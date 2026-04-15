-Cashco adquiere 3B Controls para ampliar su cartera de soluciones de seguridad y almacenamiento de tanques para aplicaciones industriales de alto valor en los sectores químico, petroquímico, de biogás y otros

ELLSWORTH, Kan. y WIDNES, Inglaterra, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cashco, proveedor de soluciones de gestión de presión de alta ingeniería, como reguladores, válvulas de control y equipos de seguridad y almacenamiento para tanques, y empresa participada por May River Capital, anunció hoy la adquisición de 3B Controls, fabricante británico de soluciones especializadas para tanques de almacenamiento. Esta adquisición refuerza la gama de productos de Cashco en áreas como alivio de presión/vacío, sistemas de supresión de llamas y protección contra gases, y añade un centro de excelencia en producción y servicio en el Reino Unido para atender mejor a los mercados globales.

3B Controls cuenta con una cartera de productos de alta ingeniería que incluye válvulas de alivio de presión y vacío, válvulas de ventilación, productos de alivio de emergencia, equipos para biogás y servicios relacionados de inspección, repuestos y posventa. Los clientes confían en 3B Controls por la calidad de sus productos y servicios, su enfoque consultivo y su experiencia en aplicaciones en sectores como el químico, el petroquímico y el de biogás. 3B Controls presta servicios a clientes multinacionales en una amplia gama de aplicaciones, vendiendo directamente a usuarios finales y a través de representantes de valor añadido, distribuidores y empresas de ingeniería, compras y construcción.

La adquisición de 3B Controls por parte de Cashco aúna capacidades complementarias y permitirá a la organización combinada ofrecer el mejor servicio a sus clientes con una amplia gama de productos y el correspondiente soporte técnico.

"3B Controls goza de una excelente reputación por la calidad de sus productos, su capacidad de respuesta técnica y el soporte práctico que ofrece a clientes con entornos exigentes. Al integrar 3B Controls a la organización Cashco, reforzamos nuestra capacidad para atender a los clientes mediante una mayor cobertura de productos, una mayor experiencia y un alcance geográfico ampliado", declaró Clint Rogers, presidente de Cashco.

"Nuestra gama de productos combinada será una de las más amplias del sector, con materiales que van desde aluminio, acero al carbono y acero inoxidable hasta Hastelloy, PRFV, polipropileno, PVDF y sistemas de recubrimiento especiales. Combinamos esta versatilidad de materiales con una extensa cartera tecnológica, que incluye válvulas de descarga con contrapeso, con resorte y de accionamiento piloto, así como opciones avanzadas como camisas de vapor e interruptores de límite integrados. La adquisición de 3B amplía nuestra presencia en el mercado EMEA. Al enviar los productos de Cashco directamente desde las instalaciones de 3B Controls en el Reino Unido, mejoraremos significativamente nuestra capacidad de servicio local y reduciremos los plazos de entrega", afirmó Rogers.

"Al unir fuerzas con Cashco, nuestros clientes seguirán recibiendo el servicio de alto nivel y el soporte técnico en el que confían, al tiempo que se beneficiarán de la mayor envergadura de la organización combinada", comentó Phillip Horne, director general de 3B Controls.

"Esta alianza aprovecha la capacidad de fabricación y distribución local de 3B y nos permite ofrecer la gama más amplia de soluciones de Cashco —equipos de seguridad para tanques, como parallamas y válvulas de inertización, pero también diversos equipos especializados de gestión de presión, incluidos reguladores de contrapresión, reguladores reductores de presión y válvulas de control— directamente a nuestros clientes en el Reino Unido, Europa y otros lugares", añadió Horne.

"En May River Capital nos enorgullece apoyar la expansión global de Cashco mediante esta adquisición estratégica", indicó Phil Ramsbottom, director de May River Capital. "La alianza de Cashco con 3B Controls representa una nueva oportunidad para unir fuerzas con un fabricante de renombre de equipos especializados de control de flujo y aplicar nuestras herramientas operativas para acelerar el crecimiento. La adquisición de 3B Controls amplía nuestra cartera de proveedores especializados en gestión de presión y tanques, que atienden a clientes clave en diversos sectores. Seguimos buscando empresas medianas que puedan beneficiarse de un socio orientado al crecimiento, con una estrategia consolidada y acceso a una amplia red de clientes, proveedores, expertos y operadores", añadió Ramsbottom.

Acerca de Cashco

Cashco es una empresa consolidada dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de una amplia gama de productos de control industrial. Entre sus productos se incluyen reguladores, válvulas de control, controladores, válvulas de alivio de presión/vacío y supresores de llama y detonación. Cashco presta servicios a clientes de sectores como el de gases industriales, productos químicos, almacenamiento en terminales, electrónica, alimentación y productos farmacéuticos, a través de una red mundial de oficinas y representantes. Para más información, visite www.cashco.com.

Acerca de May River Capital

May River Capital es una firma de capital privado con sede en Chicago, dedicada exclusivamente a asociarse con empresas industriales de crecimiento del segmento medio-bajo del mercado. May River invierte en compañías de alto rendimiento en sectores como la fabricación avanzada, productos de ingeniería e instrumentación, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor añadido. Para más información, visite www.mayrivercapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2256500/5911305/May_River_Capital_LLC_Logo_v2.jpg