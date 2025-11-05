A Arábia Saudita redefine a riqueza em troca da dependência do petróleo

RIADE, Arábia Saudita, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um artigo analítico publicado em Asharq Al-Awsat intitulado "Como a Arábia Saudita está redefinindo a riqueza e a soberania econômica?", o escritor Faisal Abu Zaki explorou as profundas transformações que estão ocorrendo na estrutura econômica do Reino sob a Visão Saudita 2030. Ele enfatizou que o Reino não está apenas reconstruindo sua economia, mas redefinindo fundamentalmente a riqueza e a soberania econômica ao fazer a transição para uma economia baseada em conhecimento, tecnologia e pessoas.

Abu Zaki observou que a economia não petrolífera da Arábia Saudita excedeu 57% do PIB no primeiro trimestre de 2025, enquanto as receitas não petrolíferas aumentaram de 164 bilhões de SAR em 2015 para mais de 502 bilhões de SAR em 2024. Isso reflete o sucesso das políticas de diversificação econômica implementadas pelo governo saudita, lideradas pelo Ministério das Finanças e seus centros especializados.

Ele explicou que o conceito de riqueza agora mudou para além dos recursos naturais, incluindo o investimento em capital humano e o desenvolvimento de capacidades nacionais em IA, tecnologias digitais, energia renovável e semicondutores. Abu Zaki observou que a Arábia Saudita está se movendo constantemente em direção à construção de uma economia soberana sustentável que depende da produção de conhecimento e não do aluguel de petróleo.

Abu Zaki acrescentou que o Public Investment Fund (PIF) agora representa um novo modelo de soberania econômica baseado na expansão estratégica para setores voltados para o futuro. Ao mesmo tempo, as políticas fiscais e financeiras supervisionadas pelo Ministério das Finanças e pelo Centro Nacional de Gestão da Dívida (NDMC) fornecem uma estrutura que reforça a disciplina fiscal e garante a sustentabilidade a longo prazo.

Abu Zaki também revisou os indicadores do mercado de trabalho, observando que a taxa geral de desemprego caiu para 3,2% no primeiro trimestre de 2025, enquanto a participação das mulheres na força de trabalho aumentou para mais de 36%. Ele enfatizou que "a nova riqueza do Reino não está apenas em seus recursos, mas nas capacidades de seu povo, que formam a base de sua transformação econômica".

Em sua conclusão, Abu Zaki enfatizou que o conceito de soberania econômica na experiência saudita agora se baseia na capacidade de tomar decisões financeiras internamente e investir retornos nacionais na construção de conhecimento, em vez de confiar em fontes externas ou ser vulnerável à volatilidade do mercado global. Isso posiciona a economia saudita como um modelo distinto para redefinir a riqueza no século 21.

O conhecimento de Comunicação e Finanças (Mutamem) valoriza essa contribuição da mídia nacional, o que destaca a profundidade das transformações econômicas que estão ocorrendo no Reino. O Centro afirma que a conscientização financeira e econômica na sociedade é um pilar fundamental para alcançar a soberania econômica sustentável.

Por meio de seus programas e iniciativas, o Centro continua a apoiar os objetivos do Ministério das Finanças na promoção da alfabetização financeira e no empoderamento da sociedade com ferramentas de conhecimento financeiro, contribuindo assim para a construção de uma cultura financeira responsável alinhada com os objetivos da Visão Saudita 2030.

Comm. & Financial Knowledge Center

https://cfkc.gov.sa -@CFKC_KSA

FONTE "Mutamem” - The center for Financial Communication and Knowledge