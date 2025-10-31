카탈릭스 스페이스, 차세대 궤도 물류 구축 위한 540만 달러 시드 투자 유치

카탈릭스는 완전한 우주용 백엔드 인프라를 구축 중이다 . 즉 , 일회성 임무가 아닌 정기 물류처럼 작동하는 ' 우주로의 물자 이동 (upmass)'과 ' 지구로의 물자 귀환 (downmass)' 기능을 이루는 하드웨어 , 소프트웨어 , 운영 시스템 전반을 개발하고 있다 .

발사는 예측 가능하지만 지구로의 물자 귀환은 그렇지 않다. 카탈릭스는 미세중력 환경에서 제조된 제품, 시간에 민감한 영향을 받는 연구, 부품 회수, 그리고 샘플 물류 귀환 구간을 예약 가능한 서비스로 전환해 궤도가 하나의 인프라처럼 작동하도록 하는 순환 구조를 완성하고 있다.

샌프란시스코, 2025년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 다양한 산업 분야에서 추진되는 궤도 임무 수행을 위한 턴키 솔루션을 제공하는 우주 인프라 기업 카탈릭스 스페이스(Catalyx Space, Inc.)는 최근 벤처 캐피털 기업 아웃랜더 VC(Outlander VC)가 주도한 540만 달러 규모의 시드(Seed) 투자 라운드가 초과 청약됐다고 밝혔다. 이번 발표는 지난 1월 170만 달러 규모의 프리시드(Pre-Seed) 투자 라운드가 성공적으로 마무리된 후 예정보다 빠른 시점인 6개월 만에 첫 캡슐 낙하 시험을 성공적으로 완료한 뒤 나온 것이다. 이번에 조달한 신규 투자금은 차세대 재진입 아키텍처의 상용화, 해외 사업 강화, 글로벌 고객 확보 역량 확대에 사용될 예정이다. 이번 라운드에는 아웃랜더 VC 외에도 아르카 벤처 랩스(Arka Venture Labs), 렉스 레디(Lex Reddy), KDX 매니지먼트(KDX Management LLC), 투게더 펀드(Together Fund), 하이어 라이프 벤처스(Higher Life Ventures), 니베샤 벤처스(Nivesha Ventures), 프라나 테크 벤처스(Prana Tech Ventures), 브리아(Bria), HF0 레지던시(HF0 Residency), 테크스타스(Techstars)가 참여했다.

Catalyx Space announces seed funding Catalyx Space cofounders Rifath Shaarook, Clinton Anthony, Keerthan Chand, and Saqib Hussin announcing the company’s seed funding.

페이지 크레이그(Paige Craig) 아웃랜더 VC 창립자 겸 매니징 파트너는 "우주는 다음 개척지가 아니라 다음 인프라 계층"이라며 "카탈릭스는 궤도를 클라우드처럼 접근 가능하고 프로그래밍할 수 있게 만들고 있다"고 말했다. 그는 이어 "이러한 변화는 완전히 새로운 산업을 창출할 것"이라면서 우리는 이 중대한 변화에서 중추적 역할을 하는 팀을 지원하게 되어 자랑스럽다"고 덧붙였다.

AJ 스미스(AJ Smith) 아웃랜더 VC 투자 파트너는 "(카탈릭스의 창립자이자 CEO인) 리파스 샤룩(Rifath Shaarook)에 대한 이야기는 끝없는 집착의 이야기"라면서 이렇게 덧붙였다. "10대 시절 첫 위성을 제작한 이후 오늘날 카탈릭스를 이끌기까지, 그는 다른 사람들이 불가능하다고 말하는 목표를 좇는 것을 멈춘 적이 없다. 매년 수천 명의 창업자를 만나지만, 리파스와 그의 팀처럼 빠르고 정밀하게 움직이는 사람을 본 적이 거의 없다. 카탈릭스가 구상 단계에서 시작해 궤도에 진입하기까지 신속히 나아가는 능력은 우주 산업의 건설 방식을 재정의하고 있다."

카탈릭스의 역사는 창립자 리파스 샤룩으로부터 시작된다. 그는 우주 산업의 긴 개발 기간과 복잡하고 분산된 인프라에 좌절감을 느끼고 2024년에 카탈릭스를 설립했다. 수십 건의 임무를 성공적으로 수행한 우주 분야 베테랑인 그는 18세에 3D프린팅 기술을 활용해 만든 세계에서 가장 가벼운 위성 칼람샛(KalamSat)을 설계해 놀라움을 주며 주목을 받았다.

샤룩은 "카탈릭스의 사명은 국방, 첨단 제조, 바이오 제약 등 다양한 산업 분야에서 신속하면서도 안정적•경제적으로 궤도 접근을 가능하게 함으로써 우주 상용화를 가속화하는 것"이라면서 "이번 투자 유치로 우리가 그러한 미래를 현실로 만드는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있게 됐다"고 말했다.

포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면 2024년 1460억 달러 규모였던 글로벌 우주 인프라 시장은 2032년까지 3080억 달러로 2배 이상 커질 것으로 전망된다. 카탈릭스는 차세대 우주 응용 분야를 위한 완전 통합형 원스톱 솔루션을 통해 늘어나는 이러한 수요를 충족할 계획이다.

카탈릭스 스페이스 소개

카탈릭스는 재진입 기능을 갖춘 자율 실험실을 구축하며 우주 접근 방식을 새롭게 정의하고 있다. 리파스 샤룩, 클린턴 D 앤토니(Clinton D Antony), 키르탄 찬드 알루발라(Keerthan Chand Aluvala), 사키브 후세인(Saqib Hussain)이 공동 설립한 카탈릭스의 기술 스택은 재진입 및 회수 시스템, 경량 우주선 버스, 지상국 소프트웨어, 소형 위성용 비캐니스터형(non-canisterized) 배치 표준을 아우른다. 카탈릭스는 방위산업, 첨단 제조, 바이오제약 등 주요 산업 분야의 혁신가, 연구자, 기업을 대상으로 서비스를 제공하며, 고객이 미세중력 환경에서 더 빠르고 경제적으로 테스트, 제작, 반복 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.

