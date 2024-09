Adyen 憑藉一系列全新且具劃時代意義的產品，持續在現場支付領域開創先河

SFO1 是 Adyen 首款自主研發的多媒體櫃檯式終端機

Adyen 是全球首家推出 Klarna 先買後付 (BNPL) 線下解決方案的支付服務供應商 (PSP),並率先在全球範圍內推出 Alipay+

Android Tap To Pay 功能現已在歐洲、阿聯酋、香港、馬來西亞、澳洲及新西蘭推出,使當地企業能夠以經濟實惠的方式擴大業務規模

阿姆斯特丹2024年9月27日 /美通社/ -- 作為領先企業的首選金融科技平台,Adyen 今日宣佈在現場支付 (IPP) 領域取得重大突破,展現其研發顛覆行業解決方案的創新決心。這項全面的更新不僅優化了商家與客戶的支付體驗,更鞏固了 Adyen 在支付技術領域的領導地位。

「Adyen 提供業界領先的面對面支付解決方案,擁有市場上最廣泛的產品組合之一,從流動解決方案到櫃檯式終端機,滿足任何業務需求,均由我們的單一技術支持。這項產品更新彰顯了我們對統一商務領域的抱負」,Adyen 產品支付渠道副總裁 Derk Busser 表示,「我們注意到客戶對面對面互動的需求依然強勁,因此我們將持續在支付行業形成差異化,成為領先的全渠道解決方案提供商。我們致力於徹底改變當下和未來的購物者體驗『商店』的方式。」

Adyen 的 SFO1 和 Android Tap To Pay

帶來無限的品牌機會SFO1 櫃檯終端機

Adyen 今日隆重推出 SFO1,這是一款功能強大、具備多媒體功能的櫃檯式 Android 終端機。SFO1 配備 8 英寸觸控螢幕,將傳統終端機的功能與面向客戶的顯示器相結合,從而優化支付體驗。這項創新標誌著改變面對面支付體驗的新篇章。

Busser 續稱,「SFO1 將從根本改變品牌在購買點與客戶互動的方式。透過豐富的影片內容,時尚零售商能夠在高質素的螢幕上展示下一季度的系列產品,並提供購物者加入忠誠度計劃的機會,以享有折扣或優先購買展示的服裝。我們正在突破創新的界限,確保商家能夠提供頂尖、可客製的店內結帳體驗。」

SFO1 能夠與企業的銷售點 (POS) 系統或合作夥伴無縫銜接,協助其在保持品牌一致性的同時,與客戶進行互動式溝通,並有效減少櫃檯雜亂和降低成本。

Teamwork Commerce 副總裁 Amber Hovious 表示,「我們很高興能與 Adyen 合作整合 SFO1 終端機。作為領先的 POS 和 OMS 軟件公司,Teamwork Commerce 深知提供最一流的客戶體驗的重要性。SFO1 裝置為購物者創造引人入勝的店內體驗,同時也有助於簡化營運。」

SFO1 將於 2024 年底在美國和歐洲推出。

Klarna 首次進軍全球線下市場,Alipay+ 積極拓展全球佈局

Adyen 是全球首家推出 Klarna 線下解決方案的 PSP,並率先啟用 Alipay+,在支付領域樹立了新的里程碑。Adyen 透過提供統一的線上和線下支付體驗,兌現了對統一商務商家的承諾。隨著先買後付 (BNPL) 服務的快速發展,預計到 2030 1年市場規模將達到 3.98 萬億美元,加上 Alipay+ 等數碼支付解決方案的普及,Adyen 的整合為商家提供了接觸更廣泛全球市場的機會。Adyen 透過提供 Klarna 和 Alipay+ 的線下支付服務,幫助零售商迎合 Z 世代購物者和全球旅客,尤其是來自亞洲的消費者,為他們提供靈活的線上或線下購物支付選擇。

Android Tap To Pay 支援擴展至新地區

隨著非接觸式支付的需求日益增多,Tap to Pay 技術的推出為哥大規模的企業創造了革新的商機。Adyen 作為全球首家推出 Tap to Pay 解決方案的企業,現正將其 Android Tap to Pay 功能擴展至歐洲、阿聯酋、香港、馬來西亞、澳洲和新西蘭。

Adyen 的 Android Tap to Pay 解決方案可將支援近場通訊 (NFC) 的 Android 裝置轉化為安全的支付終端機,從而免除對傳統 POS 硬件的依賴。這項解決方案降低了商家的前期投入,並提供更靈活的支付方式,囊括了店內、快閃或流動門店。作為行業領導者,Adyen 是首批同時提供全面的軟件開發套件 (SDK) 和支付應用程式的企業之一,在確保強大控制力的同時,也注重易於整合。

Adyen (ADYEN:AMS) 是領先企業的首選金融科技平台。透過提供點到點的付款功能、資料驅動的分析和單一全球解決方案的金融產品,Adyen 協助企業盡早實現理想。Adyen 與 Meta、Uber、H&M、eBay 和 Microsoft 等公司合作,並於世界各地設有辦事處。

Adyen 會在其業務日常運作中持續改進和擴展其產品。公司會透過新聞稿和公司網站上的產品更新來公佈新產品和功能。

