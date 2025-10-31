CATALYX SPACE、次世代の軌道物流に向けて540万ドルのシード・ラウンドを調達

Catalyx は、宇宙向けの完全なバックエンド・インフラストラクチャを構築しています。ハードウェア、ソフトウェア、およびアップマスとダウンマスを単発のミッションではなく、スケジュールされたロジスティクスのように機能させる運用です

打ち上げは予測可能ですが、ダウンマスは予測できませんCatalyx は、微小重力下で製造された製品、時間的制約のある研究、部品の返却、サンプルの物流のための予約可能なサービスとして帰還区間を転換し、軌道をインフラのように機能させるループを閉じます

サンフランシスコ, 2025年11月1日 /PRNewswire/ -- さまざまな業界の軌道ミッションにターンキー・ソリューションを提供する宇宙インフラ企業Catalyx Space, Inc.はこのほど、ベンチャー・キャピタル会社Outlander VCが主導した540万ドルのシード資金調達ラウンド（超過応募型）を完了したと発表しました。この発表は、1月の170万ドルのプレシード・ラウンドの直後に行われたもので、6か月という短縮スケジュールの中で初のカプセル落下テストに成功しました。新たに調達した資金は、次世代再突入アーキテクチャの商業化、海外事業の強化、世界的な顧客獲得能力の拡大に活用されます。このラウンドに参加した組織には、Arka Venture Labs、Lex Reddy、KDX Management LLC、Together Fund、Higher Life Ventures、Nivesha Ventures、Prana Tech Ventures、Bria、HF0 Residency、Techstarsなどがあります。

Catalyx Space announces seed funding Catalyx Space cofounders Rifath Shaarook, Clinton Anthony, Keerthan Chand, and Saqib Hussin announcing the company’s seed funding.

「宇宙は次のフロンティアではなく、次のインフラ層です。Catalyxは軌道をクラウドと同じくらいアクセスしやすくプログラム可能なものにしており、この変化によってまったく新しい産業が生まれるでしょう。私たちは、この変革のバックボーンを構築するチームを支援できることを誇りに思います」と、Outlander VCの創設者兼マネージング・パートナーであるPaige Craig氏は述べています。

「Rifath氏の物語は、執拗なこだわりの物語です。十代の頃に最初の衛星を作った時から、現在のCatalyxのリーダーに至るまで、彼は他の人が不可能と呼ぶものを追い続けることを決してやめませんでした。私は年間何千人もの創業者と会いますが、Rifath氏と彼のチームのようなスピードと正確さで動ける人はほとんどいません。Catalyx社がアイデアを軌道に乗せるまでのペースは、宇宙産業の構築方法を再定義するでしょう」と、Outlander VCの投資パートナーであるAJ Smith氏は補足しています。

Catalyxの歴史は、創業者のRifath Shaarook氏から始まります。同氏は、宇宙産業における開発期間の長期化と複雑で断片化されたインフラに不満を抱き、2024年にCatalyxを設立しました。数十回のミッションを成功させた宇宙のベテランであるShaarook氏は、18歳のときに注目を集めました。世界最軽量の衛星であり、3Dプリントによる工学上の驚異であったKalamSatを設計したのです。

「Catalyxの使命は、防衛、先進製造、バイオ医薬品などの業界全体で、迅速で信頼性が高く、手頃な価格の軌道アクセスを可能にすることで、宇宙の商業化を加速することです。今回の資金調達は、私たちをその未来の現実に近づける節目となるものです」とShaarook氏は述べています。

Fortune Business Insightsによれば、世界の宇宙インフラ市場は2024年に1,460億ドルと評価され、2032年までに3,080億ドルに達すると予測されています。Catalyxは、次世代の宇宙アプリケーション向けに完全に統合されたワンストップ・ソリューションで、この需要の高まりに応えることを目指しています。

Catalyx Space について

Catalyxは、再突入機能を備えた自律型研究室の構築を通じて、宇宙へのアクセスのあり方を刷新しています。Rifath Shaarook氏、Clinton D Antony氏、Keerthan Chand Aluvala氏、Saqib Hussain氏によって設立されたCatalyxのスタックは、再突入および回復システム、軽量宇宙船バス、地上局ソフトウェア、および小型衛星の非容器型展開標準にわたります。Catalyxは、防衛、先進製造、バイオ医薬品などの主要産業にわたるイノベーター、研究者、企業にサービスを提供しており、顧客が微小重力環境でより迅速かつ低コストでテスト、構築、反復を行えるようにしています。

詳細については、www.catalyx.spaceにアクセスするか、ソーシャル・メディアで@CatalyxSpaceをフォローしてください。

