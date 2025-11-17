Blockchain for Good Alliance (BGA) erkent baanbrekende blockchainprojecten die de SDG's bevorderen tijdens 2025 Forum

KOPENHAGEN, Denemarken, 17 november 2025 /PRNewswire/ -- De Blockchain for Good Alliance (BGA) , een vlaggenschip non-profit opgericht door Bybit en voorvechter van verantwoorde innovatie, sloot met succes het Blockchain Impact Forum 2025 af in Kopenhagen, samen met het United Nations Development Programme (UNDP) Alternative Finance Lab (AltFinLab). De tweedaagse bijeenkomst bracht meer dan 300 beleidsmakers, technologen en impactleiders uit meer dan 30 landen samen om te onderzoeken hoe blockchain meetbare vooruitgang kan opleveren voor de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Een platform voor samenwerking en doelgerichtheid

Het Forum, dat op 4 en 5 november doorging, werd geopend met "Chains of Change", een leiderschapsdag alleen voor genodigden, gewijd aan bestuur, digitale openbare infrastructuur en sectoroverschrijdende partnerschappen. De tweede dag stond in het teken van de BGAwards, waaronder de SDG Blockchain Accelerator Showcase, georganiseerd door UNDP AltFinLab. Hier stonden blockchainprojecten in de schijnwerpers die uitdagingen uit de praktijk op gebied van financiële inclusie, duurzaamheid en digitaal vertrouwen aanpakken. De BGAwards markeerden officieel 's werelds eerste grote conventie die volledig gericht was op het aantonen hoe blockchain een positieve wereldwijde impact kan hebben, een cruciale stap vooruit voor de blockchainindustrie.

Belangrijkste onderwerpen en sprekers

Op de agenda van het Forum stonden interactieve panels, keynote toespraken en projectvoorstellingen onder drie hoofdthema's:

Blockchain for Digital Public Goods — verkenning van bestuur, digitale identiteit en transparante gegevenssystemen.

— verkenning van bestuur, digitale identiteit en transparante gegevenssystemen. Finance for Inclusion and Impact — onderzoek van de rol van blockchain bij het democratiseren van de toegang tot kapitaal en het verbeteren van financiële gelijkheid.

— onderzoek van de rol van blockchain bij het democratiseren van de toegang tot kapitaal en het verbeteren van financiële gelijkheid. Sustainability and Climate Accountability — met voorbeelden van blockchaingebruik bij het traceren van koolstof, traceerbaarheid van toeleveringsketens en ESG-rapportering.

Prominente sprekers waren onder meer Helen Liu, co-CEO van Bybit en oprichter van de Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko, teamleider bij UNDP AltFinLab; Frederik Gregaard, CEO van de Cardano Foundation; David Ripley, CEO van Kraken; Kurt Nielsen, voorzitter van Partisia Blockchain; Nina Rong, Hoofd Ecosysteemontwikkeling bij de Arbitrum Foundation; Sunny Lu, CEO van VeChain; en prof. Morten Meyerhoff Nielsen van de United Nations University (UNU-EGOV). Hun inzichten benadrukten de veranderende rol van blockchain bij het creëren van op vertrouwen gebaseerde systemen, het verbeteren van transparantie en het overbruggen van de kloof tussen innovatie en wereldwijde ontwikkeling.

Helen benadrukte de missie van de Alliance: "Blockchaintechnologie is rijper geworden en overstijgt speculatie. Op het Forum zagen we hoe bouwers, overheden en instellingen het gebruiken om transparantie, verantwoording en tastbare maatschappelijke impact te bevorderen."

Viering van uitmuntendheid: BGAwards 2025

Hoogtepunt van het Forum waren de BGAwards 2025, die eer betoonden aan blockchainprojecten die getuigen van een meetbare bijdrage aan de SDG's en de kracht van innovatie voor het algemeen belang demonstreren.

Winnaars van de SDG Blockchain Accelerator (elk USD 2.000): Genius Tags, Plastiks en ZenGate.

Winnaars van de BGA Incubation 2025

Ideeënfase: Kelox (1e - $ 10.000); Give Hope ($ 3.000); Nuva ($ 3.000); Social Activation ($ 3.000)

Kelox (1e - $ 10.000); Give Hope ($ 3.000); Nuva ($ 3.000); Social Activation ($ 3.000) Groeifase: Token Tails (1e - $ 30.000); Rumsan (2e - $ 20.000); EsusFarm (3e - $ 10.000);

Initiatieven met gezamenlijke fondsen

BGA × Hetu Protocol × Aura Sci: Genpulse (1e - $ 30.000); Genosight (2e - $ 20.000); Ideosphere (3e - $ 10.000)

Genpulse (1e - $ 30.000); Genosight (2e - $ 20.000); Ideosphere (3e - $ 10.000) BGA × Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (elk $ 20.000)

Speciale erkenning

Stewardship Awards: Adam Flinter en Mickey Amami

Adam Flinter en Mickey Amami Commendation Award: Dr. Lisa Cameron

De gehonoreerden van dit jaar weerspiegelen het engagement van de Alliance voor het bevorderen van blockchainoplossingen die meetbare vooruitgang stimuleren op gebied van duurzaamheid, inclusie en digitaal vertrouwen, waarbij innovatie wordt omgezet in impact voor wereldwijde gemeenschappen.

Blockchain for Global Good

Tijdens de tweedaagse bevestigden de deelnemers opnieuw de noodzaak van samenwerking tussen de publieke en private sector om ervoor te zorgen dat blockchaininnovatie op menselijke ontwikkelingsdoelen is afgestemd. Het Forum liet zien hoe blockchain het institutionele vertrouwen kan versterken, nieuwe vormen van financiering kan ontsluiten en transparante systemen tot stand kan brengen die sociale en ecologische vooruitgang bevorderen.

Helen Liu, co-CEO van Bybit en oprichter van de Blockchain for Good Alliance, merkte op: "Wat we in Kopenhagen zagen, is een beweging die vorm krijgt — waar blockchain een gedeelde infrastructuur biedt voor vertrouwen en verantwoording. Onze missie bij BGA bestaat erin innovatie om te zetten in impact, door ervoor te zorgen dat elk gebouwd blok bijdraagt aan een eerlijkere, duurzamere toekomst."

De Blockchain for Good Alliance blijft haar ecosysteem uitbreiden en versnelt verantwoorde blockchaininitiatieven die de belofte van technologie waarmaken voor een meer inclusieve en duurzamere wereld.

Over Blockchain for Good Alliance (BGA)

De Blockchain for Good Alliance (BGA) is een langdurig samenwerkingsinitiatief zonder winstoogmerk met belangrijke partners die een bijdrage willen leveren en maatschappelijke doelen centraal stellen om door middel van blockchaintechnologie echte wereldproblemen op te lossen. Door leiders, vernieuwers en organisaties uit de hele blockchaingemeenschap samen te brengen, wil BGA innovatie, samenwerking en actie voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld stimuleren.



