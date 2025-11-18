COPENHAGUE, Dinamarca, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Blockchain for Good Alliance (BGA), una organización sin fines de lucro emblemática fundada por Bybit y defensora de la innovación responsable, concluyó con éxito el Blockchain Impact Forum 2025 en Copenhague, junto con el Laboratorio de Finanzas Alternativas (AltFinLab) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El encuentro de dos días congregó a más de 300 responsables políticos, tecnólogos y líderes influyentes de más de 30 países para explorar cómo la tecnología blockchain puede generar avances tangibles hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Blockchain for Good Alliance (BGA) reconoció proyectos innovadores de blockchain que promueven los ODS en el Foro 2025. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA)) En la foto, de izquierda a derecha: Elina Jarvela, especialista en innovación estratégica, PNUD; Burcu Mavis, directora de Blockchain Academy y Accelerator, PNUD AltFinLab; Mariestella Kago, asociada de programas, PNUD Tanzania; Elia John, asociada de TIC, PNUD Tanzania; Freya Chen, directora ejecutiva, BGA; Glenn Tan, director de Asuntos Globales, BGA; Helen Liu, codirectora ejecutiva de Bybit y fundadora de Blockchain for Good Alliance (BGA); Robert Pasicko, líder de equipo, PNUD AltFinLab; Milica Dimitrijevic, responsable del grupo acelerador de blockchain para los ODS, PNUD AltFinLab; Ali Theyab Al-Zuhairi, responsable de proyectos de pagos digitales, PNUD AltFinLab; Hajdana Imrovic, gestora de proyectos de blockchain, PNUD AltFinLab. (PRNewsfoto/Blockchain for Good Alliance (BGA))

Una plataforma para la colaboración y el propósito

Celebrado los días 4 y 5 de noviembre, el Foro se inauguró con "Chains of Change" (Cadenas de Cambio), una jornada de liderazgo exclusiva para invitados, dedicada a la gobernanza, la infraestructura pública digital y las alianzas intersectoriales. El segundo día se celebraron los premios BGAwards, que incluyeron la presentación del Acelerador Blockchain de los ODS organizada por PNUD AltFinLab, en la que se destacaron proyectos blockchain que abordan desafíos del mundo real en materia de inclusión financiera, sostenibilidad y confianza digital. Los premios BGAwards marcaron oficialmente la primera gran convención del mundo dedicada íntegramente a mostrar cómo la tecnología blockchain puede generar un impacto mundial positivo, lo que supone un paso fundamental para el sector.

Temas clave y ponentes

La agenda del Foro incluyó paneles interactivos, ponencias magistrales y presentaciones de proyectos en torno a tres temas principales:

Blockchain para bienes públicos digitales : exploración de la gobernanza, la identidad digital y los sistemas de datos transparentes.

: exploración de la gobernanza, la identidad digital y los sistemas de datos transparentes. Finanzas para la inclusión y el impacto : análisis de la función de blockchain en la democratización del acceso al capital y la mejora de la equidad financiera.

: análisis de la función de blockchain en la democratización del acceso al capital y la mejora de la equidad financiera. Sostenibilidad y responsabilidad climática: presentación de casos de uso de blockchain en el seguimiento de las emisiones del carbono, la trazabilidad de la cadena de suministro y la presentación de informes ASG.

Entre los ponentes destacados, se encontraban Helen Liu, codirectora ejecutiva de Bybit y fundadora de Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, líder de equipo en PNUD AltFinLab; Frederik Gregaard, director ejecutivo de Cardano Foundation; David Ripley, director ejecutivo de Kraken; Kurt Nielsen, presidente de Partisia Blockchain; Nina Rong, directora de desarrollo de ecosistemas de Arbitrum Foundation; Sunny Lu, director ejecutivo de VeChain; y el profesor Morten Meyerhoff Nielsen de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EGOV). Sus opiniones destacaron la función cada vez más importante de la tecnología blockchain en la creación de sistemas basados en la confianza, la mejora de la transparencia y la reducción de la brecha entre la innovación y el desarrollo mundial.

Helen destacó la misión de la Alianza: "La tecnología blockchain ha madurado más allá de la especulación. En el Foro, vimos cómo los constructores, los gobiernos y las instituciones la están utilizando para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y un impacto social tangible".

Celebrar la excelencia: Premios BGAwards 2025

El Foro culminó con los BGAwards 2025, que premian los proyectos de blockchain que ejemplifican contribuciones cuantificables a los ODS y demuestran el poder de la innovación para el bien común.

Ganadores del Acelerador Blockchain para los ODS (2.000 dólares cada uno): Genius Tags, Plastiks y ZenGate.

Ganadores del BGA Incubation 2025

Fase de ideación: Kelox (1.º – 10.000 dólares); Give Hope (3.000 dólares); Nuva (3.000 dólares); Social Activation (3.000 dólares)

Kelox (1.º – 10.000 dólares); Give Hope (3.000 dólares); Nuva (3.000 dólares); Social Activation (3.000 dólares) Fase de crecimiento: Token Tails (1.º – 30.000 dólares); Rumsan (2.º – 20.000 dólares); EsusFarm (3.º – 10.000 dólares);

Iniciativas de fondos conjuntos

BGA × Hetu Protocol × Aura Sci: Genpulse (1.º – 30.000 dólares); Genosight (2.º – 20.000 dólares); Ideosphere (3.º – 10.000 dólares)

Genpulse (1.º – 30.000 dólares); Genosight (2.º – 20.000 dólares); Ideosphere (3.º – 10.000 dólares) BGA × Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (20.000 dólares cada uno)

Reconocimiento especial

Premios a la administración responsable: Adam Flinter y Mickey Amami

Adam Flinter y Mickey Amami Premio de reconocimiento: Dra. Lisa Cameron

Los galardonados de este año reflejan el compromiso de la Alianza con el avance de soluciones blockchain que impulsan un progreso tangible en materia de sostenibilidad, inclusión y confianza digital, y convierten la innovación en un impacto para las comunidades de todo el mundo.

Blockchain para el bien mundial

Durante los dos días, los participantes reafirmaron la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado para garantizar que la innovación en materia de blockchain se ajuste a los objetivos de desarrollo humano. El Foro mostró cómo la tecnología blockchain puede fortalecer la confianza institucional, desbloquear nuevas formas de financiación y crear sistemas transparentes que promuevan el progreso social y medioambiental.

Helen Liu, codirectora ejecutiva de Bybit y fundadora de Blockchain for Good Alliance, señaló: "Lo que presenciamos en Copenhague es un movimiento que está tomando forma, en el que la tecnología blockchain ofrece una infraestructura compartida para la confianza y la responsabilidad. Nuestra misión en BGA es convertir la innovación en impacto, para garantizar que cada bloque construido contribuya a un futuro más justo y sostenible".

La Blockchain for Good Alliance continúa ampliando su ecosistema, acelerando iniciativas responsables de blockchain que cumplen la promesa de la tecnología para un mundo más inclusivo y sostenible.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BGA

Acerca de Blockchain for Good Alliance (BGA)

Blockchain for Good Alliance (BGA) es una iniciativa de colaboración a largo plazo y sin fines de lucro con socios clave, cuyo objetivo principal es contribuir al bien social al utilizar la tecnología de blockchain para resolver los problemas del mundo real. Al reunir a líderes, innovadores y organizaciones de toda la comunidad de blockchain, BGA busca impulsar la innovación, colaboración y acción hacia un mundo más equitativo y sostenible.



Para más información

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.chainforgood.org

Twitter: www.x.com/chainforgood

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824668/Blockchain_Good_Alliance__BGA__Recognized_Groundbreaking_Blockchain_Projects_Advancing_SDGs.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824669/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2386817/Blockchain_For_Good_Logo.jpg

FUENTE Blockchain for Good Alliance (BGA)