist der erste PSP, der Klarnas BNPL In-Store-Lösung weltweit einführt und mit der globalen Einführung von Alipay+ beginnt

Tap To Pay auf Android ist jetzt in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, Malaysia , Australien und Neuseeland verfügbar und ermöglicht Unternehmen in diesen Regionen eine kosteneffiziente Skalierung

AMSTERDAM, 27. September 2024 /PRNewswire/ – Adyen, die bevorzugte Finanztechnologieplattform für führende Unternehmen, hat heute wichtige Fortschritte im Bereich des persönlichen Zahlungsverkehrs (IPP) bekannt gegeben und unterstreicht damit sein Engagement für Innovationen mit branchenführenden Lösungen. Dieses umfassende Update verbessert nicht nur das Zahlungserlebnis für Händler und Kunden, sondern stärkt auch die Position von Adyen als führende Kraft in der Zahlungstechnologie.

Adyen's SFO1 and Tap To Pay on Android

„Adyen bietet eine branchenführende Lösung für den persönlichen Zahlungsverkehr mit einem der umfangreichsten Produktportfolios auf dem Markt, das von mobilen Lösungen bis hin zu Kassenterminals reicht und alle Geschäftsanforderungen abdeckt – und das alles auf der Grundlage unseres einheitlichen Technologiepakets. Dieses Produkt-Update ist ein Beweis für unsere Ambitionen im Bereich Unified Commerce", kommentiert Derk Busser, VP Product - Payment Channels, bei Adyen. „Wir sehen, dass unsere Kunden nach wie vor großen Wert auf persönliche Kontakte legen, und wir arbeiten weiter daran, uns innerhalb der Zahlungsverkehrsbranche zu differenzieren, um Marktführer bei Omnichannel-Lösungen zu werden. Wir haben uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie die Kunden von heute und morgen „das Geschäft" erleben."

Unbegrenzte Branding-Möglichkeiten mit SFO1 Tischterminal

Adyen stellt heute stolz das SFO1 vor, sein eigenes multimediales Android-Terminal. Mit seinem 8-Zoll-Touchscreen verbessert das SFO1 das Bezahlerlebnis, indem es die Funktionen herkömmlicher Terminals mit kundenorientierten Displays verbindet. Diese Innovation markiert ein neues Kapitel in der Umgestaltung des persönlichen Zahlungserlebnisses.

„Das SFO1 wird die Art und Weise, wie Marken mit Kunden am Point of Purchase interagieren, grundlegend verändern", so Busser weiter. „Mit reichhaltigen Videoinhalten können Modehändler die Kollektionen der nächsten Saison auf beeindruckenden Bildschirmen präsentieren und gleichzeitig den Kunden die Möglichkeit bieten, sich für Treueprogramme anzumelden, um Rabatte oder einen früheren Zugang zu den gezeigten Kleidungsstücken zu erhalten. Wir verschieben die Grenzen der Innovation und stellen sicher, dass Händler modernste, anpassbare In-Store-Bezahlerlebnisse bieten können."

SFO1 ermöglicht es Unternehmen und Plattformen, eine konsistente Markenpräsenz aufrechtzuerhalten und Kunden dynamisch anzusprechen, indem sie nahtlos mit ihren POS-Systemen oder Partnern integriert werden, während gleichzeitig Unordnung und Kosten reduziert.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Adyen bei der Integration des SFO1-Terminals", sagt Amber Hovious, VP Partnerships bei Teamwork Commerce. „Als ein führendes Unternehmen für POS- und OMS-Software weiß Teamwork Commerce, wie wichtig es ist, den Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten. Das SFO1-Gerät bietet eine großartige Möglichkeit, ein ansprechendes Einkaufserlebnis für die Kunden zu schaffen und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren."

Das SFO1 wird in den USA und Europa ab Ende 2024 erhältlich sein.

Weltweit erste Einführung von Klarna in Geschäften und umfassende Einführung von Alipay+

Adyen betritt Neuland, indem es als erster globaler Zahlungsdienstleister die In-Store-Lösung von Klarna weltweit einführt und den globalen Rollout von Alipay+ auf seinen Terminals initiiert. Mit diesem Schritt erfüllt Adyen sein Versprechen an Unified-Commerce-Händler, ein einheitliches Zahlungserlebnis sowohl im Geschäft als auch online zu bieten. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Sofortkauf- und Nachzahlungsdiensten (BNPL), die bis 2030 ein Volumen von 3,98 Billionen USD erreichen sollen1, und der Dominanz digitaler Zahlungslösungen wie Alipay+, ermöglicht die Integration von Adyen Händlern, ein breiteres globales Publikum zu erreichen. Durch die Aktivierung von Klarna und Alipay+ in den Geschäften ermöglicht Adyen den Einzelhändlern, die Kunden der Generation Z und Reisende aus aller Welt, vor allem aus Asien, anzusprechen und ihnen die Flexibilität zu bieten, ihre bevorzugte Zahlungsmethode unabhängig vom Einkaufskanal zu wählen.

Tap-To-Pay auf Android in neuen Regionen

Da die Nachfrage nach kontaktlosen Zahlungen weiter ansteigt, bietet die Einführung der Tap-to-Pay-Technologie für Unternehmen jeder Größe eine völlig neue Chance. Adyen war das erste Unternehmen, das Tap-to-Pay-Lösungen auf globaler Ebene eingeführt hat und erweitert nun seine Tap-to-Pay-Funktionen für Android in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, Malaysia, Australien und Neuseeland.

Die Tap-to-Pay on Android-Lösung von Adyen verwandelt jedes NFC-fähige Android-Gerät in ein sicheres Zahlungsterminal und macht herkömmliche POS-Hardware überflüssig. Dies senkt die Vorlaufkosten für Händler und bietet mehr Flexibilität bei der Annahme von Zahlungen – sei es in Geschäften, bei Pop-up-Events oder unterwegs. Als Branchenführer ist Adyen auch einer der ersten Anbieter, der sowohl ein umfassendes SDK als auch eine Zahlungs-App anbietet und dabei eine robuste Kontrolle mit einfacher Integration verbindet.

