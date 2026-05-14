La Real Casa de la Moneda de Canadá celebra la llegada de la Copa Mundial de la FIFA con una nueva moneda

- La Real Casa de la Moneda de Canadá celebra la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026(TM/MC) a Canadá con una nueva moneda de circulación de 1 dólar

VANCOUVER, BC, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC a Canadá, la Real Casa de la Moneda de Canadá comparte la emoción de millones de aficionados al fútbol con la emisión de una nueva moneda de circulación de 1 dólar canadiense que conmemora la última edición del mayor evento deportivo del mundo. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA TM/MC, tres naciones coorganizan la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos. Dado que los partidos de Canadá se disputarán en Toronto y Vancouver, y la Selección Nacional Masculina de Canadá jugará en ambas sedes, la Casa de la Moneda y los representantes de la FIFA se reunieron hoy en el BC Place de Vancouver para presentar la moneda conmemorativa de circulación de 1 dólar canadiense de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC. Producida en versiones acuñadas y coloreadas, esta nueva y emocionante moneda conmemorativa comenzará a circular a partir del 14 de mayo.

Royal Canadian Mint logo

«La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un momento histórico para nuestra nación, y esta moneda de circulación de un dólar captura el orgullo y la unidad que conlleva dar la bienvenida al mundo a nuestras comunidades», declaró el Honorable François-Philippe Champage, ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales. «Los canadienses comprenden el poder del deporte para unirnos, por lo que este evento se alinea perfectamente con nuestra reciente inversión de 755 millones de dólares en el deporte, la más significativa en 20 años. Esta moneda es una forma tangible de celebrar un evento global que impulsará las oportunidades económicas e inspirará a una nueva generación de canadienses de una manera auténticamente canadiense».

«La Real Casa de la Moneda de Canadá se enorgullece de los numerosos e importantes momentos deportivos canadienses que ha plasmado en monedas a lo largo de los años, y nos complace celebrar un nuevo hito con una moneda de circulación que conmemora los primeros partidos del torneo masculino de la Copa Mundial de la FIFA que se jugaron en Canadá», declaró Simon Kamel, presidente y consejero delegado interino de la Real Casa de la Moneda de Canadá. «Nos enorgullece haber creado un recuerdo perdurable que los aficionados canadienses podrán conservar mientras se unen para animar a su equipo durante su primera participación en casa en un torneo de la Copa Mundial».

Diseñada por el artista canadiense Glen Green, la pieza central del reverso consiste en la parte superior del mosaico de la hoja de arce de la FIFA 26 CAN, resaltada con cuadrados en tonos naranjas y rojos sobre la moneda coloreada, evocando a la comunidad de aficionados que se reúne para animar a sus héroes del fútbol. A su izquierda se encuentra un grabado del emblema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC, mientras que a la derecha aparece un balón de fútbol en movimiento, debajo del cual están grabadas "Toronto" y "Vancouver" como las ciudades sede canadienses. Estos elementos están enmarcados con las inscripciones "FIFA WORLD CUP 26 TM/MC" y "COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26 TM/MC".

El anverso de la moneda presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati.

«Hoy añadimos un nuevo capítulo a nuestra historia nacional, ya que la Copa Mundial de la FIFA 2026 queda oficialmente grabada en la historia de Canadá», declaró Vittorio Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf. «Los canadienses de costa a costa podrán tener en sus manos esta moneda tan especial. Es un objeto pequeño que encierra una gran historia: representa más que un torneo; representa el papel de Canadá como país anfitrión en el escenario mundial. Y nuestra ilusión compartida mientras nos preparamos para recibir al mundo este verano».

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, Toronto y Vancouver albergarán un total de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM/MC. La selección masculina de Canadá también se ha clasificado para el torneo, lo que brinda a los aficionados canadienses la primera oportunidad de ver a su selección nacional jugar en ambas ciudades sede.

Con una tirada limitada a tres millones de monedas —incluidas dos millones de versiones a color—, la nueva moneda conmemorativa de 1 dólar comenzará a circular el 14 de mayo de 2026. Los canadienses la encontrarán en su cambio a medida que las sucursales bancarias y los comercios repongan sus existencias de monedas de 1 dólar.

Tanto la versión a color como la sin color están disponibles en un estuche de cinco monedas que incluye tres monedas de acero niquelado de 25 centavos con los temas «Canadá da la bienvenida al mundo», la mascota oficial de la Copa Mundial de la FIFA™/MC y «El partido». No hay dos estuches iguales, ya que la impresión variable ha generado innumerables combinaciones de colores dentro de la paleta oficial de la FIFA.

También están disponibles rollos especiales de 25 monedas, tanto en formato acuñado como coloreado, así como un estuche especial que incluye ambos tipos de rollos, además de una versión acuñada y coloreada de la moneda conmemorativa de circulación.

A principios de este año, la Casa de la Moneda lanzó una extensa colección de monedas de colección de metales preciosos para conmemorar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC. Para obtener más información sobre estos productos numismáticos de exquisita elaboración, así como datos interesantes sobre la Copa Mundial de la FIFATM/MC, visite www.mint.ca/soccer.

Las monedas numismáticas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM/MC se pueden solicitar llamando a la Casa de la Moneda al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en línea en www.mint.ca. También están disponibles en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Canadá, así como a través de su red global de distribuidores, incluyendo las oficinas de Canada Post participantes.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación estatal responsable de la acuñación y distribución de las monedas de curso legal del país. Es una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos de metales preciosos líderes en el mercado, así como las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería reconocida en Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de servicios de refinación de oro y plata de la más alta calidad.

Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e inclusivos y tener un impacto positivo en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Para obtener más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Las imágenes de la moneda están disponibles aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979602/Royal_Canadian_Mint__RCM__ROYAL_CANADIAN_MINT_CELEBRATES_FIFA_WO.jpg