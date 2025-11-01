CATALYX SPACE CONSIGUE UNA RONDA INICIAL DE 5,4 MILLONES PARA CONSTRUIR LA PRÓXIMA ERA DE LA LOGÍSTICA ORBITAL

Catalyx está construyendo la infraestructura completa de back end para el ámbito de: hardware, software y operaciones que hacen que la masa ascendente y descendente funcione como logística programada y no como misiones puntuales

El lanzamiento es predecible; la reducción de masa no lo es. Catalyx está convirtiendo el tramo de retorno en un servicio reservable para productos fabricados por microgravedad, investigación sensible oportuna, devoluciones de componentes, y logística de muestras, lo que completa el ciclo que hace que la órbita se comporte como infraestructura

SAN FRANCISCO, 1 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Catalyx Space, Inc., empresa de infraestructura espacial que ofrece soluciones llave en mano para misiones orbitales para todos los sectores, anunció recientemente su ronda de financiamiento inicial de 5,4 millones de dólares sobresuscrita dirigida por la empresa de capital de riesgo Outlander VC. El anuncio sigue los pasos de su ronda de 1,7 millones de dólares previa a la siembra de enero, que culminó con su primera prueba de caída de cápsula exitosa dentro de un plazo acelerado de seis meses. Los nuevos fondos se utilizarán para comercializar su arquitectura de reingreso de próxima generación, reforzar las operaciones en el extranjero y ampliar sus capacidades mundiales de captación de clientes. Además, la ronda contó con la participación de: Arka Venture Labs, Lex Reddy, KDX Management LLC, Together Fund, Higher Life Ventures, Nivesha Ventures, Prana Tech Ventures, Bria, HF0 Residency y Techstars.

Catalyx Space announces seed funding Catalyx Space cofounders Rifath Shaarook, Clinton Anthony, Keerthan Chand, and Saqib Hussin announcing the company’s seed funding.

"El espacio no es la próxima frontera, es la próxima capa de infraestructura. Catalyx está haciendo que la órbita sea tan accesible y programable como la nube, y ese cambio generará sectores totalmente nuevos. Nos enorgullece respaldar a un equipo que construye el pilar de esta transformación", afirmó Paige Craig, fundador y socio gerente de Outlander VC.

"La historia de Rifath es de una obsesión implacable. Desde la construcción de su primer satélite cuando era adolescente hasta liderar Catalyx en la actualidad, nunca ha dejado de perseguir lo que otros consideran imposible. Conozco a miles de fundadores al año y muy pocos se mueven con la velocidad y precisión de Rifath y su equipo. La capacidad de Catalyx para pasar de la idea a la órbita a su ritmo está redefiniendo cómo se construye la industria espacial", agregó AJ Smith, socio inversor de Outlander VC.

La historia de Catalyx comienza con su fundador, Rifath Shaarook, quien, frustrado por los prolongados períodos de desarrollo y la compleja y fragmentada infraestructura de la industria espacial, fundó Catalyx en 2024. Un experimentado en el ámbito espacial con decenas de misiones exitosas, Shaarook llegó a los titulares a la edad de 18 años cuando diseñó KalamSat, en ese momento el satélite más liviano del mundo y una maravilla de la ingeniería impresa en 3D.

"La misión de Catalyx es acelerar la comercialización del espacio al permitir un acceso orbital rápido, confiable y asequible en todos los sectores, incluidos la defensa, la fabricación avanzada y la biofarmacia. Este hito de financiamiento nos acerca a hacer realidad ese futuro", declaró Shaarook.

Según Fortune Business Insights, el mercado mundial de infraestructura espacial se valoró en 146.000 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 308.000 millones de dólares para 2032. Catalyx tiene como objetivo satisfacer esta creciente demanda con una solución completa totalmente integrada para aplicaciones espaciales de próxima generación.

Acerca de Catalyx Space

Catalyx está reimaginando el acceso al espacio, al construir laboratorios autónomos con capacidades de reingreso. Fundada por Rifath Shaarook, Clinton D Antony, Keerthan Chand Aluvala y Saqib Hussain, la oferta tecnológica de Catalyx abarca sistemas de reentrada y recuperación, autobuses espaciales ligeros, software de estaciones terrestres y un estándar de implementación no canisterizado para pequeños satélites. Catalyx presta servicios a innovadores, investigadores y empresas de sectores clave, como la defensa, la fabricación avanzada y la biofarmacia, lo que permite a los clientes probar, construir e iterar en entornos de microgravedad de forma más rápida y económica.

Para más información, visite www.catalyx.space o siga a @ CatalyxSpace en las redes sociales.

