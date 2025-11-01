A CATALYX SPACE GARANTE UMA RODADA INICIAL DE US$ 5,4 MILHÕES PARA CONSTRUIR A PRÓXIMA ERA DA LOGÍSTICA ORBITAL

A Catalyx está construindo a infraestrutura completa de back-end para o espaço: hardware, software e operações que fazem com que o upmass e o downmass funcionem como logística programada, não como missões pontuais

O lançamento é previsível; o downmass não é. A Catalyx está transformando a viagem de volta em um serviço reservável para produtos fabricados em microgravidade, pesquisas sensíveis ao tempo, devoluções de componentes, e logística de amostras, fechando o ciclo que faz com que a órbita se comporte como infraestrutura

SÃO FRANCISCO, 1 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Catalyx Space, Inc., uma empresa de infraestrutura espacial que fornece soluções prontas para missões orbitais em todos os setores, anunciou recentemente sua rodada de financiamento inicial de US$ 5,4 milhões, liderada pela empresa de capital de risco Outlander VC. O anúncio segue os passos de sua rodada antecipada de US$ 1,7 milhão em janeiro, que culminou em seu primeiro teste bem-sucedido de queda da cápsula dentro de um prazo acelerado de seis meses. Os novos fundos serão usados para comercializar sua arquitetura de reentrada de última geração, reforçar as operações no exterior e expandir seus recursos globais de aquisição de clientes. A rodada também contou com a participação de: Arka Venture Labs, Lex Reddy, KDX Management LLC, Together Fund, Higher Life Ventures, Nivesha Ventures, Prana Tech Ventures, Bria, HF0 Residency e Techstars.

Catalyx Space announces seed funding Catalyx Space cofounders Rifath Shaarook, Clinton Anthony, Keerthan Chand, and Saqib Hussin announcing the company’s seed funding.

"O espaço não é a próxima fronteira, é a próxima camada de infraestrutura. A Catalyx está tornando a órbita tão acessível e programável quanto a nuvem, e essa mudança desencadeará setores inteiramente novos. Estamos orgulhosos de apoiar uma equipe que está construindo a espinha dorsal dessa transformação", disse Paige Craig, fundadora e sócia-gerente da Outlander VC.

"A história de Rifath é de uma obsessão implacável. Desde a construção de seu primeiro satélite na adolescência até liderar a Catalyx hoje, ele nunca parou de perseguir o que os outros chamam de impossível. Encontro milhares de fundadores por ano, e muito poucos agem com a rapidez e precisão de Rifath e sua equipe. A capacidade da Catalyx de passar da ideia à órbita em seu ritmo está redefinindo a forma como o setor espacial se desenvolve", acrescentou AJ Smith, sócio investidor da Outlander VC.

A história da Catalyx começa com seu fundador, Rifath Shaarook, que, frustrado com as janelas de desenvolvimento prolongadas e a infraestrutura complexa e fragmentada no setor espacial, fundou a Catalyx em 2024. Veterano do espaço com dezenas de missões bem-sucedidas, Shaarook ganhou as manchetes aos 18 anos quando projetou o KalamSat e depois o satélite mais leve do mundo e uma maravilha da engenharia impressa em 3D.

"A missão da Catalyx é acelerar a comercialização do espaço, permitindo um acesso orbital rápido, confiável e acessível em todos os setores, incluindo defesa, manufatura avançada e biofarmacêutica. Esse marco de financiamento nos aproxima de tornar esse futuro uma realidade", afirmou Shaarook.

De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de infraestrutura espacial foi avaliado em US$ 146 bilhões em 2024 e deve chegar a US$ 308 bilhões até 2032. A Catalyx visa atender a essa demanda crescente com uma solução completa e totalmente integrada para aplicações espaciais de última geração.

A Catalyx está reimaginando o acesso ao espaço, construindo laboratórios autônomos com recursos de reentrada. Fundada por Rifath Shaarook, Clinton D Antony, Keerthan Chand Aluvala e Saqib Hussain, a pilha da Catalyx abrange sistemas de reentrada e recuperação, ônibus espaciais leves, software de estação terrestre e um padrão de implantação não canisterizado para pequenos satélites. A Catalyx atende inovadores, pesquisadores e empresas dos principais setores, incluindo defesa, manufatura avançada e biofarmacêutica, permitindo que os clientes testem, construam e iterem em ambientes de microgravidade com mais rapidez e economia.

Para saber mais, acesse www.catalyx.space ou siga @CatalyxSpace nas redes sociais.

