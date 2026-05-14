A CASA DA MOEDA REAL CANADENSE CELEBRA A CHEGADA DA COPA DO MUNDO DA FIFA 2026(TM/MC) AO PAÍS COM UMA NOVA MOEDA DE CIRCULAÇÃO DE C$ 1

VANCOUVER, BC, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada da Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC ao país, a Casa da Moeda Real Canadense compartilha a emoção de milhões de fãs de futebol ao lançar uma nova moeda de circulação de 1 dólar canadense (C$) em comemoração à mais recente edição do maior evento esportivo do mundo. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo da FIFATM/MC, três países estão co-sediando a Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC, que será disputado no Canadá, México e Estados Unidos. Com a programação canadense de jogos a serem sediados em Toronto e Vancouver, e a seleção masculina do Canadá a disputar partidas em ambas as cidades, representantes da Casa da Moeda e da FIFA entraram hoje em campo no BC Place, em Vancouver, para apresentar a moeda de circulação de C$ 1 em comemoração à Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC. Produzida nas versões cunhada e colorida, esta nova e interessante moeda comemorativa começa a circular a partir de 14 de maio.

Royal Canadian Mint logo

"A Copa do Mundo da FIFA 2026 é um momento marcante para nossa nação, e esta moeda de circulação de C$ 1 captura o orgulho e a união que acompanham o acolhimento do mundo em nossas comunidades", disse o honorável François-Philippe Champage, ministro das Finanças e Receita Nacional. "Os canadenses entendem o poder do esporte de nos unir, e é por isso que este evento está tão alinhado com nosso recente investimento de 755 milhões de dólares no esporte — o maior dos últimos 20 anos. Esta moeda é uma forma concreta de celebrar um evento global que irá gerar oportunidades econômicas e inspirar uma nova geração de canadenses, de um jeito verdadeiramente canadense."

"A Casa da Moeda Real Canadense se orgulha dos muitos grandes momentos do esporte nacional que registrou em moedas ao longo dos anos, e estamos muito felizes em celebrar um novo marco com uma moeda de circulação que comemora as primeiras partidas do torneio masculino da Copa do Mundo da FIFA a serem disputadas no Canadá", afirmou Simon Kamel, presidente e diretor executivo interino da Casa da Moeda Real Canadense. "Estamos orgulhosos de ter criado uma lembrança duradoura que os torcedores canadenses poderão guardar enquanto se unem para torcer pela sua seleção durante a primeira participação em uma Copa do Mundo em casa."

Desenhada pelo artista canadense Glen Green, a imagem central do reverso consiste na parte superior do mosaico da folha de bordo da FIFA26 CAN, destacada por quadrados em tons de laranja e vermelho na moeda colorida, evocando a comunidade de torcedores que se reúne para torcer por seus heróis do futebol. À esquerda, há uma gravura do emblema oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC, enquanto à direita aparece uma bola de futebol em movimento, sob a qual estão gravados "Toronto" e "Vancouver" como as cidades-sede canadenses. Esses elementos são emoldurados pelas inscrições "FIFA WORLD CUP 26TM/MC" e "COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM".

O anverso da moeda apresenta a efígie de Sua Majestade, o Rei Carlos III, de autoria do artista canadense Steven Rosati.

"Hoje escrevemos um novo capítulo da nossa história nacional, com a Copa do Mundo da FIFA 2026 sendo oficialmente cunhada na história do Canadá", afirmou Vittorio Montagliani, vice-presidente da FIFA e presidente da Concacaf. "Os canadenses de costa a costa poderão ter essa moeda tão especial em suas mãos. É um pequeno objeto que carrega uma grande história, que representa mais do que um torneio: representa o papel do Canadá como país anfitrião no cenário mundial. E a nossa alegria comum enquanto nos preparamos para receber o mundo neste verão."

De 11 de junho a 19 de julho de 2026, Toronto e Vancouver sediarão um total de 13 partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC. A seleção masculina do Canadá também se classificou para o torneio, dando aos torcedores canadenses a oportunidade inédita de ver sua seleção jogar nas duas cidades-sede.

Com uma tiragem limitada a três milhões de moedas — incluindo dois milhões de versões coloridas —, a nova moeda comemorativa de circulação de 1 dólar canadense entrará em circulação em 14 de maio de 2026. Os canadenses vão encontrá-la no troco, à medida que as agências bancárias e os estabelecimentos comerciais reabastecem seus estoques de moedas de C$ 1.

Tanto a versão colorida quanto a não colorida estão disponíveis em um conjunto de cinco moedas que inclui três moedas de 25 centavos de aço niquelado, ilustrando os temas Canada Welcomes the World (O Canadá dá as boas-vindas ao mundo), a mascote oficial da Copa do Mundo da FIFATM/MC e The Match (A Partida). Não há dois conjuntos iguais, já que a impressão variável gerou inúmeras combinações de cores para as embalagens dentro da paleta oficial da FIFA.

Também estão disponíveis rolos especiais com 25 moedas — nos formatos cunhado e colorido —, bem como um conjunto de rolos especiais em caixa que inclui ambos os tipos de rolos, além de uma versão cunhada e colorida da moeda comemorativa de circulação.

No início deste ano, a Casa da Moeda lançou um grande conjunto de moedas colecionáveis em metais preciosos em comemoração à Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC. Mais informações sobre esses produtos numismáticos finamente elaborados, bem como curiosidades sobre a Copa do Mundo da FIFATM/MC, podem ser encontradas em www.mint.ca/soccer.

As moedas numismáticas da Copa do Mundo da FIFA 2026TM/MC podem ser encomendadas entrando em contato com a Casa da Moeda em 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou online em www.mint.ca. Estão também disponíveis nas lojas da Casa da Moeda Real Canadense, bem como por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda, incluindo os pontos de atendimento participantes dos Correios do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é a corporação responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de metais preciosos líderes de mercado, bem como as prestigiadas condecorações militares e civis do Canadá. Como refinaria reconhecida em Londres e COMEX Good Delivery, a Casa da Moeda também oferece um espectro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria.

Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, promover locais de trabalho seguros e inclusivos e gerar um impacto positivo nas comunidades onde opera, a Casa da Moeda integra práticas ambientais, sociais e de governança a todos os aspectos de suas operações.

Para mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no LinkedIn, Facebook e Instagram.

As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

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FONTE Royal Canadian Mint (RCM)