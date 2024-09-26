Adyen 憑藉一系列全新且具劃時代意義的產品，持續在現場支付領域開創先河

新聞提供者

Adyen

27 9月, 2024, 02:08 CST

  • SFO1 是 Adyen 首款自主研發的多媒體櫃檯式終端機
  • Adyen 是全球首家推出 Klarna 先買後付 (BNPL) 線下解決方案的支付服務供應商 (PSP)，並率先在全球範圍內推出 Alipay+
  • Android Tap To Pay 功能現已在歐洲、阿聯酋、香港、馬來西亞、澳洲及新西蘭推出，使當地企業能夠以經濟實惠的方式擴大業務規模

阿姆斯特丹2024年9月27日 /美通社/ -- 作為領先企業的首選金融科技平台，Adyen 今日宣佈在現場支付 (IPP) 領域取得重大突破，展現其研發顛覆行業解決方案的創新決心。這項全面的更新不僅優化了商家與客戶的支付體驗，更鞏固了 Adyen 在支付技術領域的領導地位。

「Adyen 提供業界領先的面對面支付解決方案，擁有市場上最廣泛的產品組合之一，從流動解決方案到櫃檯式終端機，滿足任何業務需求，均由我們的單一技術支持。這項產品更新彰顯了我們對統一商務領域的抱負」，Adyen 產品支付渠道副總裁 Derk Busser 表示，「我們注意到客戶對面對面互動的需求依然強勁，因此我們將持續在支付行業形成差異化，成為領先的全渠道解決方案提供商。我們致力於徹底改變當下和未來的購物者體驗『商店』的方式。」

Continue Reading
Adyen 的 SFO1 和 Android Tap To Pay
Adyen 的 SFO1 和 Android Tap To Pay

帶來無限的品牌機會SFO1 櫃檯終端機

Adyen 今日隆重推出 SFO1，這是一款功能強大、具備多媒體功能的櫃檯式 Android 終端機。SFO1 配備 8 英寸觸控螢幕，將傳統終端機的功能與面向客戶的顯示器相結合，從而優化支付體驗。這項創新標誌著改變面對面支付體驗的新篇章。

Busser 續稱，「SFO1 將從根本改變品牌在購買點與客戶互動的方式。透過豐富的影片內容，時尚零售商能夠在高質素的螢幕上展示下一季度的系列產品，並提供購物者加入忠誠度計劃的機會，以享有折扣或優先購買展示的服裝。我們正在突破創新的界限，確保商家能夠提供頂尖、可客製的店內結帳體驗。」

SFO1 能夠與企業的銷售點 (POS) 系統或合作夥伴無縫銜接，協助其在保持品牌一致性的同時，與客戶進行互動式溝通，並有效減少櫃檯雜亂和降低成本。

Teamwork Commerce 副總裁 Amber Hovious 表示，「我們很高興能與 Adyen 合作整合 SFO1 終端機。作為領先的 POS 和 OMS 軟件公司，Teamwork Commerce 深知提供最一流的客戶體驗的重要性。SFO1 裝置為購物者創造引人入勝的店內體驗，同時也有助於簡化營運。」

SFO1 將於 2024 年底在美國和歐洲推出。

Klarna 首次進軍全球線下市場，Alipay+ 積極拓展全球佈局

Adyen 是全球首家推出 Klarna 線下解決方案的 PSP，並率先啟用 Alipay+，在支付領域樹立了新的里程碑。Adyen 透過提供統一的線上和線下支付體驗，兌現了對統一商務商家的承諾。隨著先買後付 (BNPL) 服務的快速發展，預計到 2030 1年市場規模將達到 3.98 萬億美元，加上 Alipay+ 等數碼支付解決方案的普及，Adyen 的整合為商家提供了接觸更廣泛全球市場的機會。Adyen 透過提供 Klarna 和 Alipay+ 的線下支付服務，幫助零售商迎合 Z 世代購物者和全球旅客，尤其是來自亞洲的消費者，為他們提供靈活的線上或線下購物支付選擇。

Android Tap To Pay 支援擴展至新地區

隨著非接觸式支付的需求日益增多，Tap to Pay 技術的推出為哥大規模的企業創造了革新的商機。Adyen 作為全球首家推出 Tap to Pay 解決方案的企業，現正將其 Android Tap to Pay 功能擴展至歐洲、阿聯酋、香港、馬來西亞、澳洲和新西蘭。

Adyen 的 Android Tap to Pay 解決方案可將支援近場通訊 (NFC) 的 Android 裝置轉化為安全的支付終端機，從而免除對傳統 POS 硬件的依賴。這項解決方案降低了商家的前期投入，並提供更靈活的支付方式，囊括了店內、快閃或流動門店。作為行業領導者，Adyen 是首批同時提供全面的軟件開發套件 (SDK) 和支付應用程式的企業之一，在確保強大控制力的同時，也注重易於整合。

範本

Adyen (ADYEN:AMS) 是領先企業的首選金融科技平台。透過提供點到點的付款功能、資料驅動的分析和單一全球解決方案的金融產品，Adyen 協助企業盡早實現理想。Adyen 與 Meta、Uber、H&M、eBay 和 Microsoft 等公司合作，並於世界各地設有辦事處。

Adyen 會在其業務日常運作中持續改進和擴展其產品。公司會透過新聞稿和公司網站上的產品更新來公佈新產品和功能。

1 《先買後付市場展望》，Allied Market Research– 2030 

SOURCE Adyen

來自同一來源

全球金融科技公司 Adyen 獲 IDC MarketScapes 評為全球零售線上支付平台軟件供應商和全球零售全通路支付平台軟件供應商的領軍者

全球金融科技公司 Adyen 獲 IDC MarketScapes 評為全球零售線上支付平台軟件供應商和全球零售全通路支付平台軟件供應商的領軍者

全球領先企業首選的金融科技平台 Adyen，於今日在 IDC MarketScape： 全球零售線上支付平台軟件供應商 2024 評估 [1] 及 IDC MarketScape： 全球零售全通路支付平台軟件供應商 2024 評估 [2] 中，均獲殊榮，被評為「領軍者」。Adyen...
環球金融科技平台Adyen在獨立研究公司最新商戶支付供應商報告的六項標準中獲得最高分

環球金融科技平台Adyen在獨立研究公司最新商戶支付供應商報告的六項標準中獲得最高分

領先企業首選的環球金融科技平台Adyen今天被納入The Forrester Wave™《商戶支付供應商》（Merchant Payment...

探索

Image1

金融科技

Image1

金融科技

Image1

銀行與金融服務

Image1

電腦與電子產品