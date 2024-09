Adyen sigue siendo pionera en el ámbito de los pagos en persona con una serie de nuevos productos que definen el sector

SFO1 es el primer terminal multimedia de mostrador propiedad de Adyen

Adyen es el primer proveedor de servicios de pago (PSP) que lanza la solución "compre ahora, pague después" (BNPL, por sus siglas en inglés) de Klarna en tiendas de todo el mundo e inicia la implementación mundial de Alipay+

Tap To Pay (tocar para pagar) en Android ya está disponible en Europa, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong , Malasia, Australia y Nueva Zelanda, lo que permite a las empresas de estas regiones escalar de forma rentable

ÁMSTERDAM, 26 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes, ha anunciado hoy un importante avance en el panorama de los pagos en persona (IPP, por sus siglas en inglés), lo que destaca su compromiso con la innovación con soluciones que definen la industria. Esta actualización integral no solo mejora la experiencia de pago tanto para los comerciantes como para los clientes, sino que también refuerza la posición de Adyen como potencia líder en tecnología de pagos.

SFO1 y Tap To Pay en Android de Adyen (PRNewsfoto/Adyen)

"Adyen ofrece una solución de pago en persona líder en el sector, con una de las carteras de productos más amplias del mercado, que abarca desde soluciones móviles hasta terminales de mostrador, y atiende a cualquier necesidad empresarial, todo ello impulsado por nuestra oferta tecnológica única". Esta actualización del producto es una prueba de nuestra ambición en el espacio del comercio unificado", comentó Derk Busser, vicepresidente de producto y canales de pago, en Adyen. "Observamos que nuestros clientes siguen valorando mucho los puntos de contacto en persona y seguimos diferenciándonos dentro del sector de los pagos para ser el líder del mercado en soluciones omnicanal. Nos comprometemos a revolucionar la forma en que los compradores actuales y del futuro experimentan 'la tienda'".

Oportunidades ilimitadas de marca con la terminal de mostrador SFO1

Actualmente, Adyen se enorgullece de presentar el SFO1, su terminal Android de mostrador multimedia patentado. La terminal SFO1 cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, lo que mejora la experiencia de pago al integrar funciones de las terminales tradicionales con pantallas orientadas al cliente. Esta innovación marca un nuevo capítulo en la transformación de la experiencia de pago en persona.

"La terminal SFO1 cambiará radicalmente la forma en que las marcas interactúan con los clientes en el punto de venta", añadió Busser. "Los contenidos de video enriquecidos permiten a los minoristas de moda mostrar la colección de la próxima temporada en pantallas impactantes, a la vez que ofrecen a los compradores la posibilidad de inscribirse en programas de fidelización para recibir descuentos o acceder antes a las prendas mostradas. Estamos ampliando los límites de la innovación, y garantizamos que los comerciantes puedan ofrecer experiencias de pago en tienda vanguardistas y personalizables".

La terminal SFO1 permite a las empresas y plataformas mantener una presencia de marca coherente y captar clientes de forma dinámica, mediante una integración perfecta con sus sistemas de punto de venta (POS, por sus siglas en inglés) o socios, a la vez que reduce el desorden y los costos de los mostradores.

"Nos complace colaborar con Adyen en la integración de la terminal SFO1", declaró Amber Hovious, vicepresidenta de asociaciones de Teamwork Commerce. "Como empresa líder en software de POS y OMS, Teamwork Commerce sabe lo importante que es ofrecer experiencias de cliente de vanguardia. El dispositivo SFO1 ofrece una forma fantástica de crear experiencias atractivas en la tienda para los compradores, al tiempo que ayuda a agilizar las operaciones".

SFO1 estará disponible en EE. UU. y Europa a fines de 2024.

Primer lanzamiento mundial de Klarna en las tiendas y amplia implementación de Alipay+

Adyen abre nuevas posibilidades como el primer PSP global en lanzar la solución de Klarna para tiendas en todo el mundo e inicia la implementación mundial de Alipay+ en sus terminales. Esta acción cumple la promesa de Adyen a los comerciantes de comercio unificado al ofrecer una experiencia de pago coherente tanto en tienda como en línea. Debido a la creciente popularidad de los servicios "compre ahora, pague después" (BNPL), que se prevé que alcancen los 3,98 billones de dólares en 20301, y el dominio de soluciones de pago digitales como Alipay+, la integración de Adyen permite a los comerciantes llegar a un público global más amplio. Al habilitar Klarna y Alipay+ en las tiendas, Adyen permite a los minoristas atender a los compradores de la Generación Z y a los viajeros de todo el mundo, principalmente de Asia, ofreciéndoles la flexibilidad de elegir su método de pago preferido independientemente del canal de compra.

Tap To Pay en Android en nuevas regiones

A medida que aumenta la demanda de pagos sin contacto, la introducción de la tecnología Tap to Pay ofrece una oportunidad única para empresas de todos los tamaños. Adyen fue la primera en introducir soluciones Tap to Pay a escala mundial y ahora está ampliando sus capacidades de Tap To Pay en Android a Europa, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Malasia, Australia y Nueva Zelanda.

La solución Tap to Pay en Android de Adyen transforma cualquier dispositivo Android con NFC en un terminal de pago seguro, y elimina la necesidad de hardware de punto de venta tradicional. Esta solución reduce los costos iniciales para los comercios y ofrece una mayor flexibilidad a la hora de aceptar pagos, ya sea en la tienda, en eventos emergentes o sobre la marcha. Como líder en la industria, Adyen es también uno de los primeros en ofrecer tanto un kit de desarrollo de software (SDK, por sus siglas en inglés) completo como una aplicación de pagos, por lo que equilibra un control robusto con la facilidad de integración.

Modelo

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago de extremo a extremo, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciones más rápidamente. Adyen cuenta con oficinas en todo el mundo, y trabaja con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

Adyen mejora y amplía continuamente su oferta de productos como parte de su actividad comercial general. Los nuevos productos y funciones se anuncian mediante comunicados de prensa y actualizaciones de productos en el sitio web de la empresa.

1 Buy Now Pay Later Market Outlook (Perspectivas del mercado "compre ahora, pague después"), Allied Market Research– 2030

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516375/Adyen_SFO1_Tap_to_Pay.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FUENTE Adyen