A Aperture Finance garante o financiamento da Série A com uma avaliação totalmente diluída de US $ 250 MILHÕES para construir uma arquitetura baseada em intenções para DeFi

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Aperture Finance , uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) pioneira em intenções baseadas em IA, levantou uma rodada de financiamento da Série A, elevando o total em todas as rodadas para US $ 12 milhões e avaliando o projeto em US $ 250 milhões. A rodada foi liderada por empresas de capital de risco de primeira linha, incluindo Skyland Ventures, Blockchain Founders Fund e Krypital Group, com participação de investidores notáveis como Alchemy, SNZ, Stratified Capital, Tide, Cipholio, ViaBTC, CatcherVC e Double Peak. As rodadas anteriores incluíram a participação da ParaFi Capital, Arrington Capital, Divergence, Blockchain Founders Fund, Laser Digital (Nomura Group), Skyland Ventures, Costanoa, Rarestone, Krypital Group, Big Brain Holdings, LD Capital, ViaBTC, Cipholio, Double Peak, Athena Ventures, Coinseeker, Artemis Capital e AWS.

A Aperture Finance está inovando o uso de Intenções, uma nova abordagem projetada para agilizar operações complexas de DeFi. Ao contrário dos métodos transacionais tradicionais, as Intenções permitem que os usuários especifiquem os resultados desejados, simplificando as interações com os protocolos DeFi e melhorando a acessibilidade. Esse sistema inovador aproveita a Uniswap V3, permitindo que os usuários declarem metas finais, como reequilíbrio de liquidez em pontos de preço específicos, com transações executadas somente quando essas condições forem atendidas. A plataforma já está ativa em 9 cadeias compatíveis com EVM, processando um volume de transações superior a US $ 2,7 bilhões, com mais de 280.000 usuários únicos e mais de 15.000 usuários ativos diários.

"A arquitetura de intenções preenche a lacuna entre estratégias financeiras sofisticadas e usuários diários de DeFi", disse Yonkuro, chefe de criptomoedas da Skyland Ventures. "Ao permitir que os usuários articulem seus objetivos financeiros em linguagem natural, a Aperture está tornando as ferramentas DeFi avançadas acessíveis a um público mais amplo, de investidores de varejo a players institucionais."

A rede descentralizada de solucionadores da plataforma calcula os fluxos de transações ideais, que são simulados e classificados pelos contratos inteligentes da Aperture. Inicialmente lançada com um solucionador centralizado, a rede se expandiu para solucionadores de terceiros, incluindo Propeller Heads e Enso Finance, com outros solucionadores, como o Tokka Labs, programados para entrar no terceiro trimestre de 2024.

A Aperture pretende alavancar ainda mais sua interface Large Language Model (LLM) que converterá as intenções do usuário expressas em linguagem natural em uma linguagem específica de domínio (DSL) que pode ser codificada na cadeia. Esse recurso visa garantir clareza e precisão nas instruções do usuário, democratizando ainda mais o acesso a instrumentos financeiros complexos.

"A Aperture Finance está comprometida em reduzir a curva de aprendizado no DeFi e fornecer opções mais estratégicas para nossos usuários", disse Peter Tan, chefe de produto da Aperture Finance. "Nosso objetivo é oferecer o mesmo nível de execução e precificação normalmente reservado para grandes instituições, tornando o DeFi mais inclusivo e eficaz."

O novo financiamento apoiará o desenvolvimento da infraestrutura de Intenções da Aperture, expandirá sua rede de solucionadores e melhorará a experiência do usuário com a próxima integração do LLM. Este investimento ressalta a crescente confiança no potencial da Aperture Finance para transformar o cenário DeFi.

Após uma campanha de airdrop bem-sucedida com a participação de mais de 300.000 usuários, a Aperture Finance lançará seu token $APTR na Bybit em 31 de maio de 2024.

Sobre a Aperture Finance

A Aperture Finance é pioneira em intenções baseadas em IA para aprimorar a experiência DeFi. Com uma interface IntentsGPT e uma simulação de solucionador inteligente orientada por IA, a rede nativa de solucionadores do Aperture fornece a qualquer usuário DeFi inteligência de nível institucional. Combinando as mentes mais brilhantes em tecnologia e finanças, a equipe fundadora inclui ex-alunos da Amazon Web Services e Google, Stanford, Cornell e UC Berkeley, e Citadel, JPMorgan Chase e AIG. A Aperture foi integrante do grupo Most Valuable Builder V da Binance Labs e participou do CoinMarketCap (CMC) Accelerator e dos Programas de Incubação HK Cyberport.

