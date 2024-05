Aperture Finance haalt Serie A-financiering binnen met een volledig verwaterde waardering van $ 250 miljoen om op Intent gebaseerde architectuur voor DeFi te bouwen

$APTR native platform token klaar voor release op 31 mei 2024

MOUNTAIN VIEW, Californië, 30 mei 2024 /PRNewswire/ -- Aperture Finance, een gedecentraliseerd financieel (DeFi) platform dat baanbrekend werk verricht op het gebied van AI-gestuurde intents, heeft een Serie A-financieringsronde opgehaald. Hiermee komt het totaal van alle rondes op $ 12 miljoen, en krijgt het project een waardering van $ 250 miljoen. De ronde werd geleid door eersteklas durfkapitaalbedrijven waaronder Skyland Ventures, Blockchain Founders Fund en Krypital Group, met deelname van opmerkelijke investeerders zoals Alchemy, SNZ, Stratified Capital, Tide, Cipholio, ViaBTC, CatcherVC en Double Peak. Eerdere rondes omvatten deelname van ParaFi Capital, Arrington Capital, Divergence, Blockchain Founders Fund, Laser Digital (Nomura Group), Skyland Ventures, Costanoa, Rarestone, Krypital Group, Big Brain Holdings, LD Capital, ViaBTC, Cipholio, Double Peak, Athena Ventures, Coinseeker, Artemis Capital en AWS.

Aperture Finance innoveert het gebruik van Intents, een nieuwe benadering die is ontworpen om complexe DeFi-operaties te stroomlijnen. In tegenstelling tot traditionele transactiemethoden kunnen gebruikers met Intents hun gewenste resultaten specificeren, en zo hun interacties met DeFi-protocollen vereenvoudigen met een betere toegang. Dit innovatieve systeem maakt gebruik van Uniswap V3. Hiermee kunnen gebruikers einddoelen opgeven, zoals het opnieuw maken van balansen en liquiditeitsvoorspellingen op specifieke prijspunten, waarbij transacties alleen worden uitgevoerd als aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het platform is al live op 9 EVM-compatibele ketens en verwerkt een transactievolume van meer dan $ 2,7 miljard met meer dan 280.000 unieke gebruikers en ruim 15000 actieve gebruikers per dag..

"De architectuur van Intents overbrugt de kloof tussen geavanceerde financiële strategieën en alledaagse DeFi-gebruikers," zegt Yonkuro, hoofd Crypto bij Skyland Ventures. "Door het voor gebruikers mogelijk te maken hun financiële doelen in natuurlijke taal te verwoorden, maakt Aperture geavanceerde DeFi-tools toegankelijk voor een breder publiek, van particuliere beleggers tot institutionele spelers."

Het gedecentraliseerde solvernetwerk van het platform berekent optimale transactiestromen, die vervolgens worden gesimuleerd en gerangschikt door de slimme contracten van Aperture. Het netwerk, dat aanvankelijk werd gelanceerd met een gecentraliseerde solver (oplosser), is uitgebreid met solvers van derden, waaronder Propeller Heads en Enso Finance. Andere oplossers zoals Tokka Labs sluiten zich in het derde kwartaal van 2024 aan.

Aperture is van plan zijn Large Language Model (LLM)-interface verder te ontwikkelen, Gebruikersintents in natuurlijke taal kunnen dan worden omgezet naar een domeinspecifieke taal (DSL) die on-chain kan worden gecodeerd. Deze functie is gericht op het waarborgen van duidelijkheid en precisie in gebruikersinstructies, waardoor de toegang tot complexe financiële instrumenten verder wordt gedemocratiseerd.

"Aperture Finance zet zich in om de leercurve van DeFi te verkleinen en onze gebruikers een groter aanbod van strategische opties te leveren," zegt Peter Tan, Head of Product bij Aperture Finance. "Ons doel is om hetzelfde niveau van uitvoering en prijsstelling te bieden dat gewoonlijk is voorbehouden aan grote instellingen. Dit maakt het DeFi inclusiever en effectiever."

De nieuwe financiering zal de ontwikkeling van Aperture's Intents-infrastructuur ondersteunen, het solvernetwerk uitbreiden en de gebruikerservaring verbeteren met de aanstaande LLM-integratie. Deze investering onderstreept het groeiende vertrouwen in het potentieel van Aperture Finance om het DeFi landschap te transformeren.

Na een succesvolle airdrop campagne met deelname van meer dan 300.000 gebruikers, zal Aperture Finance zijn $APTR token lanceren op Bybit op 31 mei 2024.

Over Aperture Finance

Aperture Finance is een pionier op het gebied van AI-gestuurde intenties om de DeFi-ervaring te verbeteren. Met een IntentsGPT-interface en een AI-gestuurde slimme oplossersimulatie biedt het eigen solvernetwerk van Aperture elke DeFi-gebruiker intelligentie van institutionele kwaliteit. Het oprichtersteam combineert de knapste koppen in technologie en financiën en bestaat uit alumni van Amazon Web Services en Google, Stanford, Cornell, UC Berkeley, Citadel, JPMorgan Chase en AIG. Aperture nam als cohortlid deel aan het programma Most Valuable Builder V van Binance Labs, evenals aan de CoinMarketCap (CMC) Accelerator en HK Cyberport Incubation-programma's.

