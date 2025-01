Masdar steigert seine Kapazität in zwei Jahren um 150 % auf über 50 GW und festigt damit seinen Platz als globaler Marktführer für saubere Energie

Die operative, im Bau befindliche und fortgeschrittene Pipeline-Kapazität von Masdar stieg zwischen 2022 und Ende 2024 von 20 GW auf 51 GW

ABU DHABI, VAE, Januar 15, 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, das führende Unternehmen für saubere Energie in den VAE - hat bekannt gegeben, dass es seine Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien bis Ende 2024 um 150 Prozent auf 51 GW erhöht hat, gegenüber 20 GW im Jahr 2022. Damit ist Masdar weltweit führend im Bereich der sauberen Energien und auf dem besten Weg, sein ehrgeiziges Ziel von 100 GW an erneuerbaren Energiekapazitäten bis 2030 zu erreichen.

Die operative, im Bau befindliche und fortgeschrittene Pipeline-Kapazität von Masdar stieg zwischen 2022 und Ende 2024 von 20 GW auf 51 GW. Gleichzeitig stieg Masdars Portfolio an operativen, im Bau befindlichen und zugesagten Kapazitäten in nur 12 Monaten von 16,5 GW auf 32,6 GW bis Ende 2024.

Allein im Jahr 2024 hat Masdar fast 8 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen bereitgestellt und Projektfinanzierungen in Höhe von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar in neun Ländern gesichert, wodurch die Entwicklung von Projekten mit einer Gesamtkapazität von über 6,5 GW ermöglicht wurde. Diese Erfolge spiegeln das Engagement von Masdar wider, sein Portfolio an erneuerbaren Energien zu erweitern und gleichzeitig die globale Energiewende voranzutreiben.

Das Wachstum von Masdar wurde durch bahnbrechende Akquisitionen in Griechenland, Spanien und den Vereinigten Staaten vorangetrieben, die die Präsenz des Unternehmens in Europa und Nordamerika stärkten, sowie durch den ersten Spatenstich für sieben Großprojekte weltweit. Dazu gehören zwei BESS-Projekte im Vereinigten Königreich, zwei Solarprojekte in Aserbaidschan mit einer Gesamtkapazität von 760 MW und das 1,5-GW-Solarprojekt Al Ajban in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Masdar gab außerdem den finanziellen Abschluss von sechs Projekten bekannt, darunter das 1,1-GW-Solarkraftwerk Al Henakiyah und das nachhaltige Multi-Utility-Projekt AMAALA im Königreich Saudi-Arabien sowie die 760-MW-Solarprojekte Bilasuvar und Neftchala in Aserbaidschan.

Darüber hinaus unterzeichnete Masdar im Dezember 2024 einen Stromabnahmevertrag für das 2-GW-Sadawi-Projekt in Saudi-Arabien und weihte den 500-MW-Windpark Zarafshan in Usbekistan ein, der nun der größte in Zentralasien ist.

Das Unternehmen emittierte erfolgreich seine zweite grüne Anleihe, die 1 Milliarde Dollar einbrachte, mit einer 4,6-fachen Überzeichnung, was das starke Vertrauen der Investoren in Masdars Vision und Leistung unterstreicht. Dies geschah, nachdem Fitch das Kreditrating von Masdar von A+ auf AA- heraufgesetzt hatte, was das Vertrauen in die Gesundheit der Finanzen des Unternehmens unterstreicht.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Vorsitzender von Masdar, sagte: „Mit der unerschütterlichen Unterstützung der VAE-Führung hat sich Masdar in den letzten zwei Jahrzehnten von einem Pionier der sauberen Energie zu einem der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien entwickelt. Im Jahr 2024 haben wir erhebliche Fortschritte gemacht und unsere Gesamtkapazität auf 51 GW erhöht, was mehr als die Hälfte des Weges zur Erreichung unseres 100-GW-Ziels bis 2030 bedeutet. Dies zeugt von einer ausgewogenen Wachstumsstrategie, die kluge Akquisitionen und Projektentwicklung in unserem Bestreben, zum Weltmarktführer für saubere Energie zu werden, kombiniert. Wir setzen uns für den VAE-Konsens und das globale Ziel der Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030 ein, um die globale Energiewende voranzutreiben und nachhaltigen Fortschritt für alle zu gewährleisten."

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, sagte: „Die Reise von Masdar im Jahr 2024 steht für die Kraft kühner Ambitionen gepaart mit strategischem Handeln. Indem wir unsere Kapazität in nur zwei Jahren mehr als verdoppelt haben, haben wir nicht nur unsere Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien gefestigt, sondern auch unsere Ambitionen durch wichtige strategische Akquisitionen in den Vereinigten Staaten, Spanien und Griechenland erweitert. Darüber hinaus haben wir weltweit bedeutende Fortschritte bei Großprojekten erzielt, die zur Beschleunigung der globalen Energiewende beitragen. Wir erreichen nicht nur Meilensteine, sondern setzen auch neue Maßstäbe für die Branche, während wir auf unser 100-GW-Ziel hinarbeiten und unseren Ruf als vertrauenswürdiger Partner für saubere Energie in der Welt festigen."

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Masdar maßgeblich zur Verwirklichung der Vision der VAE beigetragen, eine weltweit führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu übernehmen. Das Unternehmen hat Projekte in mehr als 40 Ländern entwickelt und ist Partner in diesen Ländern. Es hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 100 GW zu erhöhen.

