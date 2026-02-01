A SÉRIE DE MOEDAS DE PRATA COMEMORATIVAS DA HISTÓRIA NEGRA DA CASA DA MOEDA REAL CANADENSE CELEBRA A ARTE E O SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS ADINKRA DA ÁFRICA OCIDENTAL

OTTAWA, ONTÁRIO, 1 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Enquanto o Mês da História Negra é celebrado em todo o país, a Moeda de Prata Fina de 20 dólares da Casa da Moeda Real Canadense de 2026 – Comemorativa da História Negra: Símbolos Adinkra – presta homenagem à rica herança ancestral do povo Akan de Gana. Sua iconografia visual, que expressa valores, provérbios e sabedoria histórica, influenciou fortemente a cultura da África Ocidental e tem significado profundo para muitos canadenses negros. Símbolos que representam respeito, paz e comunidade se unem a ícones canadenses em uma inspiradora moeda de colecionador feita de prata pura 99,99%, disponível a partir de hoje.

"Para a Casa da Moeda Real Canadense, é importante que nossas moedas contribuam para contar uma história mais completa do Canadá, abordando diversos temas que destacam as experiências e o patrimônio cultural de muitas pessoas que chamam o Canadá de lar", declarou Simon Kamel, presidente e CEO interino da Casa da Moeda Real Canadense. "Enquanto a Casa da Moeda continua a apoiar a celebração do Mês da História Negra por meio de moedas de colecionador especialmente concebidas, temos o prazer de celebrar as raízes da África Ocidental de muitos negros canadenses, destacando a arte e a espiritualidade dos símbolos Adinkra."

O lado reverso da moeda, desenhado pelo artista canadense Kwame Delfish, apresenta três anéis concêntricos com temas tradicionais Adinkra, circundando uma folha de bordo central que representa o Canadá. O anel mais interno consiste em um par vertical repetido de dois símbolos Mpatapo , o nó da paz da reconciliação. O segundo anel mostra uma sequência repetida de símbolos Adinkra que representam a divindade da Mãe Terra, a unidade na diversidade e o símbolo Mekyia Wo de respeito e saudação. O anel mais externo é ancorado nos pontos cardeais pela folha de bordo sobre dois símbolos Mpatapo, ecoando a camada mais interna, enquanto cada quadrante exibe símbolos que representam a unidade e as relações humanas. O outro lado da moeda apresenta um design de folhas de bordo e a imagem de Sua Majestade, o Rei Charles III, do artista canadense Steven Rosati.

"Como artista de ascendência caribenha, tenho uma profunda conexão com os símbolos Adinkra e com a sabedoria ancestral que eles trazem da África Ocidental. Cada símbolo representa valores de força, união e propósito que continuam a guiar nossas comunidades hoje", declarou o criador da moeda, Kwame Delfish. "Inicialmente, imaginei este desenho em formato quadrado para homenagear o tecido Adinkra, do qual esses símbolos originam. No entanto, conforme o projeto evoluía, ficou claro que o arranjo circular refletiria a continuidade da cultura, da conexão e da resiliência coletiva."

Restrita a uma tiragem de 5.000 moedas em todo o mundo, a moeda de prata fina de 20 dólares de 2026 — Comemorativa da História Negra: Símbolos Adinkra — tem o preço de venda de 199,95 dólares. Este novo item colecionável pode ser encomendado entrando em contato com a Casa da Moeda pelo número 1-800-267–1871 no Canadá, 1-800-268–6468 nos EUA ou pelo site www.mint.ca. Ela também estará disponível nas boutiques da Casa da Moeda Real do Canadá, em Ottawa e Winnipeg, nos pontos de venda participantes dos Correios do Canadá e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é a corporação responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de metais preciosos líderes de mercado, bem como as prestigiadas honras militares e civis do Canadá. Como uma refinaria estabelecida em Londres e na COMEX Good Delivery, a Casa da Moeda também oferece um espectro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, promover locais de trabalho seguros e inclusivos e gerar um impacto positivo nas comunidades onde opera, a Casa da Moeda integra práticas ambientais, sociais e de governança em todos os aspectos de suas operações.

Para mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no LinkedIn, Facebook e Instagram.

Para mais informações, a imprensa pode entrar em contato com: Royal Canadian Mint, Alex Reeves, Gerente Sênior de Assuntos Públicos, 613-884-6370, [email protected]

