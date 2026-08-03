Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,8 Millionen Token erreicht hat und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 11,3 Milliarden US-Dollar betragen

Stand 2. August 2026, 16:00 Uhr ET, umfassten die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 5.797.813 ETH zu einem Kurs von 1.880 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 61 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 173 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.

„Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte (bzw. 25 Prozentpunkte). Dies ist die größte Outperformance seit Juli 2025, und wir glauben, dass sie die sich festigenden Fundamentaldaten der Kryptowährungen widerspiegelt. Im vergangenen Juli (2025) stieg der Kurs von ETH von 2.375 US-Dollar auf 4.057 US-Dollar bis Ende August", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.

„Seit Bitmine am 30. Juni des vergangenen Jahres auf eine Ethereum-Treasury-Strategie umgestellt hat, folgte auf eine beträchtliche Outperformance von ETH gegenüber dem QQQ (monatlich) in der Regel, dass die Bitmine-Aktien im darauffolgenden Monat eine Outperformance gegenüber ETH erzielten. Daher hat Bitmine in der vergangenen Woche 4,5 Millionen Stammaktien zurückgekauft, da das Managementteam von Bitmine die Bitmine-Aktien weiterhin als attraktiv bewertet ansieht", fuhr Lee fort.

„Der Rückkauf von 4,5 Millionen Aktien in der vergangenen Woche erhöht die Gesamtzahl unserer zurückgekauften Stammaktien auf über 16 Millionen. Dieser Rückkauf ist nach wie vor der größte, der jemals von einem Ethereum-, Bitcoin- oder Krypto-DAT (Digital Asset Treasury) durchgeführt wurde", fuhr Lee fort. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar 16,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

„In der vergangenen Woche haben wir 10.399 ETH erworben. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 2. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 4.917.189 (9,2 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.880 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei einer Skalierung (wenn das ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) beträgt die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung jährlich 291 Millionen US-Dollar (bei einer BMNR-Rendite von 2,67 % über 7 Tage)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 247 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen 85 % der 5,8 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,67 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 843.775 BTC im Wert von rund 57 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 698 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 31. Juli 2026) und belegte damit Platz 180 in den USA, hinter Schlumberger NV (Platz 179) und vor Marsh & McLennan (Platz 181) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Research).

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das „Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) und seine Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") sind ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategisches Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. 2025 erweiterte das Unternehmen seine Blockchain-Infrastrukturkapazitäten, unter anderem durch die Entwicklung und den Einsatz von MAVAN, seiner institutionellen Staking- und Validierungsplattform. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Aussage, dass Bitmine dieses Ziel bereits zu 96 % erreicht habe; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der Aussage, dass Bitmine über 4.917.189 gestakte ETH im Wert von 9,2 Milliarden US-Dollar verfügt, prognostizierte annualisierte ETH-Staking-Erträge von etwa 291 Millionen US-Dollar (sofern die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestakt wird) sowie derzeit prognostizierte annualisierte Staking-Einnahmen von etwa 247 Millionen US-Dollar; (iii) die geplante Expansion von MAVAN, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (iv) das anhaltende Engagement des Unternehmens, im Rahmen seiner „ETH Treasury Strategy" wöchentlich ETH zu erwerben; (v) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungen ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; (vi) Erwartungen hinsichtlich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar und dessen wertsteigernder Wirkung für die Aktionäre, einschließlich Aussagen, dass Bitmine den bislang größten Rückkauf von Stammaktien für eine ETH- oder Bitcoin-Digital-Asset-Treasury durchgeführt hat; (vii) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass auf eine deutliche Outperformance von ETH gegenüber dem QQQ in der Regel eine Outperformance der Bitmine-Aktie gegenüber ETH folgte und dass die Bitmine-Aktie attraktiv bewertet ist; (viii) Aussagen darüber, dass die Investition des Unternehmens in Eightco Holdings ein indirektes Engagement in OpenAI darstellt; und (ix) das künftige Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten, Aktienrückkaufmaßnahmen sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem Bitmine tätig ist; Marktbedingungen, die den Handelskurs der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung des GENIUS Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.