Perayaan Hari Jazz Internasional 2024 Sedunia Ditutup Dengan Konser Global All-Star di Tangier, Maroko

Ribuan Pertunjukan dan Acara Disajikan di Lebih dari 190 Negara dan Semua Benua

TANGIER, Maroko, 2 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Hari Jazz Internasional tahunan ke-13 diakhiri dengan kemeriahan Konser Global All-Star yang bersejarah di Istana Seni dan Budaya Tangier yang baru. Dipandu oleh aktor terkenal di dunia, Jeremy Irons, konser ini menampilkan para artis terkenal dunia seperti musisi ulung Gnawa, Abdellah El Gourd (Maroko); ikon jazz, Herbie Hancock; bersama Claudia Acuña (Chili); Ambrose Akinmusire (A.S.); John Beasley (A.S.); Lakecia Benjamin (A.S.); Richard Bona (Kamerun;, Dee Dee Bridgewater (A.S.); Moreira Chonguiça (Mozambique); Shemekia Copeland (A.S.); Kurt Elling (A.S.); Antonio Faraò (Italia); Melody Gardot (A.S.); Jazzmeia Horn (A.S.); JK Kim (Republik Korea); Femi Kuti (Nigeria); Magnus Lindgren (Swedia); Romero Lubambo (Brasil); Marcus Miller (A.S.); Yasushi Nakamura (Jepang); Tarek Yamani (Lebanon); dan banyak lagi.

Konser Global All-Star dibuka dengan penampilan spesial "Welcome to Country" oleh musisi terkenal Dar Gnawa, kemudian penampilan spektakuler Dee Dee Bridgewater yang membawakan "Spain" karya Chick Corea; yang menyoroti hubungan budaya antara Maroko dan Spanyol. Jazzmeia Horn mengiringi Ambrose Akinmusire dan Billy Childs menampilkan swing "Free Your Mind." Richard Bona tampil memukau saat menyanyikan lagunya, "Esoka Bulu (Night Whisper)." TK Blue dan ikon Gnawa, Abdellah El Gourd, memberi penghormatan kepada musik Gnawa Maroko dan jazz Amerika dengan membawakan karya Randy Weston, "Blue Moses." Melody Gardot dan Philippe Powell membawakan lagu yang indah, "This Foolish Heart Could Love You." Femi Kuti menggemakan "One People, One World" melalui penampilan Afro-Beatnya yang penuh semangat. Kurt Elling membawakan karya Wayne Shorter, "Speak No Evil", sebagai penghormatan padanya. Shemekia Copeland dan Joe Louis Walker membawakan musik blues yang menyedot perhatian, "Nobody But You."

Perayaan Hari Jazz Internasional 2024 dimeriahkan oleh ribuan pertunjukan, kelas musik, sesi main musik, program pendidikan, layanan kemasyarakatan dan inisiatif penjangkauan di lebih dari 190 negara, dan puncaknya adalah Konser Global yang tersedia gratis di jazzday.com.

Doris Duke Foundation adalah pendukung utama Hari Jazz Internasional 2024 selain dukungan dalam jumlah besar dari GRoW @ Annenberg. United, Mitra Maskapai Global Hari Jazz Internasional, menyediakan transportasi udara dan dukungan lain bagi artis dan pendidik.

Tanggal 30 April setiap tahun, Hari Jazz Internasional menyatukan negara dan masyarakat di seluruh dunia untuk mempromosikan perdamaian, dialog antar budaya, keragaman dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hari Jazz Internasional ditetapkan oleh Negara-negara Anggota UNESCO atas prakarsa Goodwill Ambassador UNESCO, Herbie Hancock, yang memimpin perayaan tahunan ini bersama Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay.

Azoulay berkata, "Sebagaimana dinyatakan dengan tepat oleh penyanyi legendaris Amerika, Nina Simone, jazz bukan sekedar musik. Jazz bukan sekedar notasi musik; jazz adalah 'cara hidup... cara sebagai manusia, cara berpikir.'"

Hancock menambahkan, "Saat merayakan Hari Jazz, mari tegaskan kembali komitmen kita terhadap warisan jazz yang abadi dan kemampuannya untuk mengangkat, menginspirasi, dan menyatukan kita semua."

www.jazzday.com

www.unesco.org/jazzday

SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz