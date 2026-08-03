Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,8 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 11,3 Tỷ USD

Tính đến 16:00 ngày 2 tháng 8 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.797.813 ETH với giá 1.880 USD/ET (Coinbase NASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 61 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng tổng tiền mặt và chứng khoán có thể giao dịch là 173 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,8% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Vào tháng 7, ETH tăng trưởng vượt trội so với Nasdaq 100 với mức chênh lệch 2.500 điểm cơ bản (tương đương 25 điểm phần trăm)." Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2025, và chúng tôi tin rằng điều này phản ánh các yếu tố nền tảng đang ngày càng mạnh mẽ của thị trường tiền mã hóa. "Tháng 7 năm ngoái (2025), ETH đã tăng từ 2.375 USD lên 4.057 USD vào cuối tháng 8", ông Thomas "Tom" Lee, Chủ Tịch của Bitmine, cho biết.

"Kể từ khi Bitmine chuyển sang chiến lược Dự trữ Ethereum vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, sự tăng trưởng vượt trội của ETH so với QQQ (hàng tháng) thường kéo theo việc cổ phiếu của Bitmine tăng trưởng vượt trội hơn ETH trong tháng tiếp theo. Do đó, Bitmine đã mua lại 4,5 triệu cổ phiếu phổ thông trong tuần qua, khi ban quản lý của Bitmine tiếp tục nhận thấy cổ phiếu Bitmine đang ở mức giá hấp dẫn", ông Lee tiếp tục.

"Đợt mua lại 4,5 triệu cổ phiếu trong tuần qua đã nâng tổng số lượng cổ phiếu phổ thông mua lại của chúng tôi lên hơn 16 triệu cổ phiếu. Đây vẫn là thương vụ mua lại lớn nhất từng được thực hiện bởi bất kỳ công ty Dự Trữ Tài Sản Kỹ Thuật Số (DAT) nào thuộc mảng Ethereum, Bitcoin hoặc tiền mã hóa", ông Lee tiếp tục. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bitmine đã mua lại 16,1 triệu cổ phiếu phổ thông theo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD đã được phê duyệt trước đó.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã tích lũy thêm 10.399 ETH. Kể từ khi khởi động Chiến lược Kho Tiền ETH vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, Bitmine vẫn đều đặn mua thêm ETH mỗi tuần," ông Lee chia sẻ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, Bitmine đã phát hành Thông Điệp của Chủ Tịch số mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 7 năm 2026. Tiêu đề của Thông Điệp này là "ETH chính là liều thuốc giải cho Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có."

Vào đầu năm 2026, Bitmine đã ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 4.917.189 (tương đương 9,2 tỷ USD với mức giá 1.880 USD/ETH). Ông Lee cho biết: "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 291 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,67%)".

Ông cho biết thêm: "Doanh thu stake quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 247 triệu USD. Và 4,9 triệu ETH này chiếm 85% trong tổng số 5,8 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,67% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)".

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho tiền Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), công ty được ghi nhận sở hữu 843.775 BTC, trị giá khoảng 57 tỷ USD. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Bitmine đang thuộc nhóm những cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Fundstrat, cổ phiếu này đạt giá trị giao dịch trung bình hàng ngày là 698 triệu USD (trung bình 5 ngày, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026). Con số này giúp cổ phiếu đứng vị trí thứ 180 tại Hoa Kỳ, xếp sau Schlumberger NV (hạng 179) và trước Marsh & Mclennan (hạng 181) trong tổng số 5.704 cổ phiếu đang niêm yết tại Hoa Kỳ (nghiên cứu của statista.com và Fundstrat).

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2026 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Giới thiệu về Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) và các công ty con ("Bitmine" hoặc "Công Ty") là một công ty hạ tầng công nghệ blockchain hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ xác thực và staking tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức, khai thác bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số chiến lược. Là công ty hàng đầu thế giới về Dự trữ Ethereum, Bitmine triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số mang tính đổi mới sáng tạo dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành viên tham gia thị trường đại chúng. Công Ty cung cấp hạ tầng xác thực và staking cấp độ tổ chức – qua đó kiếm được phần thưởng staking và thu nhập từ việc xác thực dữ liệu – song song với các hoạt động khai thác bitcoin. Bitmine nắm giữ các tài sản kỹ thuật số theo lộ trình chiến lược, tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư này nhằm hỗ trợ tính thanh khoản và quá trình hình thành vốn. Trong năm 2025, Công Ty đã mở rộng năng lực hạ tầng blockchain của mình, bao gồm việc phát triển và triển khai MAVAN – nền tảng xác thực và staking dành cho các tổ chức. Các hoạt động của Công Ty còn bao gồm việc đầu tư vào các cơ hội blockchain ở giai đoạn đầu (các khoản đầu tư mạo hiểm "moonshot") cùng các dịch vụ phụ trợ như khai thác, lưu trữ và tư vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Có thể nhận biết các tuyên bố mang tính dự báo này thông qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự đoán", "được dự đoán", "chủ định", "tin tưởng", "mong đợi", "ước tính" và những cách diễn đạt tương tự. Cụ thể, tài liệu này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến: (i) các mục tiêu của Công Ty về hoạt động mua ETH, bao gồm sáng kiến "Alchemy of 5%" (Chiến lược giả kim 5%) và tuyên bố rằng Bitmine đã đi được 96% chặng đường để đạt mục tiêu này; (ii) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và hoạt động staking của Công Ty, bao gồm tuyên bố rằng Bitmine hiện có 4.917.189 ETH đang tham gia staking (tương đương 9,2 tỷ USD), dự kiến phần thưởng staking ETH hàng năm khoảng 291 triệu USD (khi toàn bộ số ETH của Bitmine được MAVAN và các đối tác staking của họ thực hiện staking đầy đủ), và doanh thu staking dự kiến hàng năm hiện tại là khoảng 247 triệu USD; (iii) kế hoạch mở rộng dự kiến của MAVAN nhằm phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, các đơn vị lưu ký, và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm cơ sở hạ tầng staking hàng đầu; (iv) cam kết tiếp tục mua ETH hàng tuần của Công Ty theo Chiến Lược Kho Tiền ETH; (v) niềm tin của ban quản lý rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của SEC sẽ tạo ra sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt đối với các dịch vụ tài chính giống như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971 nhằm chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD; (vi) những kỳ vọng liên quan đến chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD và giá trị gia tăng của nó đối với các cổ đông, bao gồm các tuyên bố rằng Bitmine đã thực hiện đợt mua lại cổ phiếu phổ thông lớn nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ quỹ tài sản kỹ thuật số ETH hoặc Bitcoin nào; (vii) niềm tin của ban quản lý rằng hiệu suất vượt trội đáng kể của ETH so với QQQ thường kéo theo việc cổ phiếu Bitmine vượt trội hơn ETH và rằng cổ phiếu Bitmine hiện đang có mức giá hấp dẫn; (viii) các tuyên bố liên quan đến khoản đầu tư của Công Ty vào Eightco Holdings nhằm cung cấp cơ hội tiếp cận gián tiếp với OpenAI; và (ix) sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai của chiến lược dự trữ Ethereum của Công Ty. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Bitmine trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường luôn thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum, các hoạt động mua lại cổ phiếu và hoạt động kinh doanh tương lai được đề xuất; môi trường cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Bitmine; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông và Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi chính thức Đạo Luật GENIUS và các luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến khác của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật của các hoạt động staking của Công Ty; rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động của chúng đối với thị trường tiền mã hóa; cũng như giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Hệ quả và kết quả về hiệu suất thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những thông tin được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Bitmine đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Bitmine được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bitmine không có nghĩa vụ phải cập nhật những tuyên bố này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành thông cáo này, trừ khi pháp luật yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.