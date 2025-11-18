Blockchain for Good Alliance (BGA) Berikan Penghargaan untuk Proyek Blockchain Penuh Terobosan yang Mempercepat Pencapaian TPB dalam Sebuah Forum yang Digelar Tahun Ini

Platform Kolaborasi dengan Tujuan Bersama

Acara yang berlangsung pada 4–5 November ini dibuka dengan "Chains of Change", sesi eksklusif untuk para pemimpin dengan sejumlah agenda pembahasan, termasuk tata kelola, infrastruktur digital untuk publik, serta kemitraan lintas-sektor. Di hari kedua, UNDP AltFinLab mengadakan BGAwards dan SDG Blockchain Accelerator Showcase untuk menyoroti proyek blockchain yang menjawab tantangan nyata dalam inklusivitas keuangan, keberlanjutan, dan kepercayaan digital. BGAwards juga menjadi konvensi besar pertama di dunia yang mengangkat dampak positif blockchain untuk masyarakat global.

Topik Utama dan Pembicara

Program acara mencakup diskusi panel, presentasi, dansesipaparan proyek dengan tiga tema besar:

Blockchain sebagai Sarana Digital untuk Publik — membahas tata kelola, identitas digital, dan sistem data transparan.

— membahas tata kelola, identitas digital, dan sistem data transparan. Sektor Keuangan untuk Inklusivitas dan Dampak Positif — menjajaki peran blockchain dalam membuka akses permodalan dan meningkatkan kesetaraan finansial.

— menjajaki peran dalam membuka akses permodalan dan meningkatkan kesetaraan finansial. Keberlanjutan dan Akuntabilitas Iklim — menampilkan penggunaan blockchain untuk penelusuran emisi karbon, pemantauan rantai pasok, dan pelaporan ESG.

Sejumlah pembicara ternama yang berpartisipasi antara lain Helen Liu, Co-CEO, Bybit, dan Founder, Blockchain for Good Alliance; Robert Pasicko dari UNDP AltFinLab; Frederik Gregaard, CEO, Cardano Foundation; David Ripley, CEO, Kraken; Kurt Nielsen, President, Partisia Blockchain; Nina Rong, Arbitrum Foundation; Sunny Lu, CEO, VeChain; dan Prof. Morten Meyerhoff Nielsen dari UNU-EGOV. Para pembicara menekankan peran blockchain dalam membangun sistem yang berbasiskan kepercayaan, meningkatkan transparansi, serta menjembatani inovasi dan pembangunan global.

Helen turut menegaskan misi BGA: "Teknologi blockchain telah berkembang jauh melampaui spekulasi. Di acara ini, kami menyaksikan bagaimana para pelaku industri, pemerintah, dan institusi memanfaatkan blockchain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dampak sosial."

Mengapresiasi Inovasi: BGAwards 2025

Acara ditutup dengan BGAwards 2025 sebagai ajang penghargaan untuk proyek blockchain yang memiliki kontribusi terukur terhadap TPB sehingga membuktikan kekuatan inovasi untuk kemaslahatan publik.

Para Pemenang SDG Blockchain Accelerator (setiap pemenang menerima USD 2.000): Genius Tags, Plastiks and ZenGate.

Para Pemenang BGA Incubation 2025

Ideation Stage: Kelox (Juara I – $10.000); Give Hope ($3.000); Nuva ($3.000); Social Activation ($3.000)

Kelox (Juara I – $10.000); Give Hope ($3.000); Nuva ($3.000); Social Activation ($3.000) Growth Stage: Token Tails (Juara I – $30.000); Rumsan (Juara II – $20.000); EsusFarm (Juara III – $10.000);

Joint Funds Initiatives

BGA × Hetu Protocol × Aura Sci: Genpulse (Juara I – $30.000); Genosight (Juara II – $20.000); Ideosphere (Juara III – $10.000)

Genpulse (Juara I – $30.000); Genosight (Juara II – $20.000); Ideosphere (Juara III – $10.000) BGA × Masverse: Cokeeps, Smart Orchard System, WeeKongSi (setiap pemenang menerima $20.000)

Special Recognition

Stewardship Awards: Adam Flinter dan Mickey Amami

Adam Flinter dan Mickey Amami Commendation Award: Dr. Lisa Cameron

Para pemenang penghargaan tahun ini mencerminkan komitmen BGA dalam mendorong solusi blockchain untuk memberikan kemajuan nyata dalam aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan kepercayaan digital — menjadikan inovasi sebagai dampak positif bagi masyarakat di seluruh dunia.

Blockchain untuk Kemaslahatan Dunia

Selama dua hari, para peserta acara menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta agar inovasi blockchain selaras dengan tujuan pembangunan manusia. Maka, acara ini menampilkan potensi blockchain yang dapat memperkuat kepercayaan institusional, membuka akses pembiayaan baru, dan membangun sistem transparan yang mendukung kemajuan sosial dan lingkungan hidup.

Helen Liu, Co-CEO, Bybit, dan Founder, Blockchain for Good Alliance, berkata: "Di Kopenhagen, kami menyaksikan sebuah gerakan — bahwa blockchain dapat menjadi infrastruktur bersama untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas. BGA ingin mengubah inovasi menjadi dampak nyata, memastikan setiap blok yang dibangun dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan."

Blockchain for Good Alliance akan terus memperluas ekosistem, mempercepat inisiatif blockchain yang bertanggung jawab demi membangun dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#Bybit / #TheCryptoArk / #BGA

Tentang Blockchain for Good Alliance (BGA)

Blockchain for Good Alliance (BGA) adalah inisiatif jangka panjang yang bersifat nirlaba dan kolaboratif. Lewat BGA, berbagai mitra berkontribusi terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk menjawab tantangan di dunia nyata. Dengan menyatukan berbagai pemimpin, inovator, dan perusahaan dari seluruh komunitas blockchain, BGA mendorong inovasi, kolaborasi, serta aksi nyata demi membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan adil.

Informasi selengkapnya

Surel: [email protected]

Situs: www.chainforgood.org

Twitter: www.x.com/chainforgood

SOURCE Blockchain for Good Alliance (BGA)