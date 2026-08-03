Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,8 millones de tokens

A fecha del 2 de agosto de 2026 a las 16:00 (hora del este), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 5.797.813 ETH a 1.880 dólares por ETH (según CoinbaseNASDAQ: COIN), 209 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 61 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo y valores negociables de 173 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,8% del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"En julio, ETH superó al Nasdaq 100 en 2.500 puntos básicos (o 25 puntos porcentuales). Este es el mayor rendimiento superior desde julio de 2025, y creemos que refleja el fortalecimiento de los fundamentos de las criptomonedas. En julio del año pasado (2025), ETH subió de 2375 dólares a 4.057 dólares a finales de agosto", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Desde que Bitmine adoptó una estrategia de tesorería de Ethereum el 30 de junio del año pasado, el notable rendimiento superior de ETH frente a QQQ (mensual) ha ido seguido, por lo general, de un mejor rendimiento de las acciones de Bitmine frente a ETH durante el mes siguiente. Por lo tanto, Bitmine recompró 4,5 millones de acciones ordinarias la semana pasada, ya que el equipo directivo de Bitmine sigue considerando que las acciones de Bitmine tienen una valoración atractiva", añadió Lee.

"La recompra de 4,5 millones de acciones realizada la semana pasada eleva el total de recompras de acciones ordinarias a más de 16 millones. Esta recompra sigue siendo la mayor jamás realizada por cualquier DAT (Digital Asset Treasury) de Ethereum, Bitcoin o criptomonedas", comentó Lee. Desde el 1 de julio de 2026, Bitmine ha recomprado 16,1 millones de acciones ordinarias en el marco del programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares previamente autorizado.

"Durante la última semana, adquirimos 10.399 ETH. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", indicó Lee.

El 16 de julio de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del Presidente (enlace aquí) correspondiente a julio de 2026. El título del Mensaje es "ETH es la cura para el Valle Inquietante de la Riqueza".

A principios de 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

Al 2 de agosto de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.917.189 (9.200 millones de dólares a un precio de 1.880 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 291 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,67%)", destacó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 247 millones de dólares. Y estos 4,9 millones de ETH representan el 85% de los 5,8 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,67% en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 843.775 BTC valorados en aproximadamente 57.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción fue de 698 millones de dólares (promedio de 5 días, al 31 de julio de 2026), ocupando el puesto número 180 en Estados Unidos, detrás de Schlumberger NV (puesto número 179) y por delante de Marsh & McLennan (puesto número 181) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente puede consultarse aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden consultar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para estar documentado, regístrese aquí: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) y sus subsidiarias ("Bitmine" o la "compañía") es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de sus actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Durante 2025, la compañía amplió sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa temprana (inversiones "moonshot") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "alquimia del 5%" y la declaración de que Bitmine está al 96% del camino hacia este objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la compañía, incluida la declaración de que Bitmine tiene 4.917.189 ETH en staking que representan 9.200 millones de dólares, recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 291 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente en staking por MAVAN y sus socios de staking), e ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 247 millones de dólares; (iii) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (iv) el compromiso continuo de la compañía de adquirir ETH semanalmente bajo su Estrategia de Tesorería de ETH; (v) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del USD; (vi) expectativas con respecto al programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares y su valor incremental para los accionistas, incluidas declaraciones de que Bitmine ha ejecutado la mayor recompra de acciones comunes jamás realizada para cualquier Tesorería de Activos Digitales de ETH o Bitcoin; (vii) la creencia de la gerencia de que el rendimiento superior considerable de ETH frente a QQQ generalmente ha sido seguido por acciones de Bitmine que superan a ETH y que las acciones de Bitmine tienen un valor atractivo; (viii) declaraciones con respecto a la inversión de la compañía en Eightco Holdings como una exposición indirecta a OpenAI; y (ix) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, las actividades de recompra de acciones y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes y las acciones preferentes de la Serie A de la compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las que se detallan en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.