Celosvětové oslavy Mezinárodního dne jazzu 2024 zakončil celosvětový koncert hvězd z marockého Tangeru

Tisíce vystoupení a akcí ve více než 190 zemích na všech kontinentech

TANGER, Maroko, 2. května 2024 /PRNewswire/ -- Třináctý ročník Mezinárodního dne jazzu vyvrcholil historickým celosvětovým koncertem hvězd z nového Paláce umění a kultury v Tangeru. Na koncertě, který uváděl mezinárodně uznávaný herec Jeremy Irons, vystoupili světoznámí umělci, včetně mistra hudebního stylu gnawa Abdellaha El Gourda (Maroko) a jazzové ikony Herbieho Hancocka, dále Claudia Acuña (Chile), Ambrose Akinmusire (USA), John Beasley (USA), Lakecia Benjamin (USA), Richard Bona (Kamerun), Dee Dee Bridgewater (USA), Moreira Chonguiça (Mosambik), Shemekia Copeland (USA), Kurt Elling (USA), Antonio Faraò (Itálie), Melody Gardot (USA), Jazzmeia Horn (USA), JK Kim (Korejská republika), Femi Kuti (Nigérie), Magnus Lindgren (Švédsko), Romero Lubambo (Brazílie), Marcus Miller (USA), Yasushi Nakamura (Japonsko), Tarek Yamani (Libanon) a mnoho dalších.

Hvězdný All-Star Global Concert zahájilo speciální vystoupení „Welcome to Country" v podání známých hudebníků z Dar Gnawa, po němž následovalo velkolepé číslo Dee Dee Bridgewater s písní „Spain" Chicka Corey, které zdůraznilo kulturní vazby mezi Marokem a Španělskem. Jazzmeia Horn využila talentu Ambrose Akinmusireho a Billyho Childse ve swingující skladbě „Free Your Mind". Richard Bona vystoupil s procítěným podáním své písně „Esoka Bulu (Night Whisper)". TK Blue a ikona stylu gnawa Abdellah El Gourd vzdali hold marocké gnavě a americkému jazzu svým předvedením skladby Randyho Westona „Blue Moses". Melody Gardot a Philippe Powell se představili ve vynikajícím podání skladby „This Foolish Heart Could Love You". Femi Kuti ve svém elektrizujícím afrobeatovém vystoupení „One People, One World" připomněl, že existuje jen „jeden národ, jeden svět". Kurt Elling vzdal hold Waynu Shorterovi vystoupením s jeho skladbou „Speak No Evil". Shemekia Copeland a Joe Louis Walker ovládli večer bluesem s „Nobody But You".

Oslavy Mezinárodního dne jazzu 2024 přinesly tisíce vystoupení, odborné lekce, jam sessions, vzdělávací programy, komunitní projekty a osvětové iniciativy ve více než 190 zemích a vyvrcholily Globálním koncertem, který lze zdarma zhlédnout na stránkách jazzday.com.

Hlavní podporu Mezinárodnímu dni jazzu 2024 poskytla Nadace Doris Dukeové a další velkorysou podporu GRoW @ Annenberg. Leteckou dopravu a další podporu pro umělce a lektory zajistil globální partner Mezinárodního dne jazzu, společnost United.

Mezinárodní den jazzu každý rok 30. dubna spojuje země a komunity z celého světa a podporuje mír, dialog mezi kulturami, rozmanitost a úctu k lidské důstojnosti. Mezinárodní den jazzu vyhlásily členské státy UNESCO z iniciativy velvyslance dobré vůle UNESCO Herbieho Hancocka, který každoročně oslavám předsedá společně s generální ředitelkou UNESCO Audrey Azoulayovou.

Azoulayová řekla: „Jak výstižně řekla legendární americká zpěvačka Nina Simone, jazz je víc než jen hudba. Překračuje rámec not; je to 'způsob života... způsob bytí, způsob myšlení'."

Hancock dodal: „Připomeňme si při oslavách Dne jazzu znovu svůj závazek k trvalému odkazu jazzu a jeho schopnosti povznášet, inspirovat a sjednocovat nás všechny."