A capacidade da Masdar aumentou 150% para mais de 50 GW em dois anos, tornando-se líder global em energia limpa

A capacidade operacional, em construção e avançada do gasoduto da Masdar cresceu de 20GW para 51GW entre 2022 e o final de 2024

Negócios históricos na Espanha, Grécia e Estados Unidos também ajudaram a dobrar a capacidade do portfólio da Masdar

A Masdar implantou cerca de US $ 8 bilhões em patrimônio líquido em 2024, além de arrecadar mais de US $ 4,5 bilhões em financiamento de projetos em nove países

A líder em energia limpa dos Emirados Árabes Unidos desenvolveu com sucesso sete grandes projetos em todo o mundo e inaugurou o maior parque eólico da Ásia Central

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, líder em energia limpa dos Emirados Árabes Unidos – anunciou que aumentou significativamente sua capacidade total de energia renovável em 150%, para 51 GW até o final de 2024, ante 20 GW em 2022. Essa conquista estabelece a Masdar como líder global em energia limpa e no caminho certo para atingir sua ambiciosa meta de 100GW de capacidade de energia renovável até 2030.

A capacidade da Masdar aumentou 150% para mais de 50 GW em dois anos

A capacidade operacional, em construção e avançada do gasoduto da Masdar cresceu de 20GW para 51GW entre 2022 e o final de 2024. O portfólio de capacidade operacional, em construção e comprometida da Masdar também aumentou em apenas 12 meses, de 16,5 GW para 32,6 GW até o final de 2024.

Somente em 2024, a Masdar implantou cerca de US $ 8 bilhões em investimentos de capital e garantiu mais de US $ 4,5 bilhões em financiamento de projetos em nove países, permitindo o desenvolvimento de projetos que totalizam mais de 6,5 GW de nova capacidade. Essas conquistas refletem o compromisso da Masdar em expandir seu portfólio de energia renovável e, ao mesmo tempo, impulsionar a transformação global de energia.

O crescimento da Masdar foi impulsionado por aquisições marcantes na Grécia, Espanha e Estados Unidos, fortalecendo a presença da empresa na Europa e na América do Norte, além de abrir caminho em sete grandes projetos em todo o mundo. Estes incluíram dois projetos BESS no Reino Unido, dois projetos solares no Azerbaijão com uma capacidade combinada de 760 MW e o Projeto Solar Al Ajban de 1,5 GW nos Emirados Árabes Unidos.

A Masdar também anunciou o fechamento financeiro de seis projetos, incluindo a Usina Solar Al Henakiyah de 1,1 GW e o projeto sustentável AMAALA de vários serviços públicos no Reino da Arábia Saudita, bem como os projetos solares de 760 MW Bilasuvar e Neftchala no Azerbaijão.

Além disso, a Masdar assinou um Contrato de Compra de Energia em dezembro de 2024 para o projeto Sadawi de 2GW na Arábia Saudita e inaugurou o Parque Eólico Zarafshan de 500MW no Uzbequistão, agora a maior operação na Ásia Central.

A empresa emitiu com sucesso seu segundo título verde, levantando US $ 1 bilhão, com uma superinscrição de 4,6 vezes, ressaltando a forte confiança dos investidores na visão e no desempenho da Masdar. Isso ocorreu depois que a Fitch elevou o rating de crédito da Masdar de A+ para AA-, demonstrando a confiança na saúde das finanças da empresa.

Sua Excelência o Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Presidente da Masdar, disse: "Com o firme apoio da Liderança dos Emirados Árabes Unidos, a Masdar cresceu nas últimas duas décadas de pioneira em energia limpa para uma das maiores empresas de energia renovável do mundo. Em 2024, fizemos um progresso significativo ao aumentar nossa capacidade geral para 51GW, mais da metade do caminho para atingir nossa meta de 100GW até 2030. Isso é prova de uma estratégia de crescimento equilibrada que combina aquisições inteligentes e desenvolvimento de projetos em nossa tentativa de nos tornarmos líderes mundiais em energia limpa. Estamos comprometidos com o Consenso dos Emirados Árabes Unidos e com a meta global de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 em nossa missão de impulsionar a transformação energética global e garantir o progresso sustentável para todos."

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, disse: "A jornada de Masdar em 2024 representa o poder da ambição ousada combinada com a ação estratégica. Ao mais do que dobrar nossa capacidade em apenas dois anos, não apenas estabelecemos nossa posição como líder mundial em energias renováveis, mas expandimos nossa ambição com aquisições estratégicas importantes nos Estados Unidos, Espanha e Grécia. Também alcançamos progressos significativos em grandes projetos em todo o mundo, à medida que ajudamos a acelerar a transformação global de energia. Não estamos apenas alcançando marcos, mas estabelecendo novos padrões para a indústria à medida que trabalhamos em direção à nossa meta de 100 GW e consolidamos nossa reputação como o parceiro de energia limpa de confiança do mundo."

Desde sua criação em 2006, a Masdar tem sido uma importante facilitadora da visão dos Emirados Árabes Unidos como líder global em sustentabilidade e ação climática. A empresa desenvolveu e fez parcerias em projetos em mais de 40 países, com o objetivo de aumentar sua capacidade de portfólio de energia renovável para 100 GW até 2030.

