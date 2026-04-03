- La Real Casa de la Moneda de Canadá lanza una moneda de plata de colección para celebrar Artemis II, el primer vuelo de un astronauta canadiense alrededor de la Luna

OTTAWA, ON, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá se enorgullece en presentar la moneda de plata fina de 20 dólares de 2026, conmemorativa de la Misión Lunar, ya que Artemis II marca el histórico regreso de las misiones tripuladas a la Luna desde el fin del programa Apolo en 1972. Esta colorida moneda de plata pura al 99,99%, cuyo diseño cobra vida con tecnología de luz negra, también celebra la misión lunar inaugural de Canadá, en la que el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, se convirtió en el primer canadiense en orbitar la Luna.

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Diseñada por la artista canadiense Pandora Young, el reverso de la moneda ilustra el papel de Canadá en la misión internacional Artemis II, liderada por la NASA, mediante la representación de un astronauta de la CSA con un traje espacial completo del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS), con un grabado ampliado de la Luna de fondo. El color selectivo da vida al traje espacial OCSS naranja con ribetes azules del astronauta, con una insignia de la Real Fuerza Aérea Canadiense sobre un parche de la CSA en el centro del panel del pecho. La bandera canadiense también es visible en el hombro izquierdo. Bajo luz ultravioleta, la Luna brilla, mientras que la icónica vista del planeta Tierra desde la Luna se refleja en la visera del astronauta. El anverso presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati.

Como especialista de misión, el coronel Hansen pasará 10 días a bordo de la cápsula tripulada Orion de la NASA junto al comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch. Al probar todos los sistemas de la nave espacial Orion, por primera vez con tripulación humana a bordo, y realizar un sobrevuelo de la Luna, su misión sentará las bases para una nueva era de exploración de la superficie lunar.

Artemis II es el primer vuelo espacial del coronel Hansen. Gracias a su viaje inaugural, Canadá se convierte en el único país, además de Estados Unidos, que ha viajado al espacio profundo.

Con una tirada limitada a 7.500 monedas en todo el mundo, la moneda de plata fina de 20 dólares canadienses de 2026, conmemorativa de la Misión Lunar, tiene un precio de venta al público de 279,95 dólares canadienses. Esta nueva pieza de colección puede adquirirse llamando a la Casa de la Moneda al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en Estados Unidos o a través de www.mint.ca. También estará disponible en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Canadá en Ottawa y Winnipeg, en las oficinas de correos participantes de Canada Post y a través de la red global de distribuidores de la Casa de la Moneda.

Aquí puede encontrar imágenes de esta moneda.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación estatal responsable de la acuñación y distribución de las monedas de circulación de Canadá. Es una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos de metales preciosos líderes en el mercado, así como las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería reconocida en Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de servicios de refinación de oro y plata de primera clase. Como organización que se esfuerza por cuidar el medio ambiente, fomentar entornos laborales seguros e inclusivos y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

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