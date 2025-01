La capacité de Masdar a augmenté de 150 % pour atteindre plus de 50 GW en deux ans, ce qui conforte sa place de leader mondial de l'énergie propre

La capacité opérationnelle, en construction et avancée du pipeline de Masdar est passée de 20 GW à 51 GW entre 2022 et la fin de 2024.

Des contrats historiques en Espagne, en Grèce et aux États-Unis ont également contribué à doubler la capacité du portefeuille de Masdar.

Masdar a déployé près de 8 milliards de dollars de fonds propres en 2024, en plus de lever plus de 4,5 milliards de dollars de financement de projets dans neuf pays.

Le leader des énergies propres des Émirats arabes unis a développé avec succès sept projets majeurs dans le monde entier et a inauguré le plus grand parc éolien d'Asie centrale.

ABU DHABI, UAE, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, le leader de l'énergie propre des Émirats arabes unis - a annoncé qu'il avait considérablement augmenté sa capacité globale d'énergie renouvelable de 150 % pour atteindre 51GW d'ici la fin de 2024, contre 20GW en 2022. Cette réalisation fait de Masdar un leader mondial en matière d'énergie propre et le met en bonne voie pour atteindre son objectif ambitieux de 100 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2030.

Masdar’s Capacity Up By 150% to Over 50GW In Two Years

La capacité opérationnelle, en construction et avancée du gazoduc de Masdar est passée de 20 GW à 51 GW entre 2022 et la fin de 2024. Cette annonce intervient alors que le portefeuille de capacités opérationnelles, en construction et engagées de Masdar a également augmenté en l'espace de 12 mois, passant de 16,5 GW à 32,6 GW d'ici à la fin 2024.

Rien qu'en 2024, Masdar a déployé près de 8 milliards de dollars d'investissements en actions et obtenu plus de 4,5 milliards de dollars de financement de projets dans neuf pays, permettant le développement de projets totalisant plus de 6,5 GW de nouvelles capacités. Ces réalisations reflètent l'engagement de Masdar à élargir son portefeuille d'énergies renouvelables tout en stimulant la transformation énergétique mondiale.

La croissance de Masdar a été favorisée par des acquisitions historiques en Grèce, en Espagne et aux États-Unis, renforçant la présence de l'entreprise en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que par la mise en chantier de sept projets majeurs dans le monde entier. Il s'agit notamment de deux projets BESS au Royaume-Uni, de deux projets solaires en Azerbaïdjan d'une capacité combinée de 760 MW et du projet solaire Al Ajban de 1,5 GW aux Émirats arabes unis.

Masdar a également annoncé le bouclage financier de six projets, dont la centrale solaire d'Al Henakiyah (1,1 GW) et le projet durable multi-utilités AMAALA au Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que les projets solaires Bilasuvar et Neftchala (760 MW) en Azerbaïdjan.

En outre, Masdar a signé un accord d'achat d'électricité en décembre 2024 pour le projet Sadawi de 2 GW en Arabie saoudite, et a inauguré le parc éolien Zarafshan de 500 MW en Ouzbékistan, qui est désormais la plus grande opération en Asie centrale.

L'entreprise a émis avec succès sa deuxième obligation verte, levant 1 milliard de dollars, avec une sursouscription de 4,6 fois, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la vision et les performances de Masdar. Cette décision a été prise après que l'agence de notation Fitch a relevé la cote de crédit de Masdar de A+ à AA-, ce qui témoigne de la confiance dans la santé financière de l'entreprise.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, président de Masdar, a déclaré : « Grâce au soutien indéfectible des dirigeants des Émirats arabes unis, Masdar est passé, au cours des deux dernières décennies, du statut de pionnier de l'énergie propre à celui de l'une des plus grandes entreprises du monde dans le domaine des énergies renouvelables. En 2024, nous avons réalisé des progrès significatifs en augmentant notre capacité globale à 51 GW, ce qui représente plus de la moitié du chemin à parcourir pour atteindre notre objectif de 100 GW d'ici 2030. Cela témoigne d'une stratégie de croissance équilibrée combinant des acquisitions intelligentes et le développement de projets dans le but de devenir le leader mondial de l'énergie propre. Nous nous engageons à respecter le consensus des Émirats arabes unis et l'objectif mondial de tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030, dans le cadre de notre mission visant à accélérer la transformation énergétique mondiale et à garantir un progrès durable pour tous. »

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré: « Le voyage de Masdar en 2024 représente la puissance d'une ambition audacieuse associée à une action stratégique. En faisant plus que doubler notre capacité en seulement deux ans, nous avons non seulement établi notre position en tant que leader mondial des énergies renouvelables, mais nous avons également élargi notre ambition grâce à des acquisitions stratégiques clés aux États-Unis, en Espagne et en Grèce. Nous avons également réalisé des progrès significatifs sur des projets majeurs dans le monde entier, alors que nous contribuons à accélérer la transformation énergétique mondiale. Nous ne nous contentons pas de franchir des étapes, nous posons de nouveaux jalons pour le secteur en vue d'atteindre notre objectif de 100 GW et de consolider notre réputation de partenaire de confiance en matière d'énergie propre dans le monde. »

Depuis sa création en 2006, Masdar a joué un rôle clé dans la réalisation de la vision des Émirats arabes unis en tant que leader mondial en matière de développement durable et d'action climatique. L'entreprise a développé des projets et des partenariats dans plus de 40 pays, avec pour objectif de porter la capacité de son portefeuille d'énergies renouvelables à 100 GW d'ici à 2030.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.masdar.ae

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transformation énergétique et d'aider le monde à atteindre ses ambitions en matière de consommation nette zéro. Fondée en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 50 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin et contribuant à alimenter un avenir plus durable.

Masdar est détenu conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et ambitionne de détenir un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être un producteur incontournable d'hydrogène vert d'ici à 2030.

