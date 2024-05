Aperture Finance obtient un financement de série A d'une valeur de 250 millions de dollars après dilution totale pour construire une architecture basée sur les Intents pour la DeFi

Le jeton de plateforme native $APTR sera lancé le 31 mai 2024

MOUNTAIN VIEW, Californie, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aperture Finance , une plateforme de finance décentralisée (DeFi) pionnière des intentions alimentées par l'IA, a levé un cycle de financement de série A, portant le total de tous les cycles à 12 millions de dollars et valorisant le projet à 250 millions de dollars. Le cycle de financement a été mené par des sociétés de capital-risque de premier plan, dont Skyland Ventures, Blockchain Founders Fund et Krypital Group, avec la participation d'investisseurs notables comme Alchemy, SNZ, Stratified Capital, Tide, Cipholio, ViaBTC, CatcherVC et Double Peak. Les cycles précédents comprenaient la participation de ParaFi Capital, Arrington Capital, Divergence, Blockchain Founders Fund, Laser Digital (Nomura Group), Skyland Ventures, Costanoa, Rarestone, Krypital Group, Big Brain Holdings, LD Capital, ViaBTC, Cipholio, Double Peak, Athena Ventures, Coinseeker, Artemis Capital et AWS.

Aperture Finance innove dans l'utilisation des Intents, une nouvelle approche conçue pour rationaliser les opérations complexes de DeFi. Contrairement aux méthodes transactionnelles traditionnelles, les Intents permettent aux utilisateurs de spécifier les résultats souhaités, ce qui simplifie les interactions avec les protocoles DeFi et améliore l'accessibilité. Ce système innovant tire parti d'Uniswap V3, permettant aux utilisateurs de déclarer des objectifs finaux, tels que le rééquilibrage des liquidités à des points de prix spécifiques, les transactions n'étant exécutées que lorsque ces conditions sont remplies. La plateforme est déjà opérationnelle sur 9 chaînes compatibles avec l'EVM, traitant un volume de transactions dépassant les 2,7 milliards de dollars avec plus de 280 000 utilisateurs uniques et plus de 15 000 utilisateurs actifs quotidiens.

« L'architecture des Intents comble le fossé entre les stratégies financières sophistiquées et les utilisateurs quotidiens de DeFi, a déclaré Yonkuro, responsable des cryptomonnaies chez Skyland Ventures. En permettant aux utilisateurs de formuler leurs objectifs financiers en langage naturel, Aperture rend les outils DeFi avancés accessibles à un public plus large, des investisseurs particuliers aux acteurs institutionnels. »

Le réseau décentralisé de solveurs de la plateforme calcule les flux de transaction optimaux, qui sont ensuite simulés et classés par les contrats intelligents d'Aperture. Initialement lancé avec un solveur centralisé, le réseau s'est étendu à des solveurs tiers, notamment Propeller Heads et Enso Finance, et d'autres solveurs comme Tokka Labs devraient y participer au troisième trimestre 2024.

Aperture prévoit de tirer davantage parti de son interface de grand modèle de langage (LLM) qui convertira les intentions des utilisateurs exprimées en langage naturel en un langage dédié (DSL) qui peut être codifié sur la chaîne. Cette fonctionnalité vise à assurer la clarté et la précision des instructions de l'utilisateur, démocratisant ainsi davantage l'accès à des instruments financiers complexes.

« Aperture Finance s'engage à réduire la courbe d'apprentissage en DeFi et à fournir des options plus stratégiques à nos utilisateurs, a déclaré Peter Tan, responsable des produits chez Aperture Finance. Notre objectif est d'offrir un niveau d'exécution et de tarification généralement réservé aux grandes institutions, et ainsi de rendre la DeFi plus inclusive et plus efficace. »

Ce nouveau financement soutiendra le développement de l'infrastructure d'intentions d'Aperture, l'expansion de son réseau de solveurs et l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à l'intégration prochaine LLM. Cet investissement souligne la confiance croissante dans le potentiel d'Aperture Finance à transformer le paysage de la DeFi.

Après une campagne d'airdrop réussie avec la participation de plus de 300 000 utilisateurs, Aperture Finance lancera son jeton $APTR sur Bybit le 31 mai 2024.

À propos d'Aperture Finance

Aperture Finance est un pionnier dans les intentions alimentées par l'IA pour améliorer l'expérience DeFi. Doté d'une interface IntentsGPT et d'une simulation de solveur intelligente pilotée par l'IA, le réseau de solveurs natifs d'Aperture fournit à tout utilisateur de DeFi une intelligence de qualité institutionnelle. Réunissant les esprits les plus brillants en matière de technologie et de finance, l'équipe fondatrice comprend des anciens d'Amazon Web Services et Google, Stanford, Cornell et UC Berkeley, ainsi que de Citadel, JPMorgan Chase et AIG. Aperture a fait partie de la cohorte du Most Valuable Builder V de Binance Labs et a participé aux programmes CoinMarketCap (CMC) Accelerator et HK Cyberport Incubation.