Arabia Saudita redefine la riqueza en el cambio de la dependencia del petróleo

RIAD, Arabia Saudita, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En un artículo analítico publicado en Asharq Al-Awsat titulado "¿Cómo está redefiniendo Arabia Saudita la riqueza y la soberanía económica?", el escritor Faisal Abu Zaki exploró las profundas transformaciones que tienen lugar en la estructura económica del Reino bajo la Visión Saudita 2030. Destacó que el Reino no solo está reconstruyendo su economía, sino que está redefiniendo fundamentalmente la riqueza y la soberanía económica mediante la transición a una economía basada en el conocimiento, la tecnología y las personas.

Abu Zaki señaló que la economía no petrolera de Arabia Saudita superó el 57 % del PIB en el primer trimestre de 2025, mientras que los ingresos no petroleros aumentaron de 164 000 millones de riyales en 2015 a más de 502 000 millones de riyales en 2024. Esto refleja el éxito de las políticas de diversificación económica implementadas por el gobierno saudí, liderado por el Ministerio de Finanzas y sus centros especializados.

Explicó que el concepto de riqueza ahora ha cambiado más allá de los recursos naturales para incluir la inversión en capital humano y el desarrollo de capacidades nacionales en inteligencia artificial, tecnologías digitales, energía renovable y semiconductores. Abu Zaki señaló que Arabia Saudita se está moviendo constantemente hacia la construcción de una economía soberana sostenible que se basa en la producción de conocimiento en lugar de la renta petrolera.

Abu Zaki agregó que el Fondo de Inversión Pública (PIF) ahora representa un nuevo modelo de soberanía económica basado en la expansión estratégica en sectores orientados al futuro. Al mismo tiempo, las políticas fiscales y financieras supervisadas por el Ministerio de Finanzas y el Centro Nacional de Gestión de la Deuda (NDMC) proporcionan un marco que refuerza la disciplina fiscal y garantiza la sostenibilidad a largo plazo.

Abu Zaki también revisó los indicadores del mercado laboral y señaló que la tasa general de desempleo disminuyó al 3,2 % en el primer trimestre de 2025, mientras que la participación de las mujeres en la fuerza laboral aumentó a más del 36 %. Enfatizó que "la nueva riqueza del Reino radica no solo en sus recursos, sino en las capacidades de su gente, que forman la base de su transformación económica".

En su conclusión, Abu Zaki enfatizó que el concepto de soberanía económica en la experiencia saudí ahora se basa en la capacidad de tomar decisiones financieras a nivel nacional e invertir los rendimientos nacionales en la creación de conocimiento, en lugar de depender de fuentes externas o ser vulnerable a la volatilidad del mercado global. Esto posiciona a la economía saudí como un modelo distintivo para redefinir la riqueza en el siglo XXI.

Communication & Financial Knowledge (Mutamem) valora esta contribución de los medios nacionales, que destaca la profundidad de las transformaciones económicas que tienen lugar en el Reino. El Centro afirma que aumentar la conciencia financiera y económica en la sociedad es un pilar fundamental para lograr una soberanía económica sostenible.

A través de sus programas e iniciativas, el Centro continúa apoyando los objetivos del Ministerio de Finanzas en la promoción de la educación financiera y el empoderamiento de la sociedad con herramientas de conocimiento financiero, contribuyendo así a construir una cultura financiera responsable alineada con los objetivos de Saudi Vision 2030.

