A Blockchain for Good Alliance (BGA) reconheceu projetos inovadores de blockchain que impulsionam os ODS no Fórum de 2025

COPENHAGUE, Dinamarca, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Blockchain for Good Alliance (BGA), organização sem fins lucrativos de destaque fundada pela Bybit e que defende a inovação responsável, concluiu com sucesso o Fórum de Impacto Blockchain 2025 em Copenhague, ao lado do Laboratório de Finanças Alternativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (AltFinLab). O encontro de dois dias reuniu mais de 300 formuladores de políticas, tecnólogos e líderes de impacto de mais de 30 países para explorar como a blockchain pode promover progressos mensuráveis rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A Blockchain for Good Alliance (BGA) reconheceu projetos inovadores em blockchain que impulsionam os ODS no Fórum 2 de 2025. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA)) Foto da esquerda para a direita: Elina Jarvela, especialista em inovação estratégica, PNUD, Burcu Mavis, líder da academia e aceleradora de blockchain, PNUD AltFinLab; Mariestella Kago, associada de programa, PNUD Tanzânia, Elia John, associada de TIC, PNUD Tanzânia, Freya Chen, diretora executiva, BGA Glenn Tan, diretor de assuntos globais, BGA Helen Liu, coCEO da Bybit e fundadora da Blockchain for Good Alliance (BGA), Robert Pasicko, líder de equipe do PNUD AltFinLab; Milica Dimitrijevic, Llder de coorte do acelerador de blockchain dos ODS, PNUD AltFinLab, Ali Theyab Al-Zuhairi, líder de projeto – pagamentos digitais, PNUD AltFinLab, Hajdana Imrovic, gerente de projeto de blockchain, PNUD AltFinLab. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA))

Uma plataforma para colaboração e propósito

Realizado nos dias 4 e 5 de novembro, o Fórum foi inaugurado com "Chains of Change", um dia de liderança exclusivo por convite dedicado à governança, infraestrutura pública digital e parcerias intersetoriais. O segundo dia contou com a entrega dos BGAwards, que incluiu o SDG Blockchain Accelerator Showcase, organizado pelo PNUD AltFinLab, destacando projetos de blockchain que abordam desafios reais em inclusão financeira, sustentabilidade e confiança digital. O BGAward marcou oficialmente a primeira grande convenção mundial totalmente dedicada a mostrar como o blockchain pode gerar um impacto global positivo, um passo fundamental para o setor.

Principais tópicos e palestrantes

A programação do Fórum incluiu painéis interativos, palestras e apresentações de projetos sob três temas principais:

Blockchain para Bens Públicos Digitais — explorando governança, identidade digital e sistemas de dados transparentes.

— explorando governança, identidade digital e sistemas de dados transparentes. Finanças para Inclusão e Impacto — analisando o papel da blockchain na democratização do acesso ao capital e na melhoria da equidade financeira.

— analisando o papel da blockchain na democratização do acesso ao capital e na melhoria da equidade financeira. Sustentabilidade e Responsabilidade Climática — apresentando casos de uso de blockchain no rastreamento de carbono, rastreabilidade da cadeia de suprimentos e relatórios ESG.

Palestrantes de destaque incluíram Helen Liu, coCEO da Bybit e fundadora da Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, líder de equipe do PNUD AltFinLab; Frederik Gregaard, CEO da Fundação Cardano; David Ripley, CEO da Kraken; Kurt Nielsen, presidente da Partisia Blockchain; Nina Rong, chefe de desenvolvimento de ecossistemas na Fundação Arbitrum; Sunny Lu, CEO da VeChain; e Prof. Morten Meyerhoff Nielsen da Universidade das Nações Unidas (UNU-EGOV). Suas perspectivas enfatizaram o papel crescente do blockchain na criação de sistemas baseados em confiança, no aumento da transparência e na redução da lacuna entre inovação e desenvolvimento global.

Helen destacou a missão da Aliança: "A tecnologia blockchain amadureceu e deixou de ser mera especulação. No Fórum, vimos como desenvolvedores, governos e instituições a estão utilizando para promover transparência, responsabilidade e impacto social tangível."

Celebrando a Excelência: BGAwards 2025

O Fórum culminou com o BGAwards 2025, que homenageia projetos de blockchain que exemplificam contribuições mensuráveis para os ODS e demonstram o poder da inovação para o bem público.

Vencedores do SDG Blockchain Accelerator (USD 2.000 cada): Genius Tags, Plastiks e ZenGate.

Vencedores do Programa de Incubação BGA 2025

Fase de Ideação: Kelox (1º lugar – US$ 10.000); Give Hope (US$ 3.000); Nuva (US$ 3.000); Ativação Social (US$ 3.000)

Kelox (1º lugar – US$ 10.000); Give Hope (US$ 3.000); Nuva (US$ 3.000); Ativação Social (US$ 3.000) Estágio de crescimento: Token Tails (1º lugar – US$ 30.000); Rumsan (2º lugar – US$ 20.000); EsusFarm (3º lugar – US$ 10.000);

Iniciativas de Fundos Conjuntos

BGA × Hetu Protocol × Aura Sci: Genpulse (1º lugar – US$ 30.000); Genosight (2º lugar – US$ 20.000); Ideosphere (3º lugar – US$ 10.000)

Genpulse (1º lugar – US$ 30.000); Genosight (2º lugar – US$ 20.000); Ideosphere (3º lugar – US$ 10.000) BGA × Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (US$ 20.000 cada)

Reconhecimento Especial

Prêmios de Gerenciamento Responsável: Adam Flinter e Mickey Amami

Adam Flinter e Mickey Amami Prêmio de Reconhecimento: Dra. Lisa Cameron

Os homenageados deste ano refletem o compromisso da Aliança em promover soluções blockchain que impulsionam progressos mensuráveis em sustentabilidade, inclusão e confiança digital — transformando inovação em impacto para comunidades ao redor do mundo.

Blockchain para o bem global

Ao longo dos dois dias, os participantes reafirmaram a necessidade de colaboração entre os setores público e privado para garantir que a inovação em blockchain esteja alinhada com os objetivos de desenvolvimento humano. O Fórum demonstrou como o blockchain pode fortalecer a confiança institucional, desbloquear novas formas de financiamento e construir sistemas transparentes que impulsionem o progresso social e ambiental.

Helen Liu, coCEO da Bybit e fundadora da Blockchain for Good Alliance, comentou: "O que testemunhamos em Copenhague foi um movimento tomando forma, onde a blockchain oferece uma infraestrutura compartilhada para confiança e responsabilidade. Nossa missão na BGA é transformar inovação em impacto, garantindo que cada bloco construído contribua para um futuro mais justo e sustentável."

A Blockchain for Good Alliance continua a expandir seu ecossistema, acelerando iniciativas responsáveis de blockchain que cumprem a promessa da tecnologia para um mundo mais inclusivo e sustentável.

Sobre a Blockchain for Good Alliance (BGA)

A Blockchain for Good Alliance (BGA) é uma iniciativa sem fins lucrativos de colaboração a longo prazo que conta com parceiros importantes que têm como principal objetivo contribuir para o bem da sociedade usando a tecnologia blockchain para resolver problemas do mundo real. A BGA, ao reunir líderes, inovadores e organizações de toda a comunidade de blockchain, busca estimular a inovação, a colaboração e a ação em prol de um mundo mais sustentável e equitativo.

