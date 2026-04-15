Cashco acquiert 3B Controls afin d'élargir sa gamme de produits de sécurité et de stockage des réservoirs pour les applications chimiques, pétrochimiques, de biogaz et autres applications industrielles de grande valeur.

ELLSWORTH, Kan. et WIDNES, Angleterre, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cashco , fournisseur de solutions de gestion de la pression de haute technicité telles que des régulateurs, des vannes de contrôle et des équipements de sécurité et de stockage des réservoirs, et société de portefeuille de May River Capital, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 3B Controls, un fabricant de solutions spécialisées pour les réservoirs de stockage basé au Royaume-Uni. L'acquisition renforce la gamme de produits de Cashco dans les domaines de la réduction de la pression et du vide, de l'arrêt des flammes et de la couverture des gaz, et ajoute un centre de production et de service d'excellence au Royaume-Uni afin de mieux servir les marchés mondiaux.

3B Controls dispose d'un portefeuille de soupapes de sûreté à pression et à vide, de reniflards, de produits de secours, d'équipements de biogaz, ainsi que des services d'inspection, de pièces détachées et d'après-vente correspondants. Les clients s'adressent à 3B Controls pour la qualité de ses produits et services, son approche consultative et son expertise en matière d'applications dans des secteurs tels que la chimie, la pétrochimie et le biogaz. 3B Controls sert des clients multinationaux dans toute une série d'applications, en vendant aux utilisateurs finaux directement et par l'intermédiaire de représentants à valeur ajoutée, de distributeurs et d'entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

L'acquisition de 3B Controls par Cashco réunit des capacités complémentaires et permettra à l'organisation combinée de mieux servir les clients avec une gamme de produits étendue et le support technique associé.

« 3B Controls jouit d'une excellente réputation pour la qualité de ses produits, sa réactivité technique et l'assistance pratique qu'elle apporte à ses clients dans des environnements exigeants. En intégrant 3B Controls à l'organisation Cashco, nous renforçons notre capacité à servir nos clients grâce à une couverture de produits plus large, une expertise accrue et une portée géographique élargie », a déclaré Clint Rogers, président de Cashco.

« Notre gamme de produits combinés sera l'une des plus vastes de l'industrie, avec des matériaux allant de l'aluminium, de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable à l'Hastelloy, au FRP, au polypropylène, au PVDF et aux systèmes de revêtement spécialisés. Nous associons cette polyvalence des matériaux à une vaste gamme de technologies - notamment les évents à poids, à ressort et pilotés - et à des options avancées telles que les chemises de vapeur et les interrupteurs de fin de course intégrés. 3B étend naturellement notre portée sur le marché EMEA. En expédiant les produits Cashco directement depuis les installations de 3B Controls au Royaume-Uni, nous améliorerons considérablement nos capacités de service et nos délais de livraison au niveau local », a déclaré M. Rogers.

« En joignant nos forces à celles de Cashco, nos clients continueront à bénéficier du service de haut niveau et de l'assistance technique sur lesquels ils comptent, tout en profitant de l'envergure accrue de l'organisation combinée », a déclaré Phillip Horne, directeur général de 3B Controls.

« Ce partenariat tire parti de la fabrication et de la distribution locales de 3B et nous permet de fournir directement à nos clients du Royaume-Uni, d'Europe et d'ailleurs l'ensemble des solutions Cashco, c'est-à-dire les équipements de sécurité des réservoirs tels que les arrête-flammes, les vannes de couverture, mais aussi divers équipements spécialisés de gestion de la pression, notamment les régulateurs de contre-pression, les régulateurs de réduction de la pression et les vannes de contrôle », a ajouté M. Horne.

« May River Capital est fière de soutenir l'expansion mondiale de Cashco par le biais de cette acquisition stratégique », a déclaré Phil Ramsbottom, directeur de May River Capital. « Le partenariat de Cashco avec 3B Controls représente une nouvelle occasion d'unir nos forces à celles d'un fabricant réputé d'équipements spécialisés de contrôle des flux et d'appliquer notre boîte à outils opérationnelle pour accélérer la croissance. L'acquisition de 3B Controls élargit notre portefeuille de fournisseurs spécialisés dans la gestion de la pression et des réservoirs, au service de clients importants dans des secteurs diversifiés. Nous continuons à rechercher des entreprises du marché intermédiaire qui pourraient bénéficier d'un partenaire orienté vers la croissance, disposant d'un carnet de commandes stratégique établi et ayant accès à de vastes réseaux de clients, de fournisseurs, d'experts et d'opérateurs », a ajouté M. Ramsbottom.

À propos de Cashco

Cashco est un concepteur, fabricant et réparateur bien établi d'une large gamme de produits de contrôle industriel. Les produits comprennent des régulateurs, des vannes de contrôle, des contrôleurs, des évents de décharge de pression/dépression et des dispositifs antidéflagrants et anti-flamme. Cashco offre ses services à des clients dans des secteurs tels que les gaz industriels, les produits chimiques, le stockage terminal, l'électronique, l'alimentation et les produits pharmaceutiques, grâce à un réseau mondial de bureaux et de représentants. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cashco.com .

À propos de May River Capital

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre exclusivement sur le partenariat avec des entreprises industrielles de croissance du marché intermédiaire inférieur. May River investit dans des entreprises très performantes dans des secteurs tels que la fabrication de pointe, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.mayrivercapital.com .

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