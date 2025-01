O presidente dos Emirados Árabes Unidos testemunha o lançamento do primeiro projeto de armazenamento de baterias fotovoltaicas 24 horas por dia, 7 dias por semana, a ser construído em Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Na presença do presidente, Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar e a Emirates Water and Electricity Company (EWEC) anunciaram hoje o lançamento do primeiro projeto de grande escala à escala mundial, combinando energia solar e armazenamento de baterias em Abu Dhabi.

O lançamento foi anunciado por Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e Presidente da Masdar, e Sua Excelência Mohamed Hassan Alsuwaidi, Ministro do Investimento e Diretor Executivo do Grupo ADQ.

O lançamento marca um momento crucial na transformação da energia limpa, permitindo que a energia renovável seja despachada 24 horas por dia, sete dias por semana, reafirmando a posição dos Emirados Árabes Unidos como pioneiros globais na implantação de energia renovável.

Fornecendo até 1 gigawatt (GW) de energia de base gerada diariamente a partir de energia renovável, será o maior sistema combinado de armazenamento de energia solar e de baterias (BESS) do mundo.

Localizado em Abu Dhabi, o projeto contará com uma usina solar fotovoltaica (PV) de 5,2 GW (DC), juntamente com uma BESS de 19 gigawatts-hora (GWh), estabelecendo uma referência global em inovação em energia limpa.

Sua Excelência o Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e Presidente da Masdar, disse: "Durante décadas, a maior barreira enfrentada pelas energias renováveis tem sido a intermitência - ser capaz de fornecer energia limpa ininterrupta dia e noite. Este tem sido o grande desafio do nosso tempo e agora, graças ao apoio resoluto do Presidente Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com este projeto inovador, encontramos a solução. Em colaboração com a EWEC e nossos parceiros, desenvolveremos uma instalação de energia renovável capaz de fornecer energia limpa 24 horas por dia. Pela primeira vez, isso transformará a energia renovável em um 1GW líder mundial de energia de base confiável todos os dias em uma escala sem precedentes – um primeiro passo que pode se tornar um salto gigante para o mundo."

Esta iniciativa demonstra a notável escala e ambição da transformação de energia dos Emirados Árabes Unidos, fornecendo energia limpa para impulsionar avanços em tecnologias emergentes. O projeto líder mundial reflete a visão e o compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos em impulsionar o progresso socioeconômico e ambiental.

Sua Excelência Mohamed Hassan Alsuwaidi, Ministro do Investimento e Diretor Administrativo e CEO do Grupo ADQ, disse: "A integração acelerada de energia solar e armazenamento avançado de energia por bateria estabelece uma nova referência em energia limpa, impulsionando a sustentabilidade e reduzindo as emissões de carbono. Ao avançar na infraestrutura de energia, estamos liderando o caminho no desenvolvimento de energia renovável escalável e econômica, solidificando a posição de Abu Dhabi como um protagonista na formação do futuro da energia global. Guiado pela liderança dos Emirados Árabes Unidos, esse esforço conjunto no setor de energia impulsiona o avanço tecnológico do país, inaugurando uma nova era de inteligência, resiliência, flexibilidade e oportunidade comercial, garantindo energia sustentável e ininterrupta para um crescimento exponencial."

Othman Al Ali, CEO da EWEC, disse: "Ao lançar o maior sistema de armazenamento de energia solar fotovoltaica e de baterias do mundo, Abu Dhabi está estabelecendo um novo padrão global para o desenvolvimento e a inovação de energia sustentável. Este projeto histórico incorpora o compromisso inabalável da EWEC com a descarbonização do setor de energia, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento socioeconômico dos Emirados Árabes Unidos. Como espinha dorsal da transição de energia limpa do país, esta instalação apoia indústrias críticas, como IA e tecnologias avançadas, garantindo que suas necessidades de energia sejam atendidas de forma sustentável e confiável.

"Este projeto não apenas ressalta a crescente reputação de Abu Dhabi como líder em inovação de energia renovável em escala de serviços públicos, mas também consolida o papel da EWEC em garantir a segurança energética para as gerações futuras. Colaborar com parceiros como a Masdar e a TAQA Transmission para facilitar o desenvolvimento da infraestrutura de rede permite alcançar nossos marcos de transformação que aceleram a jornada dos Emirados Árabes Unidos para alcançar sua iniciativa estratégica Net Zero até 2050."

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, disse: "Desenvolvido nos Emirados Árabes Unidos pela Masdar, este projeto recorde criará mais de 10.000 novos empregos, impulsionando a inovação e o crescimento econômico. Como o maior e mais ambicioso projeto de Masdar até o momento, combinando incríveis 5,2 GW de energia solar fotovoltaica com 19 GW de horas de armazenamento de bateria – o maior de todos os tempos para um projeto de concessionária de energia – esta é uma energia verdadeiramente limpa em uma escala sem precedentes. A Masdar, a EWEC e seus valiosos parceiros de projeto estão estabelecendo uma nova referência global em inovação tecnológica para enfrentar o desafio da intermitência de energia renovável para gerar 1GW de energia limpa e ininterrupta 24 horas por dia, 24 horas por dia."

A instalação solar fotovoltaica e de BESS proporcionará estabilidade e eficiência incomparáveis, superando os desafios de intermitência de energia renovável. A instalação de armazenamento de baterias de 19 GWh permitirá a integração perfeita da energia solar à rede.

Ao integrar tecnologias renováveis de última geração com soluções de armazenamento de energia, este projeto histórico exemplifica o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de escalar soluções inovadoras de energia limpa para atender às crescentes demandas de energia. Esta iniciativa também apoia a Estratégia de Energia dos Emirados Árabes Unidos para 2050, e a instalação desempenhará um papel transformador nos sistemas de energia, garantindo que os Emirados Árabes Unidos continuem a liderar pelo exemplo na consecução do Consenso histórico dos Emirados Árabes Unidos acordado na COP28.

Sobre a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi

A Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW) é uma plataforma global apoiada pelos Emirados Árabes Unidos e seu líder em energia limpa, Masdar, para enfrentar os desafios de sustentabilidade mais urgentes do mundo por meio de conversas cruciais que aceleram o desenvolvimento responsável e promovem o progresso econômico, social e ambiental inclusivo.

Há mais de 15 anos, a ADSW reúne tomadores de decisão de governos, do setor privado e da sociedade civil para promover a agenda global de sustentabilidade por meio do diálogo, da colaboração intersetorial e de soluções impactantes. Ao longo do ano, as conversas e iniciativas da ADSW facilitam o compartilhamento de conhecimento e a ação coletiva que garantirá um mundo sustentável para as gerações futuras.

Sobre a Masdar

A Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) é uma das empresas de energia renovável que mais cresce no mundo. Como pioneira global em energia limpa, a Masdar está avançando no desenvolvimento e implantação de tecnologias solares, eólicas, geotérmicas, de armazenamento de baterias e de hidrogênio verde para acelerar a transformação dos sistemas de energia e ajudar o mundo a atingir suas ambições líquidas zero. Fundada em 2006, a Masdar desenvolveu e investiu em projetos em mais de 40 países com uma capacidade combinada de mais de 31,5 gigawatts (GW), fornecendo acesso a energia limpa a preços acessíveis para aqueles que mais precisam e ajudando a impulsionar um futuro mais sustentável.

A Masdar é de propriedade conjunta da TAQA, ADNOC e Mubadala, e tem como objetivo uma capacidade de portfólio de energia renovável de 100GW até 2030, enquanto pretende ser uma das maiores produtoras de hidrogênio verde até o mesmo ano.

Para obter mais informações, acesse: https://www.masdar.ae e conecte-se: facebook.com/Masdar.ae e twitter.com/Masdar

