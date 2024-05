Aperture Finance sichert sich Serie-A-Finanzierung mit 250 Mio. USD Bewertung für den Aufbau einer Intent-basierten Architektur für DeFi

$APTR Native Plattform-Token für die Veröffentlichung am 31. Mai 2024 vorgesehen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Aperture Finance, eine dezentrale Finanzplattform (DeFi), die Pionierarbeit im Bereich KI-gestützter Intents leistet, hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen, wodurch sich die Gesamtsumme aller Runden auf 12 Mio. USD erhöht und das Projekt mit 250 Mio. USD bewertet wird. Die Runde wurde von hochkarätigen Risikokapitalfirmen wie Skyland Ventures, Blockchain Founders Fund und Krypital Group angeführt, mit Beteiligung von namhaften Investoren wie Alchemy, SNZ, Stratified Capital, Tide, Cipholio, ViaBTC, CatcherVC und Double Peak. An früheren Runden waren ParaFi Capital, Arrington Capital, Divergence, Blockchain Founders Fund, Laser Digital (Nomura Group), Skyland Ventures, Costanoa, Rarestone, Krypital Group, Big Brain Holdings, LD Capital, ViaBTC, Cipholio, Double Peak, Athena Ventures, Coinseeker, Artemis Capital und AWS beteiligt.

Aperture Finance setzt mit Intents einen neuartigen Ansatz ein, um komplexe DeFi-Vorgänge zu rationalisieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transaktionsmethoden können Benutzer mit Intents ihre gewünschten Ergebnisse angeben, was die Interaktion mit DeFi-Protokollen vereinfacht und die Zugänglichkeit verbessert. Dieses innovative System nutzt Uniswap V3 und ermöglicht es den Nutzern, Endziele zu deklarieren, wie z. B. Liquiditätsausgleich zu bestimmten Preispunkten, wobei Transaktionen nur ausgeführt werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Die Plattform ist bereits auf 9 EVM-kompatiblen Handelsketten im Einsatz und verarbeitet ein Transaktionsvolumen von über 2,7 Mrd. USD mit mehr als 280.000 Nutzern und mehr als 15.000 täglich aktiven Nutzern.

„Die Architektur von Intents überbrückt die Kluft zwischen ausgefeilten Finanzstrategien und alltäglichen DeFi-Nutzern", sagte Yonkuro, Leiter der Kryptoabteilung bei Skyland Ventures. „Indem Aperture es den Nutzern ermöglicht, ihre finanziellen Ziele in natürlicher Sprache zu formulieren, macht fortschrittliche DeFi-Tools einem breiteren Publikum zugänglich, von Privatanlegern bis hin zu institutionellen Akteuren."

Das dezentrale Netzwerk der Plattform berechnet die optimalen Transaktionsströme, die dann von Apertures Smart Contracts simuliert und bewertet werden. Nach dem Start mit einem zentralisierten Solver wurde das Netzwerk um Drittanbieter wie Propeller Heads und Enso Finance erweitert. Im 3. Quartal 2024 sollen weitere Solver wie Tokka Labs hinzukommen.

Aperture plant, seine Large Language Model (LLM)-Schnittstelle weiter zu nutzen, die in natürlicher Sprache ausgedrückte Benutzerabsichten in eine domänenspezifische Sprache (DSL) umwandelt, die in der Kette kodiert werden kann. Diese Funktion soll Klarheit und Präzision in den Benutzeranweisungen gewährleisten und den Zugang zu komplexen Finanzinstrumenten weiter demokratisieren.

„Aperture Finance ist bestrebt, die Lernkurve in DeFi zu senken und unseren Nutzern mehr strategische Optionen zu bieten", sagt Peter Tan, Head of Product bei Aperture Finance. „Unser Ziel ist es, das gleiche Ausführungsniveau und die gleiche Preisgestaltung zu bieten, die normalerweise großen Institutionen vorbehalten sind, um DeFi umfassender und effektiver zu machen."

Die neue Finanzierung wird die Entwicklung der Intents-Infrastruktur von Aperture unterstützen, das Solver-Netzwerk erweitern und die Benutzererfahrung mit der bevorstehenden LLM-Integration verbessern. Dieses Investment unterstreicht das wachsende Vertrauen in das Potenzial von Aperture Finance, die DeFi-Landschaft zu verändern.

Nach einer erfolgreichen Airdrop-Kampagne, an der über 300.000 Nutzer teilgenommen haben, wird Aperture Finance seinen $APTR-Token am 31. Mai 2024 auf Bybit einführen.

Informationen zu Aperture Finance

Aperture Finance ist ein Pionier im Bereich der KI-gestützten Intentionen zur Verbesserung des DeFi-Erlebnisses. Mit einer IntentsGPT-Oberfläche und einer KI-gesteuerten intelligenten Solver-Simulation bietet das native Solver-Netzwerk von Aperture jedem DeFi-Anwender Intelligenz auf institutionellem Niveau. Das Gründungsteam vereint die klügsten Köpfe in den Bereichen Technologie und Finanzen und umfasst Absolventen von Amazon Web Services und Google, Stanford, Cornell und UC Berkeley sowie Citadel, JPMorgan Chase und AIG. Aperture war Mitglied der Kohorte „Most Valuable Builder V" von Binance Labs und nahm am CoinMarketCap (CMC) Accelerator und HK Cyberport Incubation Programs teil.

