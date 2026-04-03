LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ LANZA UNA NUEVA MONEDA DE PLATA DE COLECCIÓN PARA CELEBRAR EL ARTEMIS II, EL PRIMER VUELO DE UN ASTRONAUTA CANADIENSE ALREDEDOR DE LA LUNA

OTTAWA, ONTARIO, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá ha lanzado con orgullo la moneda de 20 dólares de plata pura de 2026 – Misión a la Luna, cuando el Artemis II marca el histórico regreso de las misiones tripuladas a la Luna luego de que el programa Apolo finalizara en 1972. Esta colorida moneda de plata pura al 99,99 %, cuyo diseño cobra vida con tecnología de luz negra, también celebra la misión lunar inaugural de Canadá, en la que el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen se convierte en el primer canadiense en volar alrededor de la Luna.

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Diseñada por la artista canadiense Pandora Young, el reverso de la moneda ilustra el papel de Canadá en la misión internacional Artemis II dirigida por la NASA al representar un astronauta de la CSA en un traje espacial completo del Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orión (OCSS), con un grabado ampliado de la Luna de fondo. Los colores seleccionados dan vida al traje espacial OCSS del astronauta de color naranja con ribetes azules, que muestra una insignia de la Real Fuerza Aérea Canadiense sobre un parche de la CSA en el centro del panel del pecho. También se puede ver la bandera canadiense en el hombro izquierdo. Cuando se ve bajo luz negra, la Luna brilla, mientras que la vista icónica del planeta Tierra desde la Luna se refleja en la visera del astronauta. El anverso presenta la efigie de su majestad el rey Carlos III realizada por el artista canadiense Steven Rosati.

Como especialista de misión, el coronel Hansen pasará 10 días a bordo de la cápsula de tripulación Orion de la NASA con el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch. Al probar todos los sistemas de la nave espacial Orion, por primera vez con humanos a bordo, y hacer un sobrevuelo de la Luna, su misión preparará el escenario para una nueva era de exploración de la superficie lunar.

El Artemis II es el primer vuelo del coronel Hansen al espacio. En virtud de su viaje inaugural, Canadá también se convierte en el único país que no sea Estados Unidos que ha viajado en el espacio profundo.

Con una acuñación limitada de 7.500 monedas en todo el mundo, la moneda de 20 dólares de plata pura de 2026 – Misión a la Luna se vende actualmente por 279,95 dólares. Este nuevo objeto de colección se puede pedir comunicándose con la Casa de la Moneda a través del 1-800-267‑1871 en Canadá, el 1-800-268‑6468 en EE. UU. o en www.mint.ca. También estará disponible en tiendas de la Real Casa de la Moneda de Ottawa y Winnipeg, en los puntos de venta de Canada Post participantes y mediante la red mundial de concesionarios y distribuidores de la Casa de la Moneda.

Las imágenes de esta moneda están disponibles aquí.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos en lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y repercutir positivamente en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

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FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)