LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ CELEBRA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 (TM/MC) CON UNA NUEVA MONEDA EN CIRCULACIÓN DE 1 DÓLAR CANADIENSE

VANCOUVER, Columbia Británica, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC está llegando a Canadá y la Real Casa de la Moneda de Canadá comparte la emoción de millones de fanáticos del fútbol con una nueva moneda de 1 dólar canadiense en circulación que conmemora la última edición del evento deportivo más grande del mundo. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFATM/MC, tres naciones serán coanfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC, ya que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos. Con la lista de partidos de Canadá que se celebrarán en Toronto y Vancouver, y la selección nacional masculina de Canadá que jugará en ambas sedes, los funcionarios de la Casa de la Moneda y de la FIFA salieron hoy al campo de juego en el BC Place de Vancouver para presentar la moneda en circulación conmemorativa de 1 dólar canadiense de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC. Producida en versiones acuñadas y coloreadas, esta nueva y emocionante moneda conmemorativa comienza a circular a partir del 14 de mayo.

Royal Canadian Mint logo

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un momento histórico para nuestra nación, y esta moneda de 1 dólar canadiense en circulación capta el orgullo y la unidad que conlleva recibir al mundo en nuestras comunidades", afirmó el Honorable François-Philippe Champage, Ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales. "Los canadienses entienden el poder del deporte para unirnos, por lo que este evento está tan bien alineado con nuestra reciente inversión más significativa en 20 años de 755 millones de dólares canadienses en el deporte. Esta moneda es una forma tangible de celebrar un evento mundial que generará oportunidades económicas e inspirará a una nueva generación de canadienses de una manera verdaderamente canadiense".

"La Real Casa de la Moneda de Canadá se enorgullece de los muchos grandes momentos deportivos canadienses que ha capturado en las monedas a lo largo de los años y nos complace celebrar un nuevo hito con una moneda de circulación que conmemora los primeros partidos del torneo masculino de la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Canadá", declaró Simon Kamel, presidente interino y director ejecutivo de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "Nos enorgullece haber creado un recuerdo duradero que los fanáticos canadienses pueden conservar mientras se unen para animar a su equipo durante su primer partido de local en un torneo de la Copa Mundial".

La moneda fue diseñada por el artista canadiense Glen Green, la característica central del reverso tiene la parte superior del mosaico de hojas de arce FIFA26, resaltado en tonos de cuadrados naranjas y rojos en la moneda coloreada, lo que evoca a la comunidad de fanáticos que se unen para animar a sus héroes del fútbol. A su izquierda hay un grabado del emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC, mientras que un balón de fútbol en movimiento aparece a la derecha, debajo del cual figuran grabadas "Toronto" y "Vancouver", ya que son las ciudades anfitrionas canadienses. Estos elementos están enmarcados con las inscripciones "FIFA WORLD CUP 26TM/MC" y "COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM".

El anverso de la moneda presenta la efigie de su majestad el rey Carlos III realizada por el artista canadiense Steven Rosati.

"Hoy, agregamos un nuevo capítulo a nuestra historia nacional, ya que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está oficialmente acuñada en la historia de Canadá", señaló Vittorio Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de Concacaf. "Los canadienses a lo largo de todo el país podrán tener esta moneda tan especial en sus manos. Es un objeto pequeño que tiene una gran historia: representa más que un torneo; representa el papel de Canadá como país anfitrión en el escenario mundial. Y nuestra emoción compartida mientras nos preparamos para recibir todo el mundo este verano".

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, Toronto y Vancouver serán sede de un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC. El equipo nacional masculino de Canadá también se ha clasificado para el torneo, lo que dará a los fanáticos canadienses la primera oportunidad de ver a su equipo nacional jugar en ambas ciudades anfitrionas.

Limitada a una acuñación de tres millones de monedas, incluidas dos millones de versiones en colores, la nueva moneda conmemorativa en circulación de 1 dólar canadiense comenzará a circular el 14 de mayo de 2026. Los canadienses lo encontrarán en su cambio a medida que las sucursales bancarias y las empresas repongan sus inventarios de monedas de 1 dólar canadiense.

Tanto las versiones coloreadas como las sin colorear están disponibles en un conjunto de cinco monedas que incluye tres monedas de 25 centavos de acero niquelado que ilustran los temas: Canadá recibe al resto del mundo, la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFATM/MC y El partido. No hay dos conjuntos iguales, ya que la impresión variable ha producido innumerables permutaciones del esquema de color del envase dentro de la paleta oficial de la FIFA.

Además, están disponibles rollos de envoltura especial de 25 monedas, en formatos estampados y coloreados, al igual que un set de cajas de rollos de envoltura especial con ambos tipos de rollos, así como una versión estampada y coloreada de la moneda de circulación conmemorativa.

A principios de este año, la Casa de la Moneda lanzó una amplia colección de monedas coleccionables de metales preciosos para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC. Puede encontrar más información sobre estos productos numismáticos finamente elaborados, así como datos interesantes sobre la Copa Mundial de la FIFATM/MC en www.mint.ca/soccer.

Las monedas para numismática de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC se pueden pedir comunicándose con la Casa de la Moneda al tel. 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en EE. UU. o en línea en www.mint.ca. Asimismo, están disponibles en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Canadá, así como mediante la red mundial de concesionarios y distribuidores de la Casa de la Moneda, incluidos los establecimientos participantes del Canada Post.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos en lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata.

Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y repercutir positivamente en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

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Las imágenes de la moneda están disponibles aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979602/Royal_Canadian_Mint__RCM__ROYAL_CANADIAN_MINT_CELEBRATES_FIFA_WO.jpg

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)