Dr. Sultan Al Jaber revela o 'World First' 24/7 Renewables Project; Global Megatrends Call for New Path to Socioeconomic Progress

Na abertura da ADSW 2025, HE Dr. Al Jaber revela a primeira instalação de armazenamento de energia renovável e baterias do mundo a fornecer energia ininterrupta, em escala, 24 horas por dia em Abu Dhabi . O apoio inabalável da liderança dos Emirados Árabes Unidos permite o avanço para o "desafio moonshot" da intermitência.

A Masdar e a EWEC fazem parceria no maior megaprojeto de seu tipo, combinando 5,2 GW de energia solar fotovoltaica com 19 GW de horas de armazenamento de bateria para produzir 1 GW de energia renovável de carga de base contínua.

Exorta todas as partes interessadas, indústrias e governos a se unirem em torno de um único caminho para desbloquear o crescimento, impulsionar o progresso econômico sustentável e desencadear oportunidades econômicas sem precedentes.

As megatendências globais de IA e o crescimento dos mercados emergentes impulsionam a demanda de energia de 9.000GW para mais de 15.000GW até 2035 e podem chegar a 35.000GW até 2050.

O Dr. Al Jaber declara que o mundo está no "nexo do próximo"- um momento decisivo que tem a oportunidade de impulsionar o progresso socioeconômico impulsionado pelas megatendências

Apesar dos ganhos na adoção de energia renovável, o aumento na demanda global de energia requer uma diversidade de opções de energia.

Políticas e regulamentos que reduzem prematuramente as opções de energia são autodestrutivos. Energia e sustentabilidade não são forças opostas, são parceiros essenciais, diz o Dr. Al Jaber .

O XRG de Abu Dhabi ajudará a responder às necessidades energéticas emergentes em toda a cadeia de valor, incluindo gás, produtos químicos, combustíveis de baixo carbono e infraestrutura de energia.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Na cerimônia de abertura da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi 2025 e na cerimônia de premiação do Zayed Sustainability Prize, Sua Excelência Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Presidente da Masdar, pediu uma nova abordagem para desbloquear o crescimento, impulsionar o progresso econômico sustentável e desencadear oportunidades econômicas sem precedentes. No primeiro grande evento internacional de 2025, ele observou que o mundo está em um momento crucial para o progresso impulsionado pelas megatendências globais de crescimento dos mercados emergentes, aumento exponencial da Inteligência Artificial e transformação dos sistemas de energia. Juntas, essas tendências exigirão uma diversidade de fontes de energia para impulsionar o progresso sustentável.

His Excellency Dr Sultan Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of Masdar Abu Dhabi Sustainability Week Logo

Sua Excelência o Dr. Al Jaber estava falando na presença de Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Dirigindo-se a uma audiência reunida que incluiu 13 chefes de Estado e mais de 140 ministros e funcionários do governo, ele destacou a liderança energética dos Emirados Árabes Unidos - com inovações mundiais e conquistas históricas em energia solar, eólica, nuclear e IA, graças à orientação perspicaz de Sua Alteza, o Presidente dos Emirados Árabes Unidos, e ao legado do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Shiekh Zayed Al Nahyan.

O mundo está em um momento crucial

"Ao entrarmos no segundo quarto do século XXI, nos encontramos em um momento crucial. Estamos à beira de dois mundos, o mundo como o conhecemos e o mundo como poderia ser. Este é um momento que eu gosto de chamar de 'o nexo do próximo'", disse o Dr. Al Jaber.

Ele enfatizou que o mundo estava posicionado em um ponto de inflexão impulsionado por três forças poderosas: o crescimento dos mercados emergentes, a transformação fundamental de nossos sistemas de energia e o crescimento exponencial da IA; com o potencial de não apenas acelerar o progresso, mas "colocar o progresso em excesso".

Emirados Árabes Unidos avançando na liderança em energia, espaço e diplomacia internacional

Sua Excelência o Dr. Al Jaber disse que os Emirados Árabes Unidos incorporam "o nexo do Next" como uma nação posicionada de forma única na interseção entre tradição e transformação, possibilitada pelo legado do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed. Dirigindo-se a Sua Alteza o Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Dr. Al Jaber continuou:

"Esse legado de liderança continua até hoje. Vossa Alteza, está constantemente nos inspirando a abrir novos caminhos. Sob sua orientação, estabelecemos recordes em energia solar. Da maior usina de energia de um único local a uma usina de dessalinização líder mundial. Definimos o ritmo do vento, criando parques eólicos que podem operar em mar agitado e em baixas velocidades. Estabelecemos o padrão em nuclear, com todas as quatro unidades da usina de Barakah totalmente operacionais. Estabelecemos padrões de referência em Inteligência Artificial, da Universidade de Inteligência Artificial Mohamed bin Zayed, a primeira universidade nacional inteiramente dedicada à IA, a veículos de investimento estratégicos como a MGX. Pusemos os pés no espaço, enviamos uma sonda para Marte e não vamos parar por aí. Em breve enviaremos uma missão ao cinturão de asteroides com o MBR Explorer e mapearemos nosso planeta com nosso próprio satélite, o MBZ-SAT.

"E foi o seu apelo à unidade que alimentou o multilateralismo, permitiu que a determinação vencesse a dúvida e uniu o mundo para entregar o consenso histórico dos Emirados Árabes Unidos na COP28", acrescentou o Dr. Al Jaber.

Superando a barreira da intermitência de energia renovável

Sua Excelência o Dr. Sultan observou que a intermitência tem sido, há décadas, uma das maiores barreiras enfrentadas pelas energias renováveis, a capacidade de fornecer energia constante 24 horas por dia, mas graças a um projeto recorde dos Emirados Árabes Unidos, essa barreira foi superada.

"Durante décadas, a maior barreira enfrentada pelas energias renováveis foi a intermitência. Tem sido o desafio do nosso tempo. Como podemos alimentar um mundo que nunca dorme com fontes de energia que dormem? Como podemos transformar recursos renováveis em energia confiável? Hoje, temos uma resposta. Excelências, colegas e amigos, tenho o prazer de anunciar o lançamento da primeira instalação de energia renovável do mundo capaz de fornecer energia renovável, em escala, 24 horas por dia.

"Em parceria com a Emirates Water and Electricity Company, a Masdar está combinando 5,2 GW de capacidade solar com 19 GW horas de armazenamento para produzir 1 GW de energia limpa ininterrupta. Isso, pela primeira vez, transformará energia renovável em energia de base ", acrescentou o Dr. Sultan.

Apela a uma diversidade de opções de energia para atender às futuras demandas de energia do mundo

Ele destacou o aumento de energia criado pelas três megatendências globais e, particularmente, o crescimento da IA, criando demandas sem precedentes na produção de energia.

"Antes da IA decolar, a demanda de energia já estava a caminho de crescer de 9.000 para mais de 15.000 GW até 2035. Mas com aplicativos como o ChatGPT crescendo em meio bilhão de visitas todos os meses e usando dez vezes mais energia do que uma pesquisa no Google, a demanda até 2050 pode chegar a 35.000 GW. Estamos falando de um aumento de 250%.

Tenho certeza de que todos vocês concordariam que nenhuma fonte única de energia pode atender a essa demanda."

Sua Excelência o Dr. Al Jaber delineou a necessidade de uma diversidade de opções energéticas para garantir a segurança energética e o acesso à energia para bilhões de pessoas. A este respeito, ele observou a mais nova adição ao portfólio diversificado de energia de Abu Dhabi, o XRG. A XRG é uma empresa de investimento em energia que ajudará a responder às necessidades energéticas emergentes em toda a cadeia de valor, incluindo gás, produtos químicos, combustíveis de baixo carbono e infraestrutura energética diversificada para garantir que toda a energia - elétrons e moléculas - possa chegar ao usuário final.

"Em um mundo onde um bilhão de pessoas ainda não tem acesso à energia, precisamos ter uma diversidade de opções de energia. E permita-me ser claro, políticas e regulamentos que reduzem prematuramente essas opções são apenas autodestrutivos. Simplificando, precisamos de uma abordagem and-and.

Destacar o Zayed Sustainability Prize, que coloca as pessoas no centro do progresso

Sua Excelência o Dr. Al Jaber enfatizou a importância de colocar as pessoas no centro do progresso para o benefício de vidas e meios de subsistência, conforme incorporado pelo Zayed Sustainability Prize.

"O nexo do Next significa colocar as pessoas no centro do progresso. Significa se unir para enfrentar os desafios globais.

E significa reconhecer que nenhuma descoberta vale a pena ser feita a menos que ajude a humanidade e melhore vidas. É disso que se trata o Zayed Sustainability Prize. Graças ao Prêmio, todos os dias, em algum lugar do mundo, uma aldeia bebe água limpa pela primeira vez. Uma criança é capaz de estudar sob luz solar. Um fazendeiro colhe em terras que antes eram estéreis. Isso continua o legado do Sheikh Zayed, que acreditava que o futuro que estamos criando não se trata apenas de gerar energia — trata-se de capacitar as pessoas."

Estabelecendo um novo caminho que desbloqueia o crescimento, impulsionando a prosperidade e oportunidades econômicas sem precedentes

Para encerrar, o Dr. Sultan apelou à unidade ao traçar um novo caminho e uma nova narrativa que une o acesso à energia e a sustentabilidade, exigindo uma nova abordagem e novas formas de pensar.

"Por muito tempo, ficamos presos em uma falsa escolha entre acesso à energia e sustentabilidade. Esse pensamento de "ou-ou" está paralisando o progresso. É hora de mudar a narrativa. A verdade é que energia e sustentabilidade não são forças opostas. Eles são parceiros essenciais. A escolha não é entre dois caminhos - trata-se de criar um novo caminho, juntos. Um caminho que desbloqueia o crescimento, impulsiona a prosperidade e desencadeia oportunidades econômicas sem precedentes. Um caminho que entrega o nexo do próximo."

Sobre a Masdar

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e na implantação de tecnologias de energia solar, eólica, geotérmica, armazenamento de baterias e hidrogênio verde para acelerar a transição energética e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 31,5 gigawatts (GW), fornecendo acesso à energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a promover um futuro mais sustentável.

A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100GW até 2030, enquanto pretende ser uma das maiores produtoras de hidrogênio verde até o mesmo ano.

Para obter mais informações, acesse: https://www.masdar.ae e conecte-se: facebook.com/Masdar.ae e twitter.com/Masdar

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2597828/ADSW_2025_Opening_Ceremony.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2597829/ADSW_Opening_Ceremony__Chairman_s_speech_Eng.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2591075/5115193/Abu_Dhabi_Sustainability_Week_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/5115194/MASDAR_Logo.jpg

FONTE Masdar