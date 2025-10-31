Catalyx Space 完成 540 萬美元種子輪融資，奠定下一代太空軌道物流基礎

Outlander VC 的投資合夥人 AJ Smith 補充：「Rifath 的故事，講述一種持續的熱愛。他從十幾歲建造首個衛星到現在領導 Catalyx，從未停止追逐別人眼中不可能的事。我每年都會接觸成千上萬的創辦人，但甚少如 Rifath 與他的團隊迅速和精準行動。Catalyx 能夠以自己的速度，實現想法，而正在重新定義太空產業的建設方式。」

Catalyx 的歷史始於創辦人 Rifath Shaarook，他因航太工業漫長發展週期和複雜兼分散基礎設施而感到沮喪，並於 2024 年創立 Catalyx。Shaarook 是經驗豐富的太空老將，曾成功執行過數十次任務。 他 18 歲時，設計了 KalamSat 而已成為新聞頭條，然後是世上最輕的衛星，以及 3D 列印工程奇蹟。

Shaarook 表示：「Catalyx 的使命是透過為各行各業（包括國防、先進製造業和生物製藥）提供迅速、可靠兼經濟實惠的太空軌道使用，而加速太空商業化。這融資里程碑協助我們將現實這樣未來，更進一步。」

根據 Fortune Business Insights 數據顯示，2024 年全球太空基礎設施市場價值 1,460 億美元，預計 2032 年將達至 3,080 億美元。Catalyx 務求提供下一代太空應用的完全整合一站式解決方案，滿足這一日益增長的需求。

關於 Catalyx Space

Catalyx 正在重新構想進入太空方式，建造具再入能力的自主實驗室。Catalyx 由 Rifath Shaarook、Clinton D Antony、Keerthan Chand Aluvala 和 Saqib Hussain 創立，該公司科技堆疊涵蓋再入和回收系統、輕型太空船平台、地面站軟體，以及小型衛星的非罐式部署標準。Catalyx 為國防、先進製造和生物製藥等關鍵產業的創新者、研究人員和企業提供服務，協助客戶在微重力環境中，更迅速兼更經濟地進行測試、建置和迭代。

如欲了解更多，請瀏覽 www.catalyx.space 或於社交媒體關注 @CatalyxSpace。

