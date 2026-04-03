دار سك العملة الملكية الكندية تُطلق عملة فضية جديدة لهواة الجمع احتفاءً بمهمة أرتميس 2، أول رحلة لرائد فضاء كندي حول القمر

أوتاوا، أونتاريو، 3 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت دار سك العملة الملكية الكندية بفخر عملة 2026 الفضية الخالصة من فئة 20 دولارًا – مهمة القمر (2026 $20 Fine Silver Coin – Moon Mission)، بالتزامن مع مهمة أرتميس 2 (Artemis II)، التي تمثل العودة التاريخية للمهام المأهولة إلى القمر منذ نهاية برنامج أبولو عام 1972. كما تحتفي هذه العملة الملونة، المصنوعة من فضة نقية بنسبة 99.99%، بأول مهمة قمرية لكندا، ويتجلى تصميمها بفضل تقنية الضوء الأسود. وخلال هذه المهمة، سيصبح رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الكندية (CSA)، جيريمي هانسن، أول كندي يحلّق حول القمر.

يُصوّر الوجه الخلفي للعملة، الذي صممته الفنانة الكندية Pandora Young، دور كندا في مهمة أرتميس 2 الدولية التي تقودها ناسا (NASA)، من خلال صورة رائد فضاء من وكالة الفضاء الكندية يرتدي بدلة أوريون لبقاء الطاقم (OCSS) كاملة، أمام نقش مكبَّر للقمر. ويُبرز التلوين الانتقائي تفاصيل بدلة OCSS البرتقالية ذات الحواف الزرقاء، فيما تظهر شارة سلاح الجو الملكي الكندي فوق رقعة وكالة الفضاء الكندية في وسط لوحة الصدر. كما يظهر العلم الكندي على الكتف الأيسر. وعند عرض العملة تحت الضوء الأسود، يتوهج القمر، بينما ينعكس المشهد الأيقوني لكوكب الأرض كما يُرى من القمر على حاجب خوذة رائد الفضاء. أما الوجه الأمامي، فيحمل صورة جلالة الملك تشارلز الثالث من تصميم الفنان الكندي Steven Rosati.

بصفته اختصاصي المهمة، سيقضي العقيد هانسن 10 أيام على متن كبسولة أوريون للطاقم التابعة لناسا، برفقة القائد Reid Wiseman، والطيار Victor Glover، واختصاصية المهمة Christina Koch. وستُمهد هذه المهمة لحقبة جديدة من استكشاف سطح القمر، من خلال اختبار جميع أنظمة مركبة أوريون الفضائية للمرة الأولى بوجود طاقم بشري على متنها، والتحليق حول القمر.

تُعد مهمة أرتميس 2 أول رحلة للعقيد هانسن إلى الفضاء. وبهذه الرحلة الأولى، تصبح كندا الدولة الوحيدة، بخلاف الولايات المتحدة، التي سافرت إلى الفضاء العميق.

يقتصر عدد القطع المسكوكة من عملة 2026 الفضية الخالصة من فئة 20 دولارًا – مهمة القمر على 7,500 قطعة حول العالم، ويبلغ سعرها حاليًا 279.95 دولارًا. ويمكن طلب هذه القطعة الجديدة لهواة الجمع عبر الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، أو 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو عبر موقعها الإلكتروني .www.mint.ca كما ستكون متاحة في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي منافذ بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السك العالمية من التجار والموزعين.

نبذة عن "دار سك العملة الملكية الكندية"

دار سك العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتُعد دار سك العملة واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، إذ تنتج عملات لهواة الجمع حائزة على جوائز، ومنتجات السبائك الرائدة في السوق، فضلًا عن الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وبوصفها مصفاة معتمدة وفق معيار Good Delivery في لندن وCOMEX، تقدم دار سك العملة أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. كما تدمج دار سك العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع جوانب عملياتها، انطلاقًا من حرصها على البيئة، وتوفير بيئات عمل آمنة وشاملة، وإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.



