CATALYX SPACE OBTIENT UN FINANCEMENT D'AMORÇAGE DE 5,4 MILLIONS DE DOLLARS POUR PRÉPARER LA PROCHAINE ÈRE DE LA LOGISTIQUE ORBITALE

Catalyx met en place une infrastructure back-end pour l'espace, avec du matériel, des logiciels et des opérations qui permettent à la masse montante et à la masse descendante de fonctionner comme une logistique planifiée, non comme des missions ponctuelles

Le lancement est prévisible, la masse descendante ne l'est pas. Catalyx transforme l'étape de retour en un service programmable pour les produits fabriqués en microgravité, la recherche chronosensible, les retours de composants et la logistique des échantillons, une approche qui permet à l'orbite de se comporter comme une infrastructure

SAN FRANCISCO, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Catalyx Space, Inc., une société d'infrastructure spatiale qui fournit des solutions clés en main pour les missions orbitales dans tous les secteurs, vient d'annoncer son financement de démarrage de 5,4 millions de dollars, mené par la société de capital-risque Outlander VC. Cette annonce fait suite à la levée de pré-amorçage de 1,7 million de dollars en janvier, qui a débouché sur un premier essai réussi de largage de capsule avec un calendrier de six mois. Les nouveaux fonds seront utilisés pour commercialiser son architecture de rentrée de prochaine génération, pour renforcer les opérations à l'étranger et pour développer ses capacités d'acquisition de clients à l'échelle mondiale. Le financement bénéficie également de la participation des sociétés suivantes : Arka Venture Labs, Lex Reddy, KDX Management LLC, Together Fund, Higher Life Ventures, Nivesha Ventures, Prana Tech Ventures, Bria, HF0 Residency et Techstars.

Catalyx Space announces seed funding Catalyx Space cofounders Rifath Shaarook, Clinton Anthony, Keerthan Chand, and Saqib Hussin announcing the company’s seed funding.

« L'espace n'est pas la prochaine frontière, c'est la prochaine couche d'infrastructure. Catalyx rend l'orbite aussi accessible et programmable que le nuage, et cette évolution donnera naissance à des industries entièrement nouvelles. Nous sommes fiers de soutenir une équipe qui constitue l'épine dorsale de cette transformation », déclare Paige Craig, fondateur et managing partner d'Outlander VC.

« L'histoire de Rifath est celle d'une volonté implacable. Depuis la construction de son premier satellite alors qu'il était adolescent jusqu'à la direction de Catalyx aujourd'hui, il n'a jamais cessé de poursuivre ce que d'autres considèrent comme impossible. Je rencontre des milliers de fondateurs chaque année, et très peu évoluent avec la rapidité et la précision de Rifath et de son équipe. La capacité de Catalyx à passer de l'idée à l'orbite à son rythme redéfinit la manière dont l'industrie spatiale se construit », ajoute AJ Smith, investing partner chez Outlander VC.

L'histoire de Catalyx commence avec son fondateur, Rifath Shaarook, qui, frustré par les fenêtres de développement prolongées et l'infrastructure complexe et fragmentée de l'industrie spatiale, a fondé Catalyx en 2024. Vétéran de l'espace avec des dizaines de missions réussies, Shaarook a fait les gros titres à l'âge de 18 ans lorsqu'il a conçu KalamSat, alors le satellite le plus léger du monde et une merveille d'ingénierie imprimée en 3D.

« La mission de Catalyx est d'accélérer la commercialisation de l'espace en permettant un accès orbital rapide, fiable et abordable pour toutes les industries, y compris la défense, la fabrication de pointe et la biopharmacie. Cette étape de financement nous rapproche de la concrétisation de cet avenir », déclare Shaarook.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial des infrastructures spatiales était évalué à 146 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 308 milliards de dollars d'ici 2032. Catalyx veut satisfaire cette demande croissante en proposant une solution unique et entièrement intégrée pour les applications spatiales de prochaine génération.

À propos de Catalyx Space

Catalyx repense l'accès à l'espace en construisant des laboratoires autonomes dotés de capacités de rentrée dans l'atmosphère. Créé par Rifath Shaarook, Clinton D Antony, Keerthan Chand Aluvala et Saqib Hussain, Catalyx dispose d'une pile technologique comprenant des systèmes de rentrée et de récupération, des engins spatiaux légers, des logiciels pour les stations au sol et une norme de déploiement non canalisé pour les petits satellites. Catalyx est au service des innovateurs, des chercheurs et des entreprises dans des secteurs clés tels que la défense, la fabrication de pointe et la biopharmacie, pour permettre aux clients de tester, de construire et d'évoluer dans des environnements de microgravité avec une rapidité accrue et un coût réduit.

