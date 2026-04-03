A CASA DA MOEDA REAL CANADENSE LANÇA NOVA MOEDA DE COLECIONADOR DE PRATA PARA CELEBRAR O ARTEMIS II, PRIMEIRO VOO DE UM ASTRONAUTA CANADENSE AO REDOR DA LUA

OTTAWA, ONTARIO, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda Real Canadense tem o orgulho de lançar a moeda de prata fina de 20 dólares de 2026 – Missão Lunar, já que a Artemis II marca o retorno histórico das missões tripuladas à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972. Esta moeda colorida de prata com 99,99% de pureza, cujo desenho ganha vida com a tecnologia de luz negra, também celebra a primeira missão lunar do Canadá, na qual o astronauta Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense (CSA), se torna o primeiro canadense a orbitar a Lua.

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Desenhada pela artista canadense Pandora Young, a parte traseira da moeda ilustra o papel do Canadá na missão internacional Artemis II, liderada pela NASA, por meio da representação de um astronauta da CSA vestindo um traje espacial completo do Sistema de Sobrevivência da Tripulação Orion (OCSS), tendo como pano de fundo uma gravura ampliada da Lua. A cor seletiva dá vida ao traje espacial OCSS laranja com detalhes em azul do astronauta, com um emblema da Força Aérea Real Canadense exibido acima de um emblema da CSA no centro do painel do peito. A bandeira canadense também é visível no ombro esquerdo. Quando vista sob luz negra, a Lua brilha, enquanto a icônica vista do planeta Terra a partir da Lua se reflete na viseira do astronauta. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade o Rei Carlos III, do artista canadense Steven Rosati.

Como especialista em missões, o Coronel Hansen passará 10 dias a bordo da cápsula Orion da NASA com o comandante Reid Wiseman, o piloto Victor Glover e a especialista em missões Christina Koch. Ao testar todos os sistemas da espaçonave Orion, pela primeira vez com humanos a bordo, e fazer um sobrevôo na Lua, sua missão preparará o terreno para uma nova era de exploração da superfície lunar.

Artemis II é o primeiro voo do coronel Hansen ao espaço. Com essa viagem inaugural, o Canadá passa a ser o único país, além dos Estados Unidos, a ter chegado ao espaço sideral.

Com uma tiragem limitada a 7.500 moedas em todo o mundo, a moeda de prata fina de 20 dólares de 2026 – Missão Lunar está atualmente à venda por 279,95 dólares. Este novo item colecionável pode ser encomendado entrando em contato com a Casa da Moeda em 1-800-267‑1871 no Canadá, 1-800-268‑6468 nos EUA ou em www.mint.ca. Ela também estará disponível nas boutiques da Casa da Moeda Real do Canadá, em Ottawa e Winnipeg, nos pontos de venda participantes dos Correios do Canadá e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda.

As imagens desta moeda estão disponíveis aqui.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense é a corporação responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, produzindo moedas de colecionador premiadas, produtos de metais preciosos líderes de mercado, bem como as prestigiadas honras militares e civis do Canadá. Como uma refinaria estabelecida em Londres e na COMEX Good Delivery, a Casa da Moeda também oferece um espectro completo dos melhores serviços de refino de ouro e prata da categoria. Como uma organização que se esforça para cuidar melhor do meio ambiente, promover locais de trabalho seguros e inclusivos e gerar um impacto positivo nas comunidades onde opera, a Casa da Moeda integra práticas ambientais, sociais e de governança em todos os aspectos de suas operações.

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FONTE Royal Canadian Mint (RCM)