L'Arabie saoudite redéfinit sa richesse en s'affranchissant de sa dépendance à l'égard du pétrole

RIYADH, Arabie Saoudite, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans un article analytique publié dans Asharq Al-Awsat et intitulé "Comment l'Arabie Saoudite redéfinit-elle la richesse et la souveraineté économique ?", l'écrivain Faisal Abu Zaki a exploré les profondes transformations qui ont lieu dans la structure économique du Royaume dans le cadre de la Vision saoudienne 2030. Il a souligné que le Royaume ne se contente pas de reconstruire son économie, mais redéfinit fondamentalement la richesse et la souveraineté économique en passant à une économie basée sur la connaissance, la technologie et les personnes.

Abu Zaki a noté que l'économie non pétrolière de l'Arabie saoudite a dépassé 57 % du PIB au premier trimestre 2025, tandis que les recettes non pétrolières sont passées de 164 milliards SAR en 2015 à plus de 502 milliards SAR en 2024. Cela reflète le succès des politiques de diversification économique mises en œuvre par le gouvernement saoudien, sous la houlette du ministère des finances et de ses centres spécialisés.

Il a expliqué que le concept de richesse ne se limitait plus aux ressources naturelles, mais incluait désormais l'investissement dans le capital humain et le développement des capacités nationales en matière d'intelligence artificielle, de technologies numériques, d'énergies renouvelables et de semi-conducteurs. Abu Zaki a noté que l'Arabie saoudite s'oriente progressivement vers la construction d'une économie souveraine durable qui repose sur la production de connaissances plutôt que sur la rente pétrolière.

Abu Zaki a ajouté que le Fonds d'investissement public (PIF) représente désormais un nouveau modèle de souveraineté économique fondé sur une expansion stratégique dans des secteurs d'avenir. Dans le même temps, les politiques fiscales et financières supervisées par le ministère des finances et le Centre national de gestion de la dette (NDMC) fournissent un cadre qui renforce la discipline fiscale et assure la viabilité à long terme.

Abu Zaki a également passé en revue les indicateurs du marché du travail, notant que le taux de chômage global est tombé à 3,2 % au premier trimestre 2025, tandis que la participation des femmes à la population active a augmenté pour atteindre plus de 36 %. Il a souligné que "la nouvelle richesse du Royaume ne réside pas seulement dans ses ressources, mais aussi dans les capacités de son peuple, qui constitue le fondement de sa transformation économique".

Dans sa conclusion, M. Abu Zaki a souligné que le concept de souveraineté économique dans l'expérience saoudienne repose désormais sur la capacité à prendre des décisions financières au niveau national et à investir les recettes nationales dans le développement des connaissances, plutôt que de dépendre de sources extérieures ou d'être vulnérable à la volatilité des marchés mondiaux. Cela fait de l'économie saoudienne un modèle distinctif pour la redéfinition de la richesse au XXIe siècle.

Communication & Financial knowledge (Mutamem) apprécie cette contribution des médias nationaux, qui met en lumière la profondeur des transformations économiques en cours dans le Royaume. Le Centre affirme que la sensibilisation de la société aux questions financières et économiques est un pilier fondamental pour parvenir à une souveraineté économique durable.

Grâce à ses programmes et initiatives, le Centre continue de soutenir les objectifs du ministère des Finances en promouvant la culture financière et en dotant la société d'outils de connaissance financière, contribuant ainsi à la construction d'une culture financière responsable alignée sur les objectifs de Saudi Vision 2030.

