La Blockchain for Good Alliance (BGA) récompense des projets novateurs sur la chaîne de blocs au bénéfice des ODD lors du Forum 2025

COPENHAGUE, Danemark, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Blockchain for Good Alliance (BGA) , une organisation phare à but non lucratif fondée par Bybit pour défendre l'innovation responsable, a conclu avec succès à Copenhague le Forum 2025 sur l'impact de la chaîne de blocs, organisé aux côtés du Laboratoire de finance alternative (AltFinLab) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Ce rassemblement de deux jours a réuni plus de 300 décideurs politiques, technologues et leaders d'impact de plus de 30 pays, venus explorer comment la chaîne de blocs peut apporter des progrès mesurables en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU.

Blockchain for Good Alliance (BGA) Recognized Groundbreaking Blockchain Projects Advancing the SDGs at 2025 Forum Pictured from left to right: Elina Jarvela, Strategic Innovation Specialist, UNDP, Burcu Mavis, Blockchain Academy and Accelerator Lead, UNDP AltFinLab; Mariestella Kago, Programme Associate, UNDP Tanzania, Elia John, ICT Associate, UNDP Tanzania, Freya Chen, Executive Director, BGA Glenn Tan, Director of Global Affairs, BGA Helen Liu, Co-CEO of Bybit and Founder of the Blockchain for Good Alliance (BGA), Robert Pasicko, Team Leader, UNDP AltFinLab; Milica Dimitrijevic, SDG Blockchain Accelerator Cohort Lead, UNDP AltFinLab, Ali Theyab Al-Zuhairi, Project Lead – Digital Payment, UNDP AltFinLab, Hajdana Imrovic, Blockchain Project Manager, UNDP AltFinLab.

Une plateforme de collaboration et d'objectifs

Le Forum, qui s'est tenu les 4 et 5 novembre, a débuté sur le thème des « Chaînes du changement » dans une première journée ouverte aux leaders sur invitation uniquement, consacrée à la gouvernance, à l'infrastructure publique numérique et aux partenariats intersectoriels. Le deuxième jour s'est concentré sur les BGAwards, les récompenses décernées par la Blockchain for Good Alliance, au sein desquelles la présentation des promoteurs des ODD sur la chaîne de blocs est organisée par l'AltFinLab du PNUD pour mettre en lumière les projets de la chaîne de blocs qui répondent à des défis concrets dans les domaines de l'inclusion financière, de la durabilité et de la confiance numérique. Étape décisive pour l'avenir de ce secteur, les BGAwards ont officiellement représenté la première grande convention mondiale entièrement destinée à montrer comment la chaîne de blocs peut avoir un impact positif à l'échelle mondiale.

Thèmes et intervenants clés

Le Forum a regroupé tables rondes interactives, discours-programmes et présentations de projets sous trois thèmes principaux :

La chaîne de blocs pour les biens publics numériques , qui étudie les problématiques de la gouvernance, de l'identité numérique et des systèmes de données transparents.

, qui étudie les problématiques de la gouvernance, de l'identité numérique et des systèmes de données transparents. La finance pour l'inclusion et l'impact , qui examine le rôle de la chaîne de blocs dans la démocratisation de l'accès au capital et l'amélioration de l'équité financière.

, qui examine le rôle de la chaîne de blocs dans la démocratisation de l'accès au capital et l'amélioration de l'équité financière. Durabilité et responsabilité climatique, qui présente des applications de la chaîne de blocs dans le suivi des émissions de carbone, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et les rapports sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Parmi les intervenants de premier plan, on peut citerHelen Liu, codirectrice générale de Bybit et fondatrice de la Blockchain for Good Alliance ; Robert Pasicko, chef d'équipe au AltFinLab du PNUD ; Frederik Gregaard, directeur général de la Fondation Cardano ; David Ripley, directeur général de Kraken ; Kurt Nielsen, président de Partisia Blockchain ; Nina Rong, responsable du développement de l'écosystème à la Fondation Arbitrum ; Sunny Lu, directeur général de VeChain ; et Morten Meyerhoff Nielsen de l'Université des Nations unies (UNU-EGOV). Leurs réflexions ont mis l'accent sur l'évolution du rôle de la chaîne de blocs dans la création de systèmes fondés sur la confiance, l'amélioration de la transparence et la réduction du fossé entre l'innovation et le développement mondial.

Helen a souligné la mission de l'Alliance : « La technologie de la chaîne de blocs s'est épanouie bien au-delà de la spéculation. Lors du Forum, nous avons vu comment les concepteurs, les gouvernements et les institutions l'utilisent pour favoriser la transparence, la responsabilité et la création d'un impact social tangible. »

Célébrer l'excellence : les BGAwards 2025

Le Forum s'est achevé par la remise des BGAwards 2025, récompensant les projets de la chaîne de blocs qui illustrent des contributions mesurables aux ODD et démontrent le pouvoir de l'innovation en faveur du bien public.

Lauréats du prix des promoteurs des ODD sur la chaîne de blocs (2 000 dollars américains chacun) : Genius Tags, Plastiks et ZenGate.

Lauréats du prix BGA Incubation 2025

Phase d'idéation : Kelox (1er – 10 000 $) ; Give Hope (3 000 $) ; Nuva (3 000 $) ; Social Activation (3 000 $)

Kelox (1er – 10 000 $) ; Give Hope (3 000 $) ; Nuva (3 000 $) ; Social Activation (3 000 $) Phase de croissance : Token Tails (1er – 30 000 $) ; Rumsan (2e – 20 000 $) ; EsusFarm (3e – 10 000 $)

Initiatives de Fonds communs

BGA × Hetu Protocol × Aura Sci : Genpulse (1er – 30 000 $) ; Genosight (2e – 20 000 $) ; Ideosphere (3e – 10 000 $)

Genpulse (1er – 30 000 $) ; Genosight (2e – 20 000 $) ; Ideosphere (3e – 10 000 $) BGA × Masverse : Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (20 000 $ chacun)

Mention spéciale

Prix de l'intendance : Adam Flinter et Mickey Amami

Adam Flinter et Mickey Amami Prix d'excellence : Lisa Cameron

Les lauréats de cette année témoignent de l'engagement de l'Alliance à faire progresser les solutions de la chaîne de blocs qui conduisent à des progrès mesurables en matière de durabilité, d'inclusion et de confiance numérique, afin de transformer l'innovation en impact pour les communautés du monde entier.

La chaîne de blocs au service du bien commun

Tout au long de ces deux journées, les participants ont réaffirmé la nécessité d'une collaboration entre les secteurs public et privé pour garantir que l'innovation sur la chaîne de blocs s'aligne sur les objectifs de développement humain. Le Forum a montré comment la chaîne de blocs pouvait renforcer la confiance institutionnelle, débloquer de nouvelles formes de financement et construire des systèmes transparents qui font avancer le progrès social et environnemental.

Helen Liu, codirectrice générale de Bybit et fondatrice de la Blockchain for Good Alliance, a déclaré : « Nous avons vu à Copenhague un mouvement prendre forme, dans lequel la chaîne de blocs offre une infrastructure partagée de confiance et de responsabilité. Notre mission à la BGA consiste à transformer l'innovation en impact, en veillant à ce que chaque bloc construit contribue à un avenir plus juste et plus durable. »

La Blockchain for Good Alliance continue d'étendre son écosystème, en promouvant sur la chaîne de blocs les initiatives responsables qui tiennent la promesse de la technologie au service d'un monde plus inclusif et durable.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BGA

À propos de la Blockchain for Good Alliance (BGA)

La Blockchain for Good Alliance (BGA) est une initiative collaborative à long terme et à but non lucratif associant des partenaires clés dont l'objectif principal est de contribuer au bien commun de la société en utilisant la technologie de la chaîne de blocs pour résoudre des problèmes concrets. En réunissant des leaders, des innovateurs et des organisations de toute la communauté de la chaîne de blocs, la BGA cherche à stimuler l'innovation, la collaboration et l'action en faveur d'un monde plus durable et plus équitable.



Informations complémentaires

Adresse électronique : [email protected]

Site internet : www.chainforgood.org

Twitter : www.x.com/chainforgood

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824555/Blockchain_Good_Alliance__BGA__Recognized_Groundbreaking_Blockchain_Projects_Advancing_SDGs.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824556/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2386817/Blockchain_For_Good_Logo.jpg