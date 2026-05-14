DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT FEIERT MIT EINER NEUEN 1-DOLLAR-UMLAUFMÜNZE DAS KOMMEN DER FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFT 2026(TM/MC) NACH KANADA

VANCOUVER, BC, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC nach Kanada kommt, teilt die Royal Canadian Mint die Begeisterung von Millionen von Fussballfans, indem sie eine neue 1-Dollar-Umlaufmünze zur Erinnerung an die jüngste Ausgabe des grössten Sportereignisses der Welt ausgibt. Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM/MC sind drei Nationen gemeinsam Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC , die in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgetragen wird. Da die Spiele der kanadischen Nationalmannschaft in Toronto und Vancouver ausgetragen werden und die kanadische Nationalmannschaft in beiden Städten spielt, präsentierten die Münzanstalt und die FIFA heute auf dem Spielfeld des BC Place in Vancouver die 1-Dollar-Gedenkmünze zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC . Diese aufregende neue Gedenkmünze wird in geprägter und kolorierter Ausführung hergestellt und ist ab dem 14. Mai im Umlauf.

Royal Canadian Mint logo

"Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist ein Meilenstein für unser Land, und diese 1-Dollar-Umlaufmünze drückt den Stolz und die Einheit aus, die damit einhergehen, dass wir die Welt in unseren Gemeinden willkommen heißen", sagte François-Philippe Champage, Minister für Finanzen und Staatseinnahmen. "Die Kanadier wissen, wie sehr der Sport uns zusammenbringt. Deshalb passt diese Veranstaltung so gut zu unseren jüngsten Investitionen in Höhe von 755 Millionen Dollar in den Sport - den größten in den letzten 20 Jahren. Diese Münze ist eine greifbare Möglichkeit, ein globales Ereignis zu feiern, das wirtschaftliche Chancen eröffnet und eine neue Generation von Kanadiern auf wahrhaft kanadische Weise inspiriert".

"Die Royal Canadian Mint ist stolz auf die vielen großen kanadischen Sportmomente, die sie im Laufe der Jahre auf Münzen festgehalten hat, und wir freuen uns, mit einer Umlaufmünze zur Erinnerung an die ersten Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Kanada einen neuen Meilenstein zu feiern", sagte Simon Kamel, Interimspräsident und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, ein bleibendes Andenken geschaffen zu haben, das die kanadischen Fans festhalten können, während sie ihre Mannschaft bei ihrem allerersten Auftritt bei einer Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land anfeuern.

Die von dem kanadischen Künstler Glen Green gestaltete Rückseite zeigt als zentrales Merkmal den oberen Teil des Ahornblattmosaiks der FIFA26 CAN, das in orangefarbenen und roten Quadraten auf der kolorierten Münze hervorgehoben ist und an die Gemeinschaft der Fans erinnert, die zusammenkommen, um ihre Fußballhelden anzufeuern. Auf der linken Seite ist das offizielle Emblem der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC eingraviert, während auf der rechten Seite ein sich bewegender Fussball zu sehen ist, unter dem "Toronto" und "Vancouver" als die kanadischen Austragungsorte eingraviert sind. Diese Elemente werden von den Aufschriften "FIFA WORLD CUP 26TM/MC" und "COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM" eingerahmt.

Die Vorderseite der Münze zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Karls III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati.

"Heute fügen wir unserer nationalen Geschichte ein neues Kapitel hinzu, indem die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 offiziell in die kanadische Geschichte eingeht", sagte Vittorio Montagliani, FIFA-Vizepräsident und Concacaf-Präsident. "Kanadier von Küste zu Küste werden diese ganz besondere Münze in den Händen halten können. Es ist ein kleiner Gegenstand, der eine große Geschichte erzählt - er steht für mehr als nur ein Turnier; er repräsentiert Kanadas Rolle als Gastgeberland auf der Weltbühne. Und unsere gemeinsame Aufregung, während wir uns darauf vorbereiten, diesen Sommer die Welt zu begrüßen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 werden in Toronto und Vancouver insgesamt 13 Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC ausgetragen. Die kanadische Herren-Nationalmannschaft hat sich ebenfalls für das Turnier qualifiziert, so dass die kanadischen Fans zum ersten Mal die Chance haben, ihre Nationalmannschaft in beiden Austragungsstädten spielen zu sehen.

Die neue 1-Dollar-Gedenkmünze ist auf eine Auflage von drei Millionen Münzen - davon zwei Millionen kolorierte Versionen - begrenzt und wird am 14. Mai 2026 in Umlauf gebracht. Die Kanadier werden sie in ihrem Wechselgeld finden, wenn Bankfilialen und Geschäfte ihre Bestände an 1-Dollar-Münzen auffüllen.

Sowohl die farbige als auch die ungefärbte Version sind in einem Fünf-Münzen-Set erhältlich, das drei 25-Cent-Münzen aus vernickeltem Stahl mit den Motiven "Kanada heißt die Welt willkommen", "Das offizielle Maskottchen der FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM/MC " und "Das Spiel" umfasst. Kein Set gleicht dem anderen, denn dank des variablen Drucks gibt es unzählige Farbkombinationen innerhalb der offiziellen FIFA-Farbpalette für die Verpackungen.

Spezielle Wickelrollen mit 25 Münzen - in geprägtem und koloriertem Format - sind ebenfalls erhältlich, ebenso wie ein spezielles Wickelrollenset, das beide Rollentypen sowie eine geprägte und kolorierte Version der Gedenkmünze für den Umlauf enthält.

Anfang des Jahres brachte die Münze eine umfangreiche Kollektion von Edelmetall-Sammlermünzen zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC auf den Markt. Weitere Informationen über diese fein gearbeiteten numismatischen Produkte sowie interessante Fakten über die FIFA Fussball-WeltmeisterschaftTM/MC finden Sie unter www.mint.ca/soccer.

Die numismatischen Münzen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM/MC können bei der Münzanstalt unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online unter www.mint.ca bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint sowie über das weltweite Händler- und Vertriebsnetz der Münze, einschließlich der teilnehmenden Verkaufsstellen der Canada Post, erhältlich.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Organisation, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch an den London und COMEX-Metallbörden als sog. Good Delivery Refiner tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Raffinationsleistungen ihrer Art.

Als Organisation, die den bestmöglichen Umweltschutz anstrebt, sichere und inklusive Arbeitsplätze fördert und sich positiv auf die Gemeinden auswirken möchte, in denen sie tätig ist, bindet die Mint die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance in jeden Bereich ihrer Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münze auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Münzbilder finden Sie unter hier.

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