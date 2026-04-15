Cashco、3B Controlsを買収し、化学、石油化学、バイオガスなど高付加価値産業向けのタンク安全・貯蔵製品群を拡充

カンザス州エルズワースおよび英国ウィドネス, 2026年4月15日 /PRNewswire/ -- レギュレーター、コントロールバルブ、タンク安全機器、貯蔵設備などの高度に設計された圧力管理ソリューションを提供する企業であり、また May River Capital のポートフォリオ企業でもある Cashco は本日、英国に拠点を置き貯蔵タンク向けの特殊ソリューションを製造している3B Controlsを買収したと発表しました。この買収により、Cashcoは圧力/真空リリーフ、フレームアレスタ関連製品、ガスブランケティングにわたる製品群を強化するとともに、英国に生産・サービスの中核拠点を加えることで、世界市場へのサービス提供力を高めます。

3B Controlsは、圧力・真空リリーフバルブ、ブリーザーバルブ、緊急リリーフ製品、バイオガス機器に加え、関連する点検サービス、スペアパーツ、アフターサービスを含む高度に設計された製品ポートフォリオを展開しています。化学、石油化学、バイオガスなどの分野では、製品・サービスの品質、コンサルティング型の対応、用途に関する専門知識が評価され、3B Controlsは顧客の信頼を得ています。3B Controlsは、エンドユーザーへの直接販売に加え、付加価値販売パートナー、販売代理店、エンジニアリング会社、調達会社、建設会社を通じて、多様な用途にわたる多国籍顧客にサービスを提供しています。

Cashcoによる3B Controlsの買収により、相互補完的な能力が結集され、統合後の組織は、より幅広い製品群と関連する技術サポートを通じて、顧客により良いサービスを提供できるようになります。

Cashco社長のClint Rogersは、次のように述べています。「3B Controlsは、高品質な製品、技術的な対応力、そして厳しい環境にある顧客に対する実践的なサポートで高く評価されています。3B ControlsをCashcoに加えることで、製品ラインの広がり、専門知識の追加、地理的展開の拡大を通じて、顧客へのサービス提供力を強化できます。」

Rogersはさらに、次のように述べています。「当社の統合後の製品ラインは業界でも屈指の広さとなり、アルミニウム、炭素鋼、ステンレス鋼から、Hastelloy、FRP、ポリプロピレン、PVDF、特殊コーティングシステムまで、幅広い材料に対応します。私たちは、この材料面での多様性を、重錘式、スプリング式、パイロット作動式ベントを含む広範な技術ポートフォリオと、スチームジャケットや内蔵リミットスイッチなどの高度なオプションと組み合わせます。3Bは、EMEA市場における当社の展開を自然に広げる存在です。3B Controlsの英国拠点からCashco製品を直接出荷することで、現地サービス提供力とリードタイムを大幅に強化できます。」

3B Controlsのマネージングディレクターを務めるPhilip Horneは、「Cashcoと手を組むことで、当社のお客様は、これまでどおり高水準のサービスと技術サポートを受け続けながら、統合後組織の規模のメリットも享受できます」と述べています。

Horneはさらに、「この提携は、3Bの地域密着型の製造・流通体制を活用するものであり、フレームアレスタやブランケティングバルブなどのタンク安全機器に加え、背圧レギュレーター、減圧レギュレーター、コントロールバルブを含む幅広いCashcoの特殊圧力管理機器を、英国、欧州、およびその他の地域のお客様に直接提供できるようにします」とコメントしました。

May River Capitalのプリンシパルを務めるPhil Ramsbottomは、次のように述べました。「May River Capitalは、今回の戦略的買収を通じてCashcoのグローバル展開を支援できることを誇りに思います。Cashcoと3B Controlsのパートナーシップは、高く評価されている特殊流量制御機器メーカーと手を組み、当社の運営面の知見を活用して成長を加速させる新たな機会となります。3B Controlsの買収により、多様な業界の重要顧客にサービスを提供する、ニッチな圧力・タンク管理サプライヤー群における当社のポートフォリオが拡大します。当社は今後も、成長志向のパートナーシップ、 確立された戦略的プレイブック、そして顧客、サプライヤー、専門家、オペレーターの強固なネットワークへのアクセスの恩恵を受け得る中堅企業を探し続けていきます。」

Cashcoについて

Cashcoは、幅広い産業用制御製品の設計、製造、サービスを手掛ける老舗企業です。製品には、レギュレーター、コントロールバルブ、コントローラー、圧力/真空リリーフベント、火炎/爆轟防止装置などがあります。Cashcoは、世界各地に広がるオフィスと代理店のネットワークを通じて、産業ガス、化学品、ターミナル貯蔵、エレクトロニクス、食品・医薬品などの業界のお客様にサービスを提供しています。詳しくは www.cashco.com をご覧ください。

May River Capitalについて

May River Capitalは、シカゴを拠点とするプライベート・エクイティ・ファームであり、中堅以下の産業成長企業との提携に特化しています。May Riverは、先端製造業、高度設計製品および計装、専門産業サービス、付加価値型産業流通サービスなどの分野で高い業績を上げている企業に投資しています。詳しくは www.mayrivercapital.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2256500/5911305/May_River_Capital_LLC_Logo_v2.jpg

SOURCE May River Capital, LLC