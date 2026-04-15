Cashco adquiere 3B Controls para ampliar su cartera de seguridad y almacenamiento de tanques para productos químicos, petroquímicos, biogás y otras aplicaciones industriales de alto valor

ELLSWORTH, Kansas y WIDNES, Inglaterra, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cashco, un proveedor de soluciones de gestión de presión de alta ingeniería como reguladores, válvulas de control y equipos de seguridad y almacenamiento de tanques, y una empresa de cartera de May River Capital, anunció hoy la adquisición de 3B Controls, un fabricante de soluciones especializadas para tanques de almacenamiento con sede en el Reino Unido. La adquisición fortalece la amplitud de los productos de Cashco en alivio de presión/vacío, detención de llamas y cobertura de gas, y agrega un centro de producción y excelencia de servicio en el Reino Unido para servir mejor a los mercados globales.

3B Controls mantiene una cartera de alta ingeniería de válvulas de alivio de presión y vacío, válvulas de respiración, productos de alivio de emergencia, equipos de biogás e inspección relacionada, repuestos y servicios posventa. Los clientes recurren a 3B Controls por su calidad de productos y servicios, su enfoque consultivo y su experiencia en aplicaciones en sectores como el químico, el petroquímico y el biogás. 3B Controls presta servicios a clientes multinacionales en una amplia gama de aplicaciones, vendiendo a los usuarios finales directamente y a través de representantes de valor agregado, distribuidores y empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción.

La adquisición de 3B Controls por parte de Cashco reúne capacidades complementarias y permitirá a la organización combinada servir mejor a los clientes con un amplio conjunto de productos y soporte técnico asociado.

"3B Controls tiene una excelente reputación por sus productos de calidad, capacidad de respuesta técnica y soporte práctico para clientes con entornos exigentes. Al incorporar 3B Controls a la organización de Cashco, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender a los clientes a través de una cobertura de productos más amplia, una mayor experiencia y un mayor alcance geográfico ", dijo Clint Rogers, presidente de Cashco.

"Nuestra línea de productos combinada será una de las más amplias de la industria, con materiales que van desde aluminio, acero al carbono y acero inoxidable hasta Hastelloy, FRP, polipropileno, PVDF y sistemas de recubrimiento especiales. Estamos combinando esta versatilidad de materiales con una amplia cartera de tecnología, que incluye respiraderos de peso, de resorte y accionados por piloto, y opciones avanzadas como camisas de vapor e interruptores de límite integrados. 3B extiende naturalmente nuestro alcance en el mercado de EMEA. Al enviar productos Cashco directamente desde las instalaciones de 3B Controls en el Reino Unido, mejoraremos significativamente nuestras capacidades de servicio local y los plazos de entrega ", dijo Rogers.

"Al unir fuerzas con Cashco, nuestros clientes continuarán recibiendo el servicio y el soporte técnico de alto nivel en los que confían, al tiempo que se beneficiarán de la escala ampliada de la organización combinada", dijo Phillip Horne, director general de 3B Controls.

"Esta asociación aprovecha la fabricación y distribución localizadas de 3B y nos permite proporcionar el conjunto más amplio de equipos de seguridad de tanques de soluciones de Cashco, como supresores de llamas, válvulas de cobertura, pero también varios equipos especializados de gestión de presión, incluidos reguladores de contrapresión, reguladores de reducción de presión y válvulas de control, directamente a nuestros clientes de Reino Unido, Europa y otros lugares", añadió Horne.

"May River Capital se enorgullece de apoyar la expansión global de Cashco a través de esta adquisición estratégica", dijo Phil Ramsbottom, director de May River Capital. "La asociación de Cashco con 3B Controls presenta otra oportunidad para unir fuerzas con un fabricante bien considerado de equipos especializados de control de flujo y aplicar nuestro conjunto de herramientas operativas para acelerar el crecimiento. La adquisición de 3B Controls amplía nuestra cartera de proveedores de gestión de tanques y presión de nicho que atienden a clientes críticos en industrias diversificadas. Continuamos buscando empresas del mercado medio que puedan beneficiarse de un socio orientado al crecimiento con un libro de estrategias establecido y acceso a redes profundas de clientes, proveedores, expertos y operadores ", agregó Ramsbottom.

Acerca de Cashco

Cashco es un diseñador, fabricante y proveedor de servicios bien establecido de una amplia línea de productos de control industrial. Los productos incluyen reguladores, válvulas de control, controladores, respiraderos de alivio de presión/vacío y supresores de llama y detonación. Cashco presta servicios a clientes en industrias que incluyen gas industrial, productos químicos, almacenamiento de terminales, electrónica y alimentos y productos farmacéuticos, a través de una red mundial de oficinas y representantes. Para más información, visite www.cashco.com.

Acerca de May River Capital

May River Capital es una empresa de capital privado con sede en Chicago centrada exclusivamente en asociarse con empresas de crecimiento industrial de mercado medio bajo. May River invierte en empresas de alto rendimiento en sectores como fabricación avanzada, productos e instrumentación de ingeniería, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor agregado. Para más información, visite www.mayrivercapital.com.

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FUENTE May River Capital, LLC