A Blockchain for Good Alliance (BGA) reconheceu projetos inovadores de blockchain que impulsionam os ODS no Fórum de 2025

18 nov, 2025, 15:31 GMT
COPENHAGUE, Dinamarca, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Blockchain for Good Alliance (BGA), organização sem fins lucrativos de destaque fundada pela Bybit e que defende a inovação responsável, concluiu com sucesso o Fórum de Impacto Blockchain 2025 em Copenhague, ao lado do Laboratório de Finanças Alternativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (AltFinLab). O encontro de dois dias reuniu mais de 300 formuladores de políticas, tecnólogos e líderes de impacto de mais de 30 países para explorar como a blockchain pode promover progressos mensuráveis rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Uma plataforma para colaboração e propósito
Realizado nos dias 4 e 5 de novembro, o Fórum foi inaugurado com "Chains of Change", um dia de liderança exclusivo por convite dedicado à governança, infraestrutura pública digital e parcerias intersetoriais. O segundo dia contou com a entrega dos BGAwards, que incluiu o SDG Blockchain Accelerator Showcase, organizado pelo PNUD AltFinLab, destacando projetos de blockchain que abordam desafios reais em inclusão financeira, sustentabilidade e confiança digital. O BGAward marcou oficialmente a primeira grande convenção mundial totalmente dedicada a mostrar como o blockchain pode gerar um impacto global positivo, um passo fundamental para o setor.
Principais tópicos e palestrantes
A programação do Fórum incluiu painéis interativos, palestras e apresentações de projetos sob três temas principais:
- Blockchain para Bens Públicos Digitais — explorando governança, identidade digital e sistemas de dados transparentes.
- Finanças para Inclusão e Impacto — analisando o papel da blockchain na democratização do acesso ao capital e na melhoria da equidade financeira.
- Sustentabilidade e Responsabilidade Climática — apresentando casos de uso de blockchain no rastreamento de carbono, rastreabilidade da cadeia de suprimentos e relatórios ESG.
Palestrantes de destaque incluíram Helen Liu, coCEO da Bybit e fundadora da Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, líder de equipe do PNUD AltFinLab; Frederik Gregaard, CEO da Fundação Cardano; David Ripley, CEO da Kraken; Kurt Nielsen, presidente da Partisia Blockchain; Nina Rong, chefe de desenvolvimento de ecossistemas na Fundação Arbitrum; Sunny Lu, CEO da VeChain; e Prof. Morten Meyerhoff Nielsen da Universidade das Nações Unidas (UNU-EGOV). Suas perspectivas enfatizaram o papel crescente do blockchain na criação de sistemas baseados em confiança, no aumento da transparência e na redução da lacuna entre inovação e desenvolvimento global.
Helen destacou a missão da Aliança: "A tecnologia blockchain amadureceu e deixou de ser mera especulação. No Fórum, vimos como desenvolvedores, governos e instituições a estão utilizando para promover transparência, responsabilidade e impacto social tangível."
Celebrando a Excelência: BGAwards 2025
O Fórum culminou com o BGAwards 2025, que homenageia projetos de blockchain que exemplificam contribuições mensuráveis para os ODS e demonstram o poder da inovação para o bem público.
Vencedores do SDG Blockchain Accelerator (USD 2.000 cada): Genius Tags, Plastiks e ZenGate.
Vencedores do Programa de Incubação BGA 2025
- Fase de Ideação: Kelox (1º lugar – US$ 10.000); Give Hope (US$ 3.000); Nuva (US$ 3.000); Ativação Social (US$ 3.000)
- Estágio de crescimento: Token Tails (1º lugar – US$ 30.000); Rumsan (2º lugar – US$ 20.000); EsusFarm (3º lugar – US$ 10.000);
Iniciativas de Fundos Conjuntos
- BGA × Hetu Protocol × Aura Sci: Genpulse (1º lugar – US$ 30.000); Genosight (2º lugar – US$ 20.000); Ideosphere (3º lugar – US$ 10.000)
- BGA × Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (US$ 20.000 cada)
Reconhecimento Especial
- Prêmios de Gerenciamento Responsável: Adam Flinter e Mickey Amami
- Prêmio de Reconhecimento: Dra. Lisa Cameron
Os homenageados deste ano refletem o compromisso da Aliança em promover soluções blockchain que impulsionam progressos mensuráveis em sustentabilidade, inclusão e confiança digital — transformando inovação em impacto para comunidades ao redor do mundo.
Blockchain para o bem global
Ao longo dos dois dias, os participantes reafirmaram a necessidade de colaboração entre os setores público e privado para garantir que a inovação em blockchain esteja alinhada com os objetivos de desenvolvimento humano. O Fórum demonstrou como o blockchain pode fortalecer a confiança institucional, desbloquear novas formas de financiamento e construir sistemas transparentes que impulsionem o progresso social e ambiental.
Helen Liu, coCEO da Bybit e fundadora da Blockchain for Good Alliance, comentou: "O que testemunhamos em Copenhague foi um movimento tomando forma, onde a blockchain oferece uma infraestrutura compartilhada para confiança e responsabilidade. Nossa missão na BGA é transformar inovação em impacto, garantindo que cada bloco construído contribua para um futuro mais justo e sustentável."
A Blockchain for Good Alliance continua a expandir seu ecossistema, acelerando iniciativas responsáveis de blockchain que cumprem a promessa da tecnologia para um mundo mais inclusivo e sustentável.
Sobre a Blockchain for Good Alliance (BGA)
A Blockchain for Good Alliance (BGA) é uma iniciativa sem fins lucrativos de colaboração a longo prazo que conta com parceiros importantes que têm como principal objetivo contribuir para o bem da sociedade usando a tecnologia blockchain para resolver problemas do mundo real. A BGA, ao reunir líderes, inovadores e organizações de toda a comunidade de blockchain, busca estimular a inovação, a colaboração e a ação em prol de um mundo mais sustentável e equitativo.
