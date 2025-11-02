沙特阿拉伯擺脫石油依賴，重新定義財富

沙特阿拉伯利雅得 2025年11月2日 /美通社/ -- 在《Asharq Al-Awsat》（中東日報）發表的一篇題為《沙特阿拉伯如何重新定義財富與經濟主權？》的分析文章中，作者 Faisal Abu Zaki 探討了沙特阿拉伯在「2030 年願景」下，其經濟結構正經歷的深刻變革。他強調，沙特並非單純重建經濟，而是正透過轉型至以知識、技術和人才為本的經濟，從根本上重新定義財富與經濟主權。

Abu Zaki 指出，沙特阿拉伯的非石油經濟於 2025 年第一季佔本地生產總值 (GDP) 比例已超過 57%，而非石油收入亦從 2015 年的 1,640 億沙特里亞爾 (SAR) 增至 2024 年的 5,020 億沙特里亞爾以上。這反映了由沙特財政部及其專門中心所推動的經濟多元化政策已取得成功。

他解釋，現時財富的概念已超越自然資源，擴展至涵蓋人力資本投資，以及發展國家在人工智能 (AI)、數碼技術、可再生能源和半導體領域的實力。Abu Zaki 提到，沙特阿拉伯正穩步邁向建立一個依賴知識生產、而非石油租金收入的可持續主權經濟。

Abu Zaki 補充指，公共投資基金 (PIF) 現已代表一種建基於策略性擴展未來導向產業的新經濟主權模式。與此同時，由財政部及國家債務管理中心 (NDMC) 監督的財政及金融政策，提供了一個強化財政紀律並確保長遠可持續性的框架。

Abu Zaki 亦回顧了勞動市場指標，指出 2025 年第一季整體失業率降至 3.2%，而女性勞動力參與率則攀升至 36% 以上。他強調：「沙特的新財富不僅在於資源，更在於其人民的實力，他們正是經濟轉型的基石。」

Abu Zaki 總結時強調，按沙特的經驗，經濟主權的概念現已建基於自主作出財政決策、並將國家收益投資於知識建構的能力，而非依賴外部資源或受制於環球市場波動。這使沙特經濟成為 21 世紀重新定義財富的一個獨特典範。

Communication & Financial knowledge (Mutamem) 珍視這份來自國家媒體的分析，認為其突顯了沙特正經歷的經濟轉型深度。該中心申明，提升社會的金融及經濟意識，是實現可持續經濟主權的根本支柱。

透過其各項計劃與倡議，該中心將繼續支持財政部推廣金融知識普及的目標，賦權社會掌握金融知識工具，從而為建立符合「沙特 2030 年願景」目標、負責任的金融文化作出貢獻。

